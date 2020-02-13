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 Политика Украины, За рубежом
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 Катер "Бердянск" был атакован вертолетом ВМФ РФ: его снаряд пробил броню рубки, - зампостпреда Украины Лоссовский в ОБСЕ

Баллистическая экспертиза показала, что катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным с российского вертолета Ка-52, что лишь подтверждает агрессивный характер нападения РФ на украинские корабли в ноябре 2018 года.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года согласно обязательному приказу Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойного снаряда, выпущенного из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", - заявил он.

Катер Бердянск был атакован вертолетом ВМФ РФ: его снаряд пробил броню рубки, - зампостпреда Украины Лоссовский в ОБСЕ 01

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Представитель Украины подчеркнул, что эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года".

Другие два корабля, "Яны Капу" и "Никополь", были отправлены на завод для ремонта. Украинская делегация ранее уже сообщала Форуму ОБСЕ по безопасности сотрудничеству подробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства, совершенных российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Источник: https://censor.net.ua/n3175556
 
 
 Топ комментарии
 
Броня там исключительно противопульная. Не обеспечивает практически никакой защиты от снарядов даже наименьшего (22мм) калибра. А стреляли большим, чем 22мм.
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Яка гарна світлина..сподіваюсь далі буде
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Если бы Украина так же отстаивала и сражалась за каждый город и каждый населенный пункт как за ДАП то вся московская область была бы в таких плитах и километровыми списками дохлых ихтамнетов
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Я таки не осень понимаю- каким образом, практически в упор, можно было проделать такую гигантскую дыру в броне, 30-мм снарядом?! Я много видел бронеплит, на полигоне Азовмаша. По ним лупили из чего угодно. Такого разрушения- не было ни разу!
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Бро, ну там же товщина броні, не така, як на «Мараті» де ти проходив практику.

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та не
30 мм так не работает
это пробоина от вихря (80мм)
ибо пятно повреждения и точность наведения - ну ооочень схоже
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а где ты на этом корыте увидел бронеплиту? ))))
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...да... "броня крепка"...А если бы разрывными снарядами расстреляли??
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Броня там исключительно противопульная. Не обеспечивает практически никакой защиты от снарядов даже наименьшего (22мм) калибра. А стреляли большим, чем 22мм.
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странный калибр))))
22 мм - это нихера не мало)))
может 22.???? это примерно 5.6 в мм)))
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Скорее 23мм - стандартный калибр советских автоматических пушек.
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1. не исключено, что вы правы. но:

2. мое замечание касалось 5.6мм.
3. к тому же 6-ти ствольная ак-630 имеет 30мм - стоит на многих эрэфийских кораблях.
4. а, 30мм аА42 стоит на эрэфийских вертолетах и предназначена, в том числе, легкобронированной техники.
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тебе уже порвало туз???)))
разрывные))))
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Тут хтось феєрично лоханувся! "Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск"Источник: https://censor.net.ua/n3175556" "БРОНЕТАНКОВОМ!!! КАТЕРЕ", товариство! Наші катери можуть воювати на воді проти водних танків? Чи на суші проти сухопутних?
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согласен))) повреждения схожы с кацапским оружием - тупая бошка
такой башкой как у тебя
можно и катакомбы рушить))
ты уже навалило на всех ветках?)))
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нехватало еще)))
гастрабайтер будет рассуждать про повреждения на броне?)))
бараны не могут думать - это и к тебе относится
чорт который стыдится своего флага - просто чорт))
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быдло - это твои дети и ты)))
впн у него)))
кацап - спрячь роги
давно ты научилось людей определять???
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нубяра
ты уже само на горшок садишся?
или еще у модеров спрашиваеш?
я не только патриот
я еще и националист
и подозрителен я только для дибилов с козлиными рогами - из под впн и прокси))
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боженька сберег команду
кацапня работала на поражение
хоть и болванкой выстрелил
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Если бы работали на поражение, то потопили просто.
Уверен, им нужны были заложники, а не трупы.
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Противопульная броня. От 7,62 защитит, а на снаряды не рассчитана.
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Да именно...
и платежки такие большие...бо ПОРОХ Барыга...
А ЗЕне до сих пор мешают)))
Просто ПУПСИКУ нужно дать еще 100 миллионов дней!))))
ОМАНОМ по губам всем верующим в ЗЕленое будущее
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Виноват во всем Петя!
Послал мальчиков на убой!
Поэтому мы стадо 73 процентных лохозавров выбрали во власть нанятых олигархами актеров:
Президентом - актера Зеленского, а премьером - актера массовки из телешоу.
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Капитаны боевых кораблей подлежат суду по ст. 427 УК "Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові", - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
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«а також не зумовлене бойовою обстановкою .....»
Перечитай.
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таким снарядом в ходовую рубку, и не кого не убило? что то не верится.
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