 Вопрос водоснабжения Крыма должен решаться после деоккупации полуострова, - единогласное решение комитета ВР по реинтеграции

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
"Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений 12 февраля на выездном заседании в Херсонской области принял ряд рекомендаций правительству, министерствам и ведомствам относительно защиты прав жителей временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
По словам председателя комитета Дмитрия Лубинца, на заседании, которое состоялось на КПВВ "Чонгар", комитет одобрил ряд рекомендаций правительству, СНБО, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Минюсту, Государственной миграционной службе, Министерству инфраструктуры, Минкульту и МОН.
Среди рекомендаций, в частности, создание МФО "Родная Херсонщина", отмена свободной экономической зоны "Крым", создание сервисных центров по предоставлению всех видов услуг, упрощение процедуры установления личности и регистрации фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях.
Комитет также обратился к СНБО относительно рассмотрения вопроса доступа жителей оккупированных территорий к украинскому ТВ из-за кодирования телеканалов.
Как рассказал Лубинец, в список рекомендаций вошли требования организовать регулярное транспортное сообщение между КПВВ и ближайшими населенными пунктами, расследовать факты незаконных поборов на автовокзале при пункте пропуска через админграницу со стороны организованной преступности, отремонтировать дорогу, обустроить пункты круглосуточного оказания медицинской помощи, а также создать при Минобразования рабочую группу по решению проблемных вопросов, с которыми сталкиваются жители временно оккупированных территорий в этой сфере.
Также Комитет выразил четкую позицию относительно недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения Крыма, пока полуостров остается оккупированным Россией.
"Рассчитываю, что эти рекомендации немедленно будут приняты в работу всеми государственными учреждениями, которым они направлены. Вместе все ветви власти должны максимально полно защитить законные права и интересы наших граждан, живущих в условиях оккупации. Только обеспечив права людей, мы сможем говорить о настоящей реинтеграции, потому как она начинается с человека, а лишь потом с территории", - подчеркнул Лубинец.
"Вчера (12 февраля. - Ред.) во время выездного заседания комитета в Херсонской области мы действительно рассматривали вопрос водоснабжения на территорию Автономной Республики Крым. Мы исходили из того, что сейчас территория АР Крым и город Севастополь являются аннексированными, то есть юридически это украинская территория, но фактически мы ее не контролируем. Вопрос по водоснабжению на территорию АР Крым должен быть рассмотрен после возвращения фактического контроля над этой территорией. И решаться этот вопрос должен согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины", - прокомментировал Лубинець Укринформу.
Он уточнил, что соответствующее решение поддержали единогласно все десять присутствующих членов комитета (всего в комитете работает 17 депутатов).
Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
Его заявление расскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа РефатЧубаров: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".
Позже сам Арахамия заявил: "На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее".
«Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием, водой и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, воду санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны». (Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. Статья 55).
"Можна й потрібно!" Кравчук виступив за продаж води в Крим
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну. Про це він сказав, відповідаючи на питання, чи звертався він за допомогою до Барака Обами у 2014 році, і що тодішній президент США йому відповів/
Про це написала блогерка Світлана Павленко у Facebook.
"Прямий" повністю наводить текст промови Олександра Турчинова в американському місті Портленд:
Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю. Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди. I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди. І він прислав мені віце-президента Байдена і держсекретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті. Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні".
І тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку. Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська "Стугна" прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км. Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.
Вони казали: "Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію". А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас? Kоли я об'явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував: Навіщо ви провокуєте Росію?
- Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
Не провокуйте Росію
- Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога», - заявив Турчинов.
Наприкінці промови екссекретар РНБО підкреслив, що українську армію треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати.
"І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без ******** боєвої, боєздатної української армії України не буде", - резюмував він.
Раніше екссекретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що до складу України входять "споконвічно російські землі".
Испражняйтесь в горшки и учитесь использовать воду вторично.
Осенью 2019 года российские СМИ стали в массовом порядке использовать в своих сообщениях выражение "хлопок газа" вместо "взрыв газа" - даже если речь шла о разрушениях и человеческих жертвах. Об этом пишет в четверг, 13 февраля, сайт NEWSru.com.
Эвфемизмы используются и в других новостях о ЧП: пожар превращается в "возгорание", наводнение - в "подтопление". Однако в случае с "хлопком" подмена более заметна.
Исследование компании "Медиалогия" показало, что с осени вместо "взрывов" в заголовках действительно стали чаще появляться "хлопки". Если в начале 2017 года "хлопок" упоминался в заголовках всего 58 раз, то в январе текущего года - рекордные 1300 раз, в четыре с лишним раза больше.
Издание "Медуза" пишет со ссылкой на собственные источники, что данная подмена - не случайность, а целенаправленна политика администрации президента и силовых ведомств по внедрению "режима информационного благоприятствования".
"Мы слышим девять новостей о хорошем плюс одну новость о каком-то хлопке газа. Катастроф у нас нет", - объяснил принцип этой подмены собеседник издания, близкий к Кремлю.
"Могу сказать, что установка на занижение ущерба точно существует. Если экстренные службы сообщают о возгорании - значит, там все полыхает уже. Если задымление - значит, точно горит и, возможно, пара человек там угорели, грубо говоря", - подтвердил источник "Медузы" в силовых ведомствах.
"Правильная" подача повестки обсуждается с главами пресс-служб ключевых ведомств на еженедельных планерках при участии первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова.
"Речь не идет о том, чтобы называть черное белым, а белое - черным. Просто, чтобы отреагировать на какой-то инцидент, надо понять его масштабы, собрать информацию, поэтому целесообразно на первом этапе избегать таких слов, как "взрыв", - объяснил источник издания в правоохранительных органах.
- Не хламідія, а Арахамія!
- Да какая разница!
а через 4 роки вони ж будуть верещати, що не дали води тільки тому, що злякались саме їх, 5% петіків