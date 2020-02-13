 Шмыгаль: Кабмин уволил двух замов министра развития громад - Живицкого и Чаплинского

"Вчера на Кабинете министров принято решение об увольнении двух заместителей. Первый заместитель Дмитрий Живицкий согласован как кандидат на должность Сумской областной государственной администрации. Юлиан Чаплинский уволен в связи со сменой министра", - сказал в интервью "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, новая команда заместителей сейчас согласовывается с премьер-министром.
"Это профессиональные люди с соответствующим опытом, которые точно не завязаны на каких-то коррупционных схемах", - подчеркнул Шмыгаль.
Министр добавил, что у него есть видение формирования команды, с которой удастся достичь хороших результатов.
В свою очередь Шмыгаль отметил, что не намерен менять государственного секретаря министерства, им останется Олег Войтович.
"Я знаю его как очень профессионального и критически порядного человека, поэтому думаю, что нам с ним в команде будет работаться довольно продуктивно и комфортно", - сказал он.