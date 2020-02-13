 Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.
Он сообщил, что направил соответствующее обращение к президенту Зеленскому о нарушении законодательства при назначении Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР.
"Ложь и манипуляции, к сожалению, характерны для политики В.Зеленского. Это очередной раз подтвердила история с заместителем председателя ГБР Бабиковым. Еще как только его назначили, то все кто интересуется делами Майдана, семьи "Небесной Сотни", указывали на то, что у Бабикова конфликт интересов, поскольку он был адвокатом Януковича. Сам Бабиков публично это отрицал", - говорится в сообщении.
Княжицкий, в частности, ссылается на журналистское расследование программы "Слідство.інфо ", которое доказывает активное привлечение Бабикова к защите Януковича.
"То есть Бабиков откровенно соврал. Уверен, что он осознавал, что его ложь можно легко опровергнуть. Просто он четко понимает основу политики Зеленского - обманывай, манипулируй и тебе ничего за это не будет. Ложь и безнаказанность Зеленским и его командой доведена до абсолюта. Назначение Бабикова это откровенная провокация власти, которая нацелена на издевательства над семьями "Небесной Сотни". Это назначение просто продолжение политки дискредитации Майдана и ценностей Революции Достоинства", - отметил нардеп.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.
Позже Бабиков отрицал, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.
А экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFERL.
Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив 12 лютого, що Москва у жовтні 2019 року направила лист, в якому просила Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви.
"Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження щодо трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була прийнята до уваги", - йдеться в листі Грапперхауса до парламенту.
Суд над підозрюваними "є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 і їх родичів", сказав Грапперхаус.
"Уряд повністю впевнений в незалежності і якості нідерландського правосуддя" - наголосив він.
Вважається, що троє російських громадян і четвертий підозрюваний, громадянин України, проживають в Росії.
Нідерланди очолюють міжнародне розслідування за фактом катастрофи 17 липня 2014 року літака MH17, в результаті чого загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Близько двох третин жертв були громадянами Нідерландів.
Міжнародна слідча група в 2016 році оголосила, що ракетний комплекс "Бук", використовуваний в збитті літака, прибув з Росії, а потім в травні 2018 року прийшла до висновку, що 53 зенітна ракетна бригада Росії перевезла "Бук" в 2014 році в Україну і з України.
Росія заперечує свою причетність до катастрофи.
Перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/13/7240335/
Тому санкції все рівно будуть.
в тебе логіка як у Княжицького
Ниочем. Эту цитату можно опубликовать в любое время в любой стране. Такой себе штамп из методичек ботоферм.
Питання: Княжицький розумово повноцінний?
"Адвокати Януковича ініціювали кримінальне провадження проти "слідчих Майдану", які відмовилися визнавати Януковича постраждалим. Зараз його розслідує Держбюро, одним з керівників якого є Бабіков, діючий адвокат Януковича, оскільки договір з Яником та ордери на сьогодні є діючими."
Точніше змалювати ситуацію у владі майже неможливо! Нажаль так воно і є