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 Между следователями ГБР по делам Майдана и прокурорами налажена коммуникация, проблем в работе нет, - Донской

Между следователями Государственного бюро расследований по делам Майдана и прокурорами есть полное взаимопонимание.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге заявил прокурор Алексей Донской.

"Проблем по коммуникации, взаимодействию со следователями, с руководителем следственного подразделения, не возникает. Идет работа, и мы рассчитываем на такое же сотрудничество в дальнейшем", - сказал Донской.

В свою очередь следователь ГБР Александр Чорноблавский сообщил, что следователи отдельного подразделения бюро по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, работают в здании Офиса генпрокурора на ул. Борисоглебской, там, где и процессуальные руководители.

"Идет слаженная работа. Мы уже приняли к производству 47 уголовных производств. Сформированы группы следователей. Следователи обеспечены всем необходимым, даже выданы новые сейфы для хранения материалов уголовных производств", - сказал он.

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Другой следователь ГБР, Артем Яблонский, отметил, что бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича, а ныне первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков никоим образом не вмешивается в работу следователей, расследующих майдановские дела.

"Никаких фактов влияния, незаконных действий со стороны руководства ГБР или кого-то другого нет. Если же такой факт возникнет, то Алексей Донской первым об этом узнает от нас и уведомит об этом общественность", - заверил Яблонский.

Напомним, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

2 января 2020 года руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

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11 января 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины были согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершилось.

Источник: https://censor.net.ua/n3175606
 
 
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Проблема не в коммуникациях, проблема в мозгах главного коммуникатора.
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Проблем в работе у них нет и результатов работы также нет. Все кто голосовал за расстрел Майдана сейчас спокойно сидят в Раде или в телевизоре и говорят, что майдановцы сами себя убивали. Прошло 6 лет и ноль в расследовании, это просто ужас и преступление по отношению к Украине и украинцам.Ганьба и порошенковской власти и мало чем отличающейся от нее власти Зеленского. Они абсолютно чуждый элемент для украинцев, чужие и предатели.
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Не валите все в одну кучу. Про "одним миром мазаны" специально:

Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сидел. По 11 человек суды осенью находились с последней стадии. Оставалось месяц-два до приговоров. В деле беркутни "всего-то" пять тысяч томов и тысячи проведенных экспертиз. И это было сделано да - за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованного перед обменом INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля дал команду затягивать процесс и не допустить оглашения им приговора до обмена.


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Коммуна , коммунисты , - Организованное бандформирование с далеко идущими последствиями.
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Дивився я цю приесуху по 5-иу... Це - жах, як вони, сдідчі і прокурори, обманюють один одного!
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