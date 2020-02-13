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Все про:награда (1236) водители (452) Мининфраструктуры (673) Криклий (78)

 Кэшбэк за безопасное вождение: Криклий рассказал о вознаграждениях за ответственное поведение на дороге

При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное вождение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"За безопасное вождение можно получить кэшбек. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное вождение. Стартап Штрафы UA разработал приложение, которое должно снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду - до 18% кэшбек от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения", - сообщил министр.

Сервисом "Безопасное вождение" уже пользуются 10 тыс. человек.

Сейчас приложение работает на платформе IOS, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175578
 
 
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Чтото мне подсказывает что мой кешбек за меня уже какойто Криклий получил и занес Авакову, потому что я только об этом услышал.
Я как и любой жлоб люблю шару, но каждый раз когда чиновники влазят в распределение потоков то, как и любой другой посредкик - зарабатывают. Лучше бы стоимость страховок снижали, а аварийщикам накидывали проверяя по регистру, а не наслово как сейчас.
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- А можно и мне кешбек, просто за ответственное поведение в обществе? Кэшбэк за безопасное вождение: Криклий рассказал о вознаграждениях за ответственное поведение на дороге - Цензор.НЕТ 1530
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А як відслідковується чи був водій за кермом чи ні? Чи просто не потрапив в ДТП за рік і все?
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Якийсь дебілізм, щоб плодити чиновників. Цим займаються страхові компанії для заманювання більше клієнтів. Держава тільки перевіряє що страховка існує, пілять!!!
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