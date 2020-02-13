 Украина в ОБСЕ: Иркутский чиновник во главе "ДНР" подтверждает прямую роль России в войне на Донбассе

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация на украинском Донбассе остается нестабильной, несмотря на уменьшение нарушений режима прекращения огня, из-за постоянного нежелания Российской Федерации прекратить враждебные действия и положить конец конфликту, который она начала и продолжает поддерживать. Кроме того, на фоне отрицания Россией, что она является стороной конфликта, бывший вице-губернатор Иркутской области РФ был назначен так называемым "премьер-министром" российской оккупационной администрации в Донецкой области Украины", - сказал он.
Представитель Украины отметил, что такой шаг "не только отражает прямую роль России в конфликте, но четко указывает на ее намерения консолидировать и укрепить оккупационную власть".
Лоссовский призвал РФ прекратить свою агрессию против Украины, отменить незаконной оккупации Крыма, деоккупировать части украинского Донбасса и восстановить свободу судоходства через Керченский пролив и в Азовском море.
"Россия должна полностью выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей, включая вывод своих сил, незаконных вооруженных формирований и вооружения с временно оккупированных территорий Украины", - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что новым "главой правительства" на оккупированной Россией территории Донетчины стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. В Кремле, комментируя этот факт, заявили, что Пашков якобы возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.
Сейчас стали известны обстоятельства и подробности обвинения.
Общее количество группы непосредственно организовавших террористический акт составляло 10 человек. Часть группы, работники и охранники аэропорта имени Хомейни обеспечили непосредственную закладку взрывного устройства в конструкцию самолета во время проведения погрузочно-багажных мероприятий. Так как у организаторов теракта по их словам, было мало времени на подготовку, существовали сомнения в эффективности и возможности уничтожения самолета в воздухе. Потому была привлечена вторая группа состоящая из четырех бойцов КСИР вооруженных ЗРК, которая страховала возможную неудачу со взрывом на борту самолета. Два человека из той группы были убиты во время задержания.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform) .
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
А дишуть часто...
ООН нах никому не нужная организация...
В 1939 даже совок с Лиги наций выгнали за агрессию против финов...
А по Русне все озабоченности клепают...
Молдова...
Карабах...
Чечня...
Грузия...
Украина...
Кто следующий?
Польша?
Прибалтика?
Вор и убийца сам себя будет осуждать....
))))
Вьетнам
Корея
Ангола
Монголия
Китай и т.д.
Эти "суперчеловеки" и там свою ручку приложили.......
какая прелесть! частное лицо ))))
как задолбали эти "частные лица" из зауралья....и Дальнего Востока...