 "США нас не остановят", - руководство республики Сербской заявило о выходе из состава Боснии и Герцеговины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейская правду" об этом заявил член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик.
"Мы это сделаем, и нас не остановят ни США, ни кто-то другой, потому что мы считаем, что Дейтонское соглашение было нарушено, в первую очередь, вмешательством международного фактора", - сказал Додик.
По его словам, вмешательство сначала осуществлялось через верховного представителя, а теперь через Конституционный суд. "Если бы это было верховенство закона, здесь бы не решали три иностранца и посольства", - сказал Додик.
Он сказал, что время покажет, насколько серьезны намерения Республики Сербской, заявив, что у Республики Сербской есть выбор между двумя вариантами, один из которых - позволить себе тихо исчезнуть, другой - быть уничтоженной за "смертельный" пакет, сформированный международным сообществом вместе с боснийской стороной в Сараево.
Додик подчеркнул, что ни он, ни никто другой не имеет права пренебрегать тем фактом, что за Республику Сербскую и свободу ее граждан были убиты 29 000 человек.
"БиГ - это плохое место свободы для сербов. Если иностранцы не согласны оставить Конституционный суд и дать ему работать, как и во всех других странах, то Боснии и Герцеговины не будет существовать. Имейте это в виду", - сказал он.
Со вчерашнего дня представители Республики Сербской прекратили принимать участие в работе учреждений центральной власти БиГ через решение Конституционного суда БИГ, который, по их мнению, превышает свои полномочия, а также потому, что среди судей КС БиГ есть иностранцы.
Додик известный своей пророссийской позицией. Он заявлял о принадлежности Крыма России и обещал посетить оккупированный полуостров.
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Там все близится к такому же финалу...
Нехай пукають разом з кацапами.
анекдот на тему:
встречаются два приятеля:
- У тебя вчера жена родила?
- Да.
- Поздравляю, а как ребеночка назвали?
- Наташкой.
- Чудесное имя.
- Да, имя то чудесное, только пацан с ним намучается..
Хорвати воювали на стороні німців...
А серби чекали хто переможе в горах...
Пернеміг Тіто, хто він по національності???
Серби всю історію були босими дорянами в соболиних шубах в російській імперії... тобто тупими найманцями за шмат хліба..
- Ривочка, это не бунт, это случайно...