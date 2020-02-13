 Коронавируса на борту судна, которое идет из Китая в Одессу, быть не может, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщил директор Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Виталий Гончаров.

"Мы получили от капитана информацию, что судно является безопасным с точки зрения эпидемиологической безопасности. Однако сотрудники лабораторного центра на водном транспорте Украины все равно зайдут на борт судна, как только оно пришвартуется. Прошло уже два инкубационных периода, там полностью форуме больных ", - сообщил Гончаров.

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Он также добавил, что первичную проверку судна проведет лоцман, который поднимается на борт еще до швартовки. Инкубационный период вируса 2019-nCoV не превышает три недели - за это время болезнь имела проявиться.

Ожидается, что судно зайдет в порт около 18 часов 13 февраля. Как уточнила для Радио Свобода председатель прессслужбы Одесского порта Юлия Бутылочная, скорее всего, официальное заявление санитарно-карантинного отдела Одесского порта будет обнародована уже 14 февраля

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