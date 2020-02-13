EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 За рубежом
  1885  11
Материалы по теме:
Все про:санкции (7585) США (16134)

 США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения

Соединенные Штаты с 3 февраля ввели ограничительные меры против трех российских предприятий в рамках американского закона о нераспространении оружия массового поражения, говорится в документе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, опубликованном в четверг в "Федеральном реестре" США.

Речь идет о предприятиях: ВПК "НПО Машиностроения", Кумертауском авиационном производственном предприятии и КБП им. А.Г.Шипунова в Туле.

Закон о нераспространении оружия массового поражения касается поставок в Сирию, Иран и КНДР.

Введенные санкции запрещают американским департаментам, министерствам и агентствам закупать или вести переговоры о закупке каких-либо товаров, технологий или услуг этих организаций. Также ведомствам нельзя оказывать помощь этим организациям, а сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи. Попавшим под санкции организациям нельзя закупать в США военное оборудование.

Госсекретарь США при необходимости может сделать исключения из этих правил. Принятые меры будут действовать в течение двух лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - немецкие СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3175587
 
   
 Топ комментарии
 
Добра новина))))

А де спасибі за корисні санкції?
Ординці невиховані.
 показать весь комментарий
 
У них все еще стадия отрицания. США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения - Цензор.НЕТ 2792 Но жить на Роисе все лучше ага.
 показать весь комментарий
 
Що змінилося?
Зник один з накопичувальних фондів, заморожені накопичувальні пенсії, збільшили пенсійний вік, у вас немає нормальної їжі ... США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения - Цензор.НЕТ 749
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Гы) Пуйло уже испугался и пошел пешком в Гаагу) Дыпилы...
 показать весь комментарий
 
 
Що змінилося?
Зник один з накопичувальних фондів, заморожені накопичувальні пенсії, збільшили пенсійний вік, у вас немає нормальної їжі ...
 показать весь комментарий
 
 
Добра новина))))

А де спасибі за корисні санкції?
Ординці невиховані.
 показать весь комментарий
 
 
У них все еще стадия отрицания. США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения - Цензор.НЕТ 2792 Но жить на Роисе все лучше ага.
 показать весь комментарий
 
 
А жить все равно лучше. Веселее наверное. США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения - Цензор.НЕТ 1321
У них все по старому принципу - если ничего нет, то и нечего терять.
 показать весь комментарий
 
 
Меня интересуют Маечки с Искандерами и прочими швейными машинками , что там в Бренде , или пушистый песец.
 показать весь комментарий
 
 
Не дають дихнути і дня. Такі вони піндоси. Ганяють по світу гопника обісцяними його штанами. А воно ще пижиться і надуває писки. Одне йому залишилося - тільки погрожувати!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх