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 Коронавируса на борту судна, которое идет из Китая в Одессу, быть не может, - Минздрав

На борту судна "CMA CGM URAL" нет и не может быть больных китайским коронавирусом COVID-2019, но его все равно проверят.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщил директор Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Виталий Гончаров.

"Мы получили от капитана информацию, что судно является безопасным с точки зрения эпидемиологической безопасности. Однако сотрудники лабораторного центра на водном транспорте Украины все равно зайдут на борт судна, как только оно пришвартуется. Прошло уже два инкубационных периода, там полностью форуме больных ", - сообщил Гончаров.

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Он также добавил, что первичную проверку судна проведет лоцман, который поднимается на борт еще до швартовки. Инкубационный период вируса 2019-nCoV не превышает три недели - за это время болезнь имела проявиться.

Ожидается, что судно зайдет в порт около 18 часов 13 февраля. Как уточнила для Радио Свобода председатель прессслужбы Одесского порта Юлия Бутылочная, скорее всего, официальное заявление санитарно-карантинного отдела Одесского порта будет обнародована уже 14 февраля

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Источник: https://censor.net.ua/n3175576
 
 
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мамай клянусь ! больше тысячи мёртвых китайцев подтвердят!
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"... там полностью форуме больных" - или Гончаров пьян, или редактор Цензора.
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Коронавируса на борту судна, которое идет из Китая в Одессу, быть не может, может быть.
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О Господи... "Юлия Бутылочная".... неужели так зовут беднягу.....
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А Витя Гончаров кто по образованию? Клоун или плотник? А может сантехник ?
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Однако сотрудники лабораторного центра на водном транспорте Украины все равно зайдут на борт судна, как только оно пришвартуется.

Он также добавил, что первичную проверку судна проведет лоцман, который поднимается на борт еще до швартовки.
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Українське ноу-хау, лоцман-епідеміолог.
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Отой Гончаров має особисто облазити весь корабель і заглянути в кожен контейнер з китайським барахлом.
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