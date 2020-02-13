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 Противник обстреливает силы ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

С начала суток в зоне ООС зафиксировали 5 обстрелов, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Потерь среди защитников Украины нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных Сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела:

- рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку от населенного пункта Березовое - из стрелкового оружия;

- в районе Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Новомихайловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил из миномета калибра 82 мм 6 мин. Это произошло рядом с Новотошковским.

"Сегодня, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", — подчеркнули в штабе.

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Противник обстреливает силы ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия 03
Противник обстреливает силы ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия 04

Источник: https://censor.net.ua/n3175611
 
 
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А вчора була тиша. Проводити вибори передумали?
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а че зелебобик не в окопах????
там же безопасно
война закончилась
силы разводить нада....
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Грыжи, плоскостопие, тяжелый случай...
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главнокомандующий очень занят. У него намечается очередной отпуск в Германию, после отпуска в Италию, где он отдыхал после отпуска в Давос, откуда прибыл с отпуска из Омана.
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Подготовка к проведению разведения сил.
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Ну всіх же на всіх- "поміяли". Срілять- "перестали". Третім пунктом домовленностей -"розведення" сил. Четвертим- вибори
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А мне вот что интересно,почему нам СМИ не показывают специально подготовленную патрульную полицию которая по словам СМИ и ЗЕ будет патрулировать в зоне разведения сил как громогласно заявляли перед разведением сил.Куда они девались?
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Ви хочете, щоб вони вам сепарів "пред'явили"? "Аваков не виключає спільних патрулів поліції з представниками ОРДЛО"
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Обстрілює і не збирається відходити Противник обстреливает силы ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - Цензор.НЕТ 3003
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