 Апелляционный суд оставил под стражей Павловского - фигуранта дела Гандзюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщил адвокат подозреваемого Владимир Сергет. Также информацию подтвердили в прокуратуре.

Адвокат на заседании суда отмечал, что подозрение необоснованно, ведь следствие не предоставило четких доказательств причастности его подзащитного к преступлениям но не обосновало риски. Также адвокат сказал, что обыски у Павловского проходили с нарушениями, а оружие, которое нашли у Павловского дома, ему подбросили. Говорил адвокат и о плохом самочувствии подзащитного.

В комментарии hromadske защитник добавил, что все допросы в этом производстве начались после того, как Игорь Павловский дал показания в суде по делу подозреваемого в заказе нападения на Катерину Гандзюк Владислава Мангера.

"Если коротко - он сказал, что виделся с Мангером один раз совсем по другим вопросам, затем он звонил ему, но он не взял трубку", - сказал адвокат и добавил, что, по его мнению, это дело является давлением на подозреваемого, чтобы он дал нужные показания по делу Гандзюк.

В то же время прокуратура просила суд не изменять меру пресечения для Павловского из-за риска его побега, давления на свидетелей и других фигурантов, а также уничтожение, искажение вещественных доказательств.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.