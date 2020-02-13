 Телеканалу АТR с 14 февраля могут закрыть вещание на оккупированный Крым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте телеканала ATR.
В письме, которое в четверг, 13 февраля, поступило на имя генерального директора телеканала Ленура Ислямова, говорится, что из-за долгов телеканала Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) может уже 14 февраля отключить ATR от четырех телебашен, осуществляющих вещание на оккупированный Крым.
"Концерн РРТ настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО" Телевизионная компания "Атлант-СВ" о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 Концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскание задолженности", - говорится в сообщении.
Общая сумма долга составляет 368 тыс. 859 грн, уточнили в ATR.
В 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря - когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству.
Так массово и цинично украинцев еще никто не лошил из папередников
Це означає, що зеленські здають Крим агресору. Це відверта капітуляція. Зелені слуги служать Московії, а не українцям. Не розуміють це лише повні бовдури. Наші вороги задовільні діями ЗЕ
Санитары!!!!)))
"Сдача Крыма, ааааа". Кто Крым сдал и когда?
Тот, кто сдал, хоть что-то сделал для возврата? Посыл катеров на убой тоже учти!
Про це пише "Українська правда".
За словами очевидця телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, нові обличчя в переговорному процесі країн погоджували саме вони.
Зокрема, Зеленський в розмові попросив Путіна назвати свого представника, Україна ж мала назвати свого. Путін сказав, що це буде Козак, а Зеленський назвав Єрмака.
"(Колишній куратор з питань України Владислав) Сурков був радикальний, і тому з ним було легше. Ти знав, чого від нього чекати. Козак - це щось інше. Він такий помірний, слухає, типу українець. Але насправді не менш небезпечний, ніж Сурков. І те, що Єрмак безконтрольно з ним постійно на телефонному зв'язку - це може бути проблемою. Тому що ніхто, крім президента, не знає, про що вони говорять. Якщо, звичайно, президент знає", - розповів УП чиновник МЗС.
Навіть ненависний для них АТР вимикає.
знов будуть вливати у вуха "русскій мір"
ATR ЗАБЛОКИРОВАЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ: ТЕЛЕКАНАЛ НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ
Водичку окупантам надати ?
а для окупантів ні.