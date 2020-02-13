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 Киевлянин, забивший свою жену до смерти лопатой, получил 8 лет тюрьмы

К 8 годам лишения свободы приговорен 49-летний киевлянин, который в ходе конфликта нанес жене тяжкие телесные повреждения, повлекшее ее смерть.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в августе прошлого года в одной из квартир на Минском проспекте в Оболонском районе столицы.

Обвиняемый, в ходе внезапно возникшей ссоры со своей женой, лопатой нанес потерпевшей не менее 11 ударов в область головы, туловища, живота, верхних и нижних конечностей. После содеянного мужчина оставил женщину в беспомощном состоянии, а на утро обнаружил мертвой.

Оболонским районным судом города Киева злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорен к 8 годам лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175582
 
 
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хотел сказать - "передай соль дорогая", а вырвалось - "ты мне всю жизнь **** испортила"
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с таким "правосудием" и не будут бояться
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не жизнь наверное была у них, а именины сердца
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могли би цю "романтичну" новину приберегти на завтра..день святого Валентина все таки..
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обычная бытовуха которая бывает по несколько раз в день по стране. что тут такого, что эту новость тут выложили?
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