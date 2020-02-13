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 Политика Украины
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 Украина в ОБСЕ: Иркутский чиновник во главе "ДНР" подтверждает прямую роль России в войне на Донбассе

Назначение вице-губернатора Иркутской области Владимира Пашкова на должность "премьер-министра" российской оккупационной администрации в Донецкой области Украины (так называемая "ДНР") свидетельствует о прямой роли России в конфликте.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на украинском Донбассе остается нестабильной, несмотря на уменьшение нарушений режима прекращения огня, из-за постоянного нежелания Российской Федерации прекратить враждебные действия и положить конец конфликту, который она начала и продолжает поддерживать. Кроме того, на фоне отрицания Россией, что она является стороной конфликта, бывший вице-губернатор Иркутской области РФ был назначен так называемым "премьер-министром" российской оккупационной администрации в Донецкой области Украины", - сказал он.

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Представитель Украины отметил, что такой шаг "не только отражает прямую роль России в конфликте, но четко указывает на ее намерения консолидировать и укрепить оккупационную власть".

Лоссовский призвал РФ прекратить свою агрессию против Украины, отменить незаконной оккупации Крыма, деоккупировать части украинского Донбасса и восстановить свободу судоходства через Керченский пролив и в Азовском море.

"Россия должна полностью выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей, включая вывод своих сил, незаконных вооруженных формирований и вооружения с временно оккупированных территорий Украины", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что новым "главой правительства" на оккупированной Россией территории Донетчины стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. В Кремле, комментируя этот факт, заявили, что Пашков якобы возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3175566
 
   
 Топ комментарии
 
Москали брешуть як дишуть..
А дишуть часто...
ООН нах никому не нужная организация...
В 1939 даже совок с Лиги наций выгнали за агрессию против финов...
А по Русне все озабоченности клепают...
Молдова...
Карабах...
Чечня...
Грузия...
Украина...
Кто следующий?
Польша?
Прибалтика?
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В Кремле, комментируя этот факт, заявили, что Пашков якобы возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.....

какая прелесть! частное лицо ))))
как задолбали эти "частные лица" из зауралья....и Дальнего Востока...
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Клало воно на всіх. А назначили віце губернатора із гуманних міркувань. Так само і вбивають українців - виключно із поваги до принципів гуманізму.
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«Глас вопиющего в пустыне» оці волання до касапів...
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На проходящем в Иране специальном суде части обвиняемых в количестве 8 человек (из 68 подсудимых), кроме общих обвинений в покушении на государственные устои государства и государственной измене были предъявлены обвинения в непосредственной организации и осуществлении террористического акта (мы сообщали 08.02.2020 г.).
Сейчас стали известны обстоятельства и подробности обвинения.
Общее количество группы непосредственно организовавших террористический акт составляло 10 человек. Часть группы, работники и охранники аэропорта имени Хомейни обеспечили непосредственную закладку взрывного устройства в конструкцию самолета во время проведения погрузочно-багажных мероприятий. Так как у организаторов теракта по их словам, было мало времени на подготовку, существовали сомнения в эффективности и возможности уничтожения самолета в воздухе. Потому была привлечена вторая группа состоящая из четырех бойцов КСИР вооруженных ЗРК, которая страховала возможную неудачу со взрывом на борту самолета. Два человека из той группы были убиты во время задержания.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform) .
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Москали брешуть як дишуть..
А дишуть часто...
ООН нах никому не нужная организация...
В 1939 даже совок с Лиги наций выгнали за агрессию против финов...
А по Русне все озабоченности клепают...
Молдова...
Карабах...
Чечня...
Грузия...
Украина...
Кто следующий?
Польша?
Прибалтика?
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А ОБСЕ...это вообще карманная организация Раши...
Вор и убийца сам себя будет осуждать....
))))
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А почему Вы убрали:
Вьетнам
Корея
Ангола
Монголия
Китай и т.д.
Эти "суперчеловеки" и там свою ручку приложили.......
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В Кремле, комментируя этот факт, заявили, что Пашков якобы возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.....

какая прелесть! частное лицо ))))
как задолбали эти "частные лица" из зауралья....и Дальнего Востока...
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ой как не хорошо у кацапов все вышло Україна в ОБСЄ: Іркутський чиновник на чолі "ДНР" підтверджує пряму роль Росії у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 252 хотя какая разница !
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Далеко нам до Моссада! Там бы на следующий день иркутского отпускника понесли бы вперед ногами...
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Та кацапам пох (!!)Як завжди дурня вмкнуть а Європа як завжди проковтне
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