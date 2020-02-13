 На взятке 300 долл. задержан главный инспектор таможенного поста "Херсон-аэропорт", - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
Чиновник требовал и получил 300 долларов от местного предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля с грузом одежды, приобретенного в Турции.
Непосредственно после получения взятки правонарушитель был задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Ні, я розумію, що в конкретному випадку Ваня Баканов з підлеглими спрацювали... Але я просто наголошую на факті, константую: з часу, коли Нефьодов заступив на посаду - його підлеглих приймати на хабарях почали помітно більше...