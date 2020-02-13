 Суд определил меру пресечения главе Черновицкого облсовета Мунтяну, подозреваемому во взяточничестве, в виде денежного залога 10 млн грн

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП

В сообщении отмечается: "Прокурор САП настаивал на применении к чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 15 млн гривен.

Однако суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и выбрал председателю облсовета меру пресечения в виде 10 млн гривен залога.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых являться по вызову в детектива, прокурора или суда; не отлучаться из г.. Черновцы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорта гражданина Украины для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Ко второму подозреваемому по делу - предпринимателя, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, суд применил залог в размере 5 млн 44 тыс. 800 гривен с возложением процессуальных обязанностей.

Вопрос об обжаловании мер будет решен после ознакомления с полным текстом решений суда.

Как уже сообщалось, следствием установлено, что в июле прошлого года глава Черновицкого облсовета попросил одном из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. Долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тыс. Долларов США.

Действия председателя Черновицкого областного совета квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.

Частному предпринимателю инкриминируется ч.4 ст.369 УК Украины.

Заметим, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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