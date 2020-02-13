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 На взятке 300 долл. задержан главный инспектор таможенного поста "Херсон-аэропорт", - прокуратура. ФОТО

В зоне таможенного контроля международного аэропорта "Херсон" при получении взятки задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Херсон-аэропорт".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

На взятке 300 долл. задержан главный инспектор таможенного поста Херсон-аэропорт, - прокуратура 01

Чиновник требовал и получил 300 долларов от местного предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля с грузом одежды, приобретенного в Турции.

На взятке 300 долл. задержан главный инспектор таможенного поста Херсон-аэропорт, - прокуратура 02

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Непосредственно после получения взятки правонарушитель был задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3175586
 
   
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Это какие новые или Старые , совсем уже запутался , -И кто виноват или честных Людей Набрали и Развратили Негодяи.
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300 это прям позор какой-то! Двоечником был, наверное.
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До чого довели криворожіцкіє херсонскіх, кошмар какой-то.
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Це ще не дно. Аваковци вже почали обкрадати сліпих. На черзі глухонімі.
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там хтось хотів Нефьодова звільнити...
Ні, я розумію, що в конкретному випадку Ваня Баканов з підлеглими спрацювали... Але я просто наголошую на факті, константую: з часу, коли Нефьодов заступив на посаду - його підлеглих приймати на хабарях почали помітно більше...
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Ну Херсон это вообще столица коррупции и беспредела .
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Це добре. так помалу чистять Авгієві стайні.




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