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 Шмыгаль: Кабмин уволил двух замов министра развития громад - Живицкого и Чаплинского

Кабинет министров уволил двух заместителей министра развития громад и территорий Украины, один из них согласован на должность главы Сумской областной государственной администрации.

"Вчера на Кабинете министров принято решение об увольнении двух заместителей. Первый заместитель Дмитрий Живицкий согласован как кандидат на должность Сумской областной государственной администрации. Юлиан Чаплинский уволен в связи со сменой министра", - сказал в интервью "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, новая команда заместителей сейчас согласовывается с премьер-министром.

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"Это профессиональные люди с соответствующим опытом, которые точно не завязаны на каких-то коррупционных схемах", - подчеркнул Шмыгаль.

Министр добавил, что у него есть видение формирования команды, с которой удастся достичь хороших результатов.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что не намерен менять государственного секретаря министерства, им останется Олег Войтович.

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"Я знаю его как очень профессионального и критически порядного человека, поэтому думаю, что нам с ним в команде будет работаться довольно продуктивно и комфортно", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3175581
 
 
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