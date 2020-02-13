 США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, опубликованном в четверг в "Федеральном реестре" США.
Речь идет о предприятиях: ВПК "НПО Машиностроения", Кумертауском авиационном производственном предприятии и КБП им. А.Г.Шипунова в Туле.
Закон о нераспространении оружия массового поражения касается поставок в Сирию, Иран и КНДР.
Введенные санкции запрещают американским департаментам, министерствам и агентствам закупать или вести переговоры о закупке каких-либо товаров, технологий или услуг этих организаций. Также ведомствам нельзя оказывать помощь этим организациям, а сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи. Попавшим под санкции организациям нельзя закупать в США военное оборудование.
Госсекретарь США при необходимости может сделать исключения из этих правил. Принятые меры будут действовать в течение двух лет.
Зник один з накопичувальних фондів, заморожені накопичувальні пенсії, збільшили пенсійний вік, у вас немає нормальної їжі ...
А де спасибі за корисні санкції?
Ординці невиховані.
У них все по старому принципу - если ничего нет, то и нечего терять.