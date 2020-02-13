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 Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела экс-мера Славянска Нели Штепы, обвиняемой за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, на 27 февраля.

Об этом Укринформу сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, передает Цензор.НЕТ.

"Начали рассматривать ходатайство о мере пресечения, поскольку она не выбрана с 2018 года. Сторона обвинения настаивала на допросе свидетелей. Явились четыре свидетеля - по два со стороны защиты и со стороны обвинения, но еще двое свидетелей со стороны обвинения не появились, поэтому суд перенесен на 27 февраля, на 10:00", - сообщил Шадрин.

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По его словам, свидетели со стороны обвинения, среди которых заместитель самопровозглашенного в 2014 году "мэра" Славянска Пономарев, указывают на якобы угрозы со стороны Штепы.

"Сторона обвинения настаивает на круглосуточном домашнем аресте Штепы. Защита - против, обвинение необоснованно, риски отсутствуют. При этом эта мера ограничивает свободу так же, как и содержание под стражей", - добавил адвокат.

Штепа приехала на заседание суда из Славянска, активистов в суде не было, добавил он.

Напомним, 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

1 июня 2018 года коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

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Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата". 

20 января 2020 года экс-мер Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3175568
 
 
 Топ комментарии
 
СРОЧНО ПРИНЯТЬ ЕЕ В ЗЕ КОМАНДУ НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ!
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ах ты ж Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 5040 за то нашим воинам и волонтера за раз и с первого разу чуть ли не с приговором
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ти ба, Петро всіх сепарів пересадив, а цю не зміг )))
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Обменять ее на наших ребят, когда следующий обмен будет. Пусть едет в донецк строить рюзкий мир Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 4820
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зеленских, ты зачем штепу отпустил? Бо она тебе близкая по духу и нужно любить каждого сепаратиста, хоть у него в паспортне написано украинец?
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ах ты ж Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 5040 за то нашим воинам и волонтера за раз и с первого разу чуть ли не с приговором
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Вже 9 місяців бубочка виконує лбіцяне, сажає, аж шумить... Тільки, справді, чогось лише одних воїнів та волонтерів...
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ти ба, Петро всіх сепарів пересадив, а цю не зміг )))
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Отличная КАДРА для ЗЕленой команды)))
В отличии от Дубино-Арахмий...она и не скрывала шо падлюка...
Зато честно...
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СРОЧНО ПРИНЯТЬ ЕЕ В ЗЕ КОМАНДУ НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ!
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Так Наталья Каралєвская ж зайняла цю посаду.
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по-моему по закону савченки.... ее пора уже в кабмин брать....ну ... к сивохе в помощь
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..А кум мальдівського баригі Мертвячук ..дає згоду!*?
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Про кума докази будуть, чи тупо з ольгінської методички шпариш?
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Ну звичайно, Штєпа ж не погрожувала смертю вєлічайшему політіку всєх врємён і наротафф! Вона лише Україною торгувала, а хто з зєлёних нею зара не торгує? Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 3450
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Вона навіть не рвала світлину песа ,а то уже сиділа б шостий рік.
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...в дом престарелых старую кошелку... Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 9039
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А почему ее до сих пор не представили к награде Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 2442 за гос. измену
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А почему ее до сих пор не представили к награде Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 4600 за гос. измену
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Если обменять , она потом вернется белая и пушистая в Киев , как беркутня Запобіжний захід Штепі не можуть вибрати з 2018 року: засідання суду вчергове перенесли - Цензор.НЕТ 5772
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Якби Штепа була волонтеркою, її б зразу підарешт.
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"Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года..."

Та повішайте вже її тоді і засідання суду не потрібно буде переносити.
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