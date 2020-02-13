 Украина в ОБСЕ: Иркутский чиновник во главе "ДНР" подтверждает прямую роль России в войне на Донбассе

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на украинском Донбассе остается нестабильной, несмотря на уменьшение нарушений режима прекращения огня, из-за постоянного нежелания Российской Федерации прекратить враждебные действия и положить конец конфликту, который она начала и продолжает поддерживать. Кроме того, на фоне отрицания Россией, что она является стороной конфликта, бывший вице-губернатор Иркутской области РФ был назначен так называемым "премьер-министром" российской оккупационной администрации в Донецкой области Украины", - сказал он.

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Представитель Украины отметил, что такой шаг "не только отражает прямую роль России в конфликте, но четко указывает на ее намерения консолидировать и укрепить оккупационную власть".

Лоссовский призвал РФ прекратить свою агрессию против Украины, отменить незаконной оккупации Крыма, деоккупировать части украинского Донбасса и восстановить свободу судоходства через Керченский пролив и в Азовском море.

"Россия должна полностью выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей, включая вывод своих сил, незаконных вооруженных формирований и вооружения с временно оккупированных территорий Украины", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что новым "главой правительства" на оккупированной Россией территории Донетчины стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. В Кремле, комментируя этот факт, заявили, что Пашков якобы возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.