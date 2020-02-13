 Кэшбэк за безопасное вождение: Криклий рассказал о вознаграждениях за ответственное поведение на дороге

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"За безопасное вождение можно получить кэшбек. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное вождение. Стартап Штрафы UA разработал приложение, которое должно снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду - до 18% кэшбек от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения", - сообщил министр.
Сервисом "Безопасное вождение" уже пользуются 10 тыс. человек.
Сейчас приложение работает на платформе IOS, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение.
Я как и любой жлоб люблю шару, но каждый раз когда чиновники влазят в распределение потоков то, как и любой другой посредкик - зарабатывают. Лучше бы стоимость страховок снижали, а аварийщикам накидывали проверяя по регистру, а не наслово как сейчас.