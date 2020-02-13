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Все про:Княжицкий (165) ГБР (948) Европейская Солидарность (256) Бабиков (20)

 Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий. ДОКУМЕНТ

Адвокат Януковича Александр Бабиков, который был назначен первым замдиректора ГБР, публично солгал, когда отрицал свою конфликт интересов по делам Майдана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

Он сообщил, что направил соответствующее обращение к президенту Зеленскому о нарушении законодательства при назначении Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР.

"Ложь и манипуляции, к сожалению, характерны для политики В.Зеленского. Это очередной раз подтвердила история с заместителем председателя ГБР Бабиковым. Еще как только его назначили, то все кто интересуется делами Майдана, семьи "Небесной Сотни", указывали на то, что у Бабикова конфликт интересов, поскольку он был адвокатом Януковича. Сам Бабиков публично это отрицал", - говорится в сообщении.

Княжицкий, в частности, ссылается на журналистское расследование программы "Слідство.інфо ", которое доказывает активное привлечение Бабикова к защите Януковича.

"То есть Бабиков откровенно соврал. Уверен, что он осознавал, что его ложь можно легко опровергнуть. Просто он четко понимает основу политики Зеленского - обманывай, манипулируй и тебе ничего за это не будет. Ложь и безнаказанность Зеленским и его командой доведена до абсолюта. Назначение Бабикова это откровенная провокация власти, которая нацелена на издевательства над семьями "Небесной Сотни". Это назначение просто продолжение политки дискредитации Майдана и ценностей Революции Достоинства", - отметил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Позже Бабиков отрицал, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

А экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Происходит активизация Антимайдана": нардепы от "ЕС" пришли в ГБР с требованием отменить назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР. ВИДЕО

Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий 01
Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий 02
Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий 03

Источник: https://censor.net.ua/n3175557
 
   
 Топ комментарии
 
Реванш рыговского кодла. Спасибо, тебе, владимир зеленских и 73 % Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2822
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Не может адвокат одновременно выступать и на стороне обвиняемого и на стороне жертвы.
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Истерика-плохой помошник политическим ханурикам.
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Реванш рыговского кодла. Спасибо, тебе, владимир зеленских и 73 % Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2822
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А в чому суть конфлікта інтересів? Шось я не зрозумів.
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Не может адвокат одновременно выступать и на стороне обвиняемого и на стороне жертвы.
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і адвокат, і слідчий, і обвинувачувач. А він - в усіх трьох іпостасях. Адже на суді у овоща звинувачував протестувальників на Майдані...
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думаю новость о смерти "клавишного" побьет все рекорды тут в Цензоре...раздел популярность новости....
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Єто картинка из одноклассников с рассказом о том как тяжело жить в луГандоне на 2 пенсии, как их оббирают погранцы при возвращении из Украины, что приходится прятать деньги в трусы. )))
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При таких доказах необхідно проводити службове розслідування і після підтвердження звинувачень - відставка.
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це - в нормальній цивілізованій державі. Але - не в Україні з її 73/43%зебілів; в яких, як мінімум, в менталітеті - суцільний совок. Глянь на приклад совка, який ту першим висрався...
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Украина может согласиться на снятие санкций с РФ, Ермак готовит перезагрузку Офиса президента.

Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2935
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Нідерланди відхилили пропозицію Москви щодо переслідування трьох росіян, підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в 2014 році.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFERL.
Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив 12 лютого, що Москва у жовтні 2019 року направила лист, в якому просила Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви.
"Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження щодо трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була прийнята до уваги", - йдеться в листі Грапперхауса до парламенту.
Суд над підозрюваними "є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 і їх родичів", сказав Грапперхаус.
"Уряд повністю впевнений в незалежності і якості нідерландського правосуддя" - наголосив він.
Вважається, що троє російських громадян і четвертий підозрюваний, громадянин України, проживають в Росії.
Нідерланди очолюють міжнародне розслідування за фактом катастрофи 17 липня 2014 року літака MH17, в результаті чого загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Близько двох третин жертв були громадянами Нідерландів.
Міжнародна слідча група в 2016 році оголосила, що ракетний комплекс "Бук", використовуваний в збитті літака, прибув з Росії, а потім в травні 2018 року прийшла до висновку, що 53 зенітна ракетна бригада Росії перевезла "Бук" в 2014 році в Україну і з України.
Росія заперечує свою причетність до катастрофи.
Перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/13/7240335/
Тому санкції все рівно будуть.
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Не обольщайся, это очередная многоходовочка. Нидерланды давно симпатизируют *****, поэтому сенсаций не будет.
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Нідерланди у цій справі все не вирішують. Тому не рекламуй путіна.
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якщо людина вживає слово "*****", то це по-твоєму людина відверто рекламує путіна?
в тебе логіка як у Княжицького
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в єтих аналах можно писать все, что угодно. А вот главная канализация - єто тот кто єто говно транслирует.
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странно, одни бабы. Фотошоп однако. Да?
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А ты только у одного синего кита *** измерил? А измерь у всех, может найдешь и длинее. Гы.
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Це як? "Крестний ход" чи що??? Що за мракобєсіє у 21 сторіччі?! Мабуть вони молодші за Зе, але це know-how Раші робити молебені і ходи. Мені 57 років і це, дійсно просто жах. Дякую, дуже дякую 95 кварталу за таку генерацію...
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вова зе теж брехав перед виборами.і тепер жоден лох, який повівся на то навіть не згадає, як і сам вова. не збрешеш- не отримаєш посаду
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Непрофессионализм тотальный. Все построено на друзьях, знакомых, знакомых знакомых... Не президент, а дядя Вася
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Гы, это я читал уже в 2014 г.
Ниочем. Эту цитату можно опубликовать в любое время в любой стране. Такой себе штамп из методичек ботоферм.
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Гы. А чо Богдана не вырезал?
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Княжицький зробив депутатське звернення до Зеленського, мотивуючи і аргументуючи його тим, що вся політика Зеленського побудована на брехні
Питання: Княжицький розумово повноцінний?
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скоріше неповноцінний той, хто не здатен зрозуміти, про що конкретно запит...
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ну то коли зрозумієш. тоді і вилазь в ефір
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Цікава ситуація.
"Адвокати Януковича ініціювали кримінальне провадження проти "слідчих Майдану", які відмовилися визнавати Януковича постраждалим. Зараз його розслідує Держбюро, одним з керівників якого є Бабіков, діючий адвокат Януковича, оскільки договір з Яником та ордери на сьогодні є діючими."
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Ото треба було так обіцяти долізти до Європи, щоб прогрузнути в минуле кудись ще до епохи Януковича.
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"Ложь и безнаказанность Зеленским и его командой доведена до абсолюта." Источник: https://censor.net.ua/n3175557

Точніше змалювати ситуацію у владі майже неможливо! Нажаль так воно і є
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Зебилов макнули в говно по самую макушку, они даже про порохоботов забыли) За 29 лет, нам в уши и глаза не сцал столько никто, сколько зеленые жабы нам соврали за каких тол года. Глава государства и у него типа связаны руки, да тьфу хахаха! Брехуны, нахрен нужен такой глава, которые дела в порядок привести не может. Или не хочет? Это же нужно так не любить "брата руського" что бы дефакто снова с ним браться.... омерзительно.
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Человек, который на стадионе объявил себя приговором для Порошенко и который произнес блестящую инаугурационную речь, вдруг обулся в старые башмаки того же Порошенко и воняет ими. Все, что делал Порошенко, Зеленский продолжает, расширяет, укрупняет и превращает в традицию. Он пока не ворует в открытую, но не сажать воров, значит только одно - покрывать воров.
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