 Телеканалу АТR с 14 февраля могут закрыть вещание на оккупированный Крым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте телеканала ATR.

В письме, которое в четверг, 13 февраля, поступило на имя генерального директора телеканала Ленура Ислямова, говорится, что из-за долгов телеканала Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) может уже 14 февраля отключить ATR от четырех телебашен, осуществляющих вещание на оккупированный Крым.

"Концерн РРТ настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО" Телевизионная компания "Атлант-СВ" о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 Концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскание задолженности", - говорится в сообщении.

Общая сумма долга составляет 368 тыс. 859 грн, уточнили в ATR.

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