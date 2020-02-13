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 Политика Украины
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Все про:G7 (338) пленные (820) Ермак Андрей (110) разведение сил (124)

 Ермак обсудил с послами G7 новый обмен пленными и разведение сил на Донбассе

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с руководством посольств стран "Большой семерки".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Руководитель ОП проинформировал о ситуации в Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.

"Позиция Президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", - заявил  Ермак.

Руководитель Офиса Президента напомнил, что Нормандский саммит в Париже был довольно успешным. Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в Минске. Однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира.

Читайте: Будет несколько обменов пленными, - Зеленский

"Темп работы над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен", - отметил Ермак, напомнив, что Зеленский провел замену в группе, которая занимается этим вопросом.

Руководитель Офиса Президента также сообщил, что по результатам вчерашней встречи в Минске практически согласована одна из трех точек для нового разведения сил. Однако, по его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

Также читайте: На переговорах по Донбассу в Минске согласовали разведение сил вблизи Гнутово, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3175612
 
 
 Топ комментарии
 
Так треба розуміти, що Зеленський уже "весільний генерал"?
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Вот он и привлёк московитского агента...
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Та да. Від публічності оманського вояжу бубочкі аж очі різало

Єрмак обговорив з послами G7 новий обмін полоненими і розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 8961
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Я так понимаю, что терпилу поставили в колхозах коровам вымя проверять, а Ермак будет президентом, хотя в его обязанности входит только проверка работы ксероксов и вымытость полов в ОПе. В Омане произошёл переворот в Украине?
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Так треба розуміти, що Зеленський уже "весільний генерал"?
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А не в Минску ли такие вопросы должны обсуждаться?
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Ждём новых побед!!! Сколько тут до октября осталось. Как то вот неясно с беженцами, как Ермак собирается 2 млн, человек собрать по миру, и обратно туда отправить, там и делать то нечего теперь, люди не поедут на руины. И кто тогда на этих выборах голосовать будет, ихтамнеты?
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Все вменяемые и желающие уже оттуда выехали и фиг туда вернутся.
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Так вот и вопрос, кто там будет голосовать и за кого? Думаю паабидит «единая расисся», вопрос, это Украине нужно? Нет! А почему это так нужно Ермаку и зелефилам?
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Повторю свою крамольную мысль -- Пятилетний карантин на избирательное право и фильтрационные мероприятия, а потом уже выборы.
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БЕЖАТЬ, КАК НА СРАЧКУ - торопить события; очень спешить.
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Как у Ермака с Ху*лом всё синхронно- только Ермак обсуждает очередную сдачу территорий Украины, как параша (новость 3 минуты назад) усиливает огонь.
Ермак обсудил с послами G7 новый обмен пленными и разведение сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 6343
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А зачем усиливать огонь, если обсуждается сдача? Огонь ведь наоборот - только усиливает напряжение и откладывает развод войск.
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Не с нашим обосравшимся говнокомандующим. Этим они давят на перелякованого осла. Нас убивают, а эта конченная **** все договаривается дальше о сдаче наших территорий и людей. Будьте вы прокляты во все времена, кремлевские твари.
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Кто вас кацапов знает, куда не влезете везде война и разруха...
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Штепу в первую пятёрку зачислить на обмен
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Нормандия-2019: что Зеленский привез со встречи с Путиным.
Обмен пленными "всех на всех" до конца 2019-го

Прекращение огня - до конца этого года

Разведение войск в трех населенных пунктах - до конца марта
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Развели лохов, сдали территории, ухайдокали чертову уйму людей. Вот все достижения обосранных ослов.
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