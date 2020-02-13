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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11613) назначение (1544) ОГА (1586) Сумщина (716) Живицкий Дмитрий (1)

 Кабмин согласовал кандидатуру первого замминистра развития громад Живицкого на пост главы Сумской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность главы Сумской областной государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства, передает Цензор.НЕТ.

Его кандидатура была согласована во время заседания правительства в среду, 12 февраля.

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Теперь его кандидатуру должен рассмотреть и подписать соответствующий указ президент Владимир Зеленский.

"Кабмин утвердил, в эту среду... продолжается спецпроверка. Дальше, надеюсь, будет указ (Президента. - Ред.)", - сказал Живицкий Укринформу.

Живицкий родился 17 сентября 1982 года в г. Сумы. Ранее занимал должность руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации. С сентября - первый заместитель министра развития громад и территорий Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3175558
 
 
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кабмин согласовал ... а у него біли варианті? Огласите весь список.
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Это чей ставленик? Овоща, тимошенки или медведчука?
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Не знаю такого. До йього треба ставитись з повагою, чи як до сміття?
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Сумской области жопа. Тогда Тростянецкая ОТГ будет от Харьковской области до Путивля.
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Комуністи Китаю відзначилися вже на графіку. Тепер оцифрувати цю чуму вкрай тяжко:

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Більша частина померлих - це старики. Китай вирішив позбавитись від них через новий вірус?
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