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 Общество
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Все про:АТР (7) Концерн РРТ (7)

 Телеканалу АТR с 14 февраля могут закрыть вещание на оккупированный Крым

Телеканал ATR, которому ранее заблокировали финансирование, уже в пятницу, 14 февраля, может прекратить вещание на оккупированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщается на сайте телеканала ATR.

В письме, которое в четверг, 13 февраля, поступило на имя генерального директора телеканала Ленура Ислямова, говорится, что из-за долгов телеканала Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) может уже 14 февраля отключить ATR от четырех телебашен, осуществляющих вещание на оккупированный Крым.

"Концерн РРТ настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО" Телевизионная компания "Атлант-СВ" о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 Концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскание задолженности", - говорится в сообщении.

Общая сумма долга составляет 368 тыс. 859 грн, уточнили в ATR.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканалу "ATR" заблокировали финансирование

Источник: https://censor.net.ua/n3175607
 
 
 Топ комментарии
 
Зелена влада припинила фінансування кримськотатарського телеканалу ATR на замовлення Кремля.
Це означає, що зеленські здають Крим агресору. Це відверта капітуляція. Зелені слуги служать Московії, а не українцям. Не розуміють це лише повні бовдури. Наші вороги задовільні діями ЗЕ
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Так платите сами честному каналу, а казна тут при чем?
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А когда ЗЕбобы начнут государственное вещание на Крым и Лугандон? Никагдааа!? Как очевидно...
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ЗЕбил, телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году.
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Вот когда канал отчитается хоть раз в жизни, на что именно тратит деньги, так сразу все и получит.
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ЗЕбил, ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
В 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря - когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству.
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Ага. И вообще сами все, что связано с оккупацией и противодействем финансируйте, зебилы только скатов, ой сватов смотрят.
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Ти пишеш з окопу? Чи може платиш війську чи оборонпрому? Якщо народився без мізків і проголосував за шлюх народу то хто тобі лікар?
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Нет, ну нужно отдать им должное.
Так массово и цинично украинцев еще никто не лошил из папередников
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Зелена влада припинила фінансування кримськотатарського телеканалу ATR на замовлення Кремля.
Це означає, що зеленські здають Крим агресору. Це відверта капітуляція. Зелені слуги служать Московії, а не українцям. Не розуміють це лише повні бовдури. Наші вороги задовільні діями ЗЕ
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У тебя бред от коронавируса?
Санитары!!!!)))
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втікай, бо зараз тебе за копитця прихоплять.
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Так на большее вы и не способны.
"Сдача Крыма, ааааа". Кто Крым сдал и когда?
Тот, кто сдал, хоть что-то сделал для возврата? Посыл катеров на убой тоже учти!
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Мордва, заява голови фракції «Слуга народу» Давіда Хламідії про подачу води на півострів виглядає,як складова великого плану здачі Криму. В умовах війни на Донбасі і анексії Криму,АТР ні в якому разі неможна розглядати просто,як комерційний канал, це потужна інформаційна зброя!
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Людською мовою пиши. Наприклад англійською. а поки посидь у спамі, копитне.
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Или полные идиоты, или Ермак новые инструкции привез
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Значить питання з поставкою води в Крим вирішено. 73 % бидло вже до цього посилено підготовують.
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Питання з поставок води до Криму було вирішене 1 квітня 2019 року
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Зеленский уже в открытую сливает Крым ! что за 9 месяцев президентства Зеленский сделал для возврата, деокупации Крыма ?? НОЛЬ ! Телеканалу АТR с 14 февраля могут закрыть вещание на оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5034
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Кацапам терміново потрібна вода в Крим. Зима без снігу була. В Сєвастопалє воду дають по годинах. Подейкують що про воду вже домовилися, зараз лише вирішують під яким соусом цю новину подати жителям України. Хай і менша частина населення, але цим буде невдоволена.
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Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак постійно перебуває на зв'язку з новим "куратором по Україні" в Росії Дмитром Козаком в обхід офіційних міжнародних каналів зв'язку.
Про це пише "Українська правда".
За словами очевидця телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, нові обличчя в переговорному процесі країн погоджували саме вони.
Зокрема, Зеленський в розмові попросив Путіна назвати свого представника, Україна ж мала назвати свого. Путін сказав, що це буде Козак, а Зеленський назвав Єрмака.
"(Колишній куратор з питань України Владислав) Сурков був радикальний, і тому з ним було легше. Ти знав, чого від нього чекати. Козак - це щось інше. Він такий помірний, слухає, типу українець. Але насправді не менш небезпечний, ніж Сурков. І те, що Єрмак безконтрольно з ним постійно на телефонному зв'язку - це може бути проблемою. Тому що ніхто, крім президента, не знає, про що вони говорять. Якщо, звичайно, президент знає", - розповів УП чиновник МЗС.
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Если такое Есть , - Значит кому то это Выгодно .И если власть молчит , - Значит Она и в Курсе делая умное лицо.
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Наша влада підіграє окупантам.
Навіть ненависний для них АТР вимикає.
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а шо тут не понятно? должны остаться только зелено-лояльные каналы и желательно зомбировано-развлекательные и в идеале на руцком...а то не понимают когда аплодировать
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ЗЕлекторат буде без рук аплодувати - хлопати вухами. На роялі можна ж без рук грати...
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при тому, що заблокують українські канали по селах і селяни знов будуть дивитись рацаб-ТВ Телеканалу АТR з 14 лютого можуть закрити мовлення на окупований Крим - Цензор.НЕТ 7262
знов будуть вливати у вуха "русскій мір"
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Ну всё а куда теперь они будут вещать? В зады друг друга? Лемур пучеголазому муджабаеву и наоборот?) Удивительны дела твои здравый смысл!!! Частной конторе государство в год просто так даёт 2 000 000 долларов без вопроса а куда вы уродцы пучеглазые ти деньги дели? Может пора спросить? Пусть Лемур его и финансирует, он же бизнесмен! Или он бизнесмен по разворовыванию бюджета??? Нах с пляжа шаромыжники. Идите работайте и делайте нормальный контент а не жрите деньги налогоплательщиков ишаки короткобрюхие!
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Как-то я не пойму - вещание канала в Крым это хорошо, потому что он оккупирован и тамженашилюди, а подача воды в Крым плохо... по этой же причине.
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Пропонуєте озеленити ворожу військову базу ?
Водичку окупантам надати ?
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Наоборот, но надо последовательными быть - если в Крыму никому не нужна вода из материковой Украины, то вещание телеканалов - тем более.
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води для населення вистачає.
а для окупантів ні.
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Мокша, кримськотатарський ТБ канал потрібний. Киримли - репресований народ та ще й позбавлений території історичного проживання. Держава зобов"язана фінансувати розвиток цього народу
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людською мовою пиши, козлорогий. Не знаєш української - пиши румунською. А поки посидь у спамі.
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Кокошникоголовый, ну у тебя и каша в голове...
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ЗеДятлы, скажите что то по этому поводу. Что то о дальновидности и величии одного морального урода и писсюаниста.
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Помогите зегенератам привязать к этой новости Порошенко...
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В этой зраде почему то замалчивается лишь одно - Ленур Ислямов владелец 97 % акций телеканала.
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Перша реакція - от гади окупанти - притісняють татар. Не міг повірити шо цей канал закривають в Україні.
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петушарийцы сбежались на новость о АТР и как попки повторяют фекалии которые из себя выдавил главпетух Анатолий
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В Джанкое кацапня наставила столько реб,что этого сигнала в Крыму никто не видел в глаза.И это есть факт.
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А,Муджабаєв прямо зараз дає вю Ганапольському на Прямому. Прична ненадхоження бюджетного бабла до каналу - відсутність конкурсу у кореспондентів каналу. Кореспонденти каналу - це жителі в Криму. Яких, як тільки появляються їхні прізвища як співробітнуючих з АТР і Меджлісом - їх арештовують.
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крымчан и так тошнит от вашего свинарника! без идиотской свинячей пропаганды они лучше будут отностися к вам
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