 Вопрос водоснабжения Крыма должен решаться после деоккупации полуострова, - единогласное решение комитета ВР по реинтеграции

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений 12 февраля на выездном заседании в Херсонской области принял ряд рекомендаций правительству, министерствам и ведомствам относительно защиты прав жителей временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

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По словам председателя комитета Дмитрия Лубинца, на заседании, которое состоялось на КПВВ "Чонгар", комитет одобрил ряд рекомендаций правительству, СНБО, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Минюсту, Государственной миграционной службе, Министерству инфраструктуры, Минкульту и МОН.

Среди рекомендаций, в частности, создание МФО "Родная Херсонщина", отмена свободной экономической зоны "Крым", создание сервисных центров по предоставлению всех видов услуг, упрощение процедуры установления личности и регистрации фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях.

Комитет также обратился к СНБО относительно рассмотрения вопроса доступа жителей оккупированных территорий к украинскому ТВ из-за кодирования телеканалов.

Как рассказал Лубинец, в список рекомендаций вошли требования организовать регулярное транспортное сообщение между КПВВ и ближайшими населенными пунктами, расследовать факты незаконных поборов на автовокзале при пункте пропуска через админграницу со стороны организованной преступности, отремонтировать дорогу, обустроить пункты круглосуточного оказания медицинской помощи, а также создать при Минобразования рабочую группу по решению проблемных вопросов, с которыми сталкиваются жители временно оккупированных территорий в этой сфере.

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Также Комитет выразил четкую позицию относительно недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения Крыма, пока полуостров остается оккупированным Россией.

"Рассчитываю, что эти рекомендации немедленно будут приняты в работу всеми государственными учреждениями, которым они направлены. Вместе все ветви власти должны максимально полно защитить законные права и интересы наших граждан, живущих в условиях оккупации. Только обеспечив права людей, мы сможем говорить о настоящей реинтеграции, потому как она начинается с человека, а лишь потом с территории", - подчеркнул Лубинец.

"Вчера (12 февраля. - Ред.) во время выездного заседания комитета в Херсонской области мы действительно рассматривали вопрос водоснабжения на территорию Автономной Республики Крым. Мы исходили из того, что сейчас территория АР Крым и город Севастополь являются аннексированными, то есть юридически это украинская территория, но фактически мы ее не контролируем. Вопрос по водоснабжению на территорию АР Крым должен быть рассмотрен после возвращения фактического контроля над этой территорией. И решаться этот вопрос должен согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины", - прокомментировал Лубинець Укринформу.

Он уточнил, что соответствующее решение поддержали единогласно все десять присутствующих членов комитета (всего в комитете работает 17 депутатов).

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление расскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа РефатЧубаров: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Позже сам Арахамия заявил: "На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее".