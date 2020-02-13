EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  206  1
Все про:Нацполиция (10897) торговля людьми (198) Крищенко (297)

 В 2019 году разоблачили восемь преступных групп, которые занимались торговлей людьми, - Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции в 2019 году разоблачили восемь организованных преступных групп, которые занимались торговлей людьми. Открыто 306 уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции.

В целом на протяжении 2019 года полицейские зарегистрировали 306 уголовных производств за совершение преступлений в сфере торговли людьми.

"В 248 уголовных производствах уже установлены граждане, совершившие эти преступления. Кроме того, за год нам удалось задокументировать и пресечь деятельность восьми организованных преступных групп, которые действовали в сфере торговли людьми", - сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Артем Крищенко.

В частности, в 2019 году полицейские разоблачили 135 фактов трудовой эксплуатации и 112 фактов - сексуальной эксплуатации. Кроме того, полицейские зафиксировали 47 фактов вовлечения в преступную деятельность, семь фактов торговли детьми и три - вовлечение в попрошайничество.

От действий преступников пострадали 262 человека: 145 мужчин, 107 женщин и десять детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3175572
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вібачьтє, вібачьтє так хто замовєл Катю Гандзюк? Де розтяжки, банєрьі і плокатьі, під@ри? Ало, вісєлєє! Як там фаєри під ОпЄ? Авакав ЧОРТ!1 де ви, підшконочники? Вам вже повний рот вафлєй напустили, коли «скінєм как Сьівава» буде, скидатєлі опущені?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх