 Катер "Бердянск" был атакован вертолетом ВМФ РФ: его снаряд пробил броню рубки, - зампостпреда Украины Лоссовский в ОБСЕ

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года согласно обязательному приказу Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойного снаряда, выпущенного из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", - заявил он.
Представитель Украины подчеркнул, что эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года".
Другие два корабля, "Яны Капу" и "Никополь", были отправлены на завод для ремонта. Украинская делегация ранее уже сообщала Форуму ОБСЕ по безопасности сотрудничеству подробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства, совершенных российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
30 мм так не работает
это пробоина от вихря (80мм)
ибо пятно повреждения и точность наведения - ну ооочень схоже
22 мм - это нихера не мало)))
может 22.???? это примерно 5.6 в мм)))
2. мое замечание касалось 5.6мм.
3. к тому же 6-ти ствольная ак-630 имеет 30мм - стоит на многих эрэфийских кораблях.
4. а, 30мм аА42 стоит на эрэфийских вертолетах и предназначена, в том числе, легкобронированной техники.
разрывные))))
такой башкой как у тебя
можно и катакомбы рушить))
ты уже навалило на всех ветках?)))
гастрабайтер будет рассуждать про повреждения на броне?)))
бараны не могут думать - это и к тебе относится
чорт который стыдится своего флага - просто чорт))
впн у него)))
кацап - спрячь роги
давно ты научилось людей определять???
ты уже само на горшок садишся?
или еще у модеров спрашиваеш?
я не только патриот
я еще и националист
и подозрителен я только для дибилов с козлиными рогами - из под впн и прокси))
кацапня работала на поражение
хоть и болванкой выстрелил
Уверен, им нужны были заложники, а не трупы.
и платежки такие большие...бо ПОРОХ Барыга...
А ЗЕне до сих пор мешают)))
Просто ПУПСИКУ нужно дать еще 100 миллионов дней!))))
ОМАНОМ по губам всем верующим в ЗЕленое будущее
Послал мальчиков на убой!
Поэтому мы стадо 73 процентных лохозавров выбрали во власть нанятых олигархами актеров:
Президентом - актера Зеленского, а премьером - актера массовки из телешоу.
Перечитай.