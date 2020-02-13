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Все про:архитектура (122) Киевская область (1859)

 Главному архитектору Киево-Святошинского района сообщили о подозрении, - прокуратура

Прокуратура сообщила о подозрении заведующему сектора градостроительства и архитектуры - главному архитектору Киево-Святошинской районной государственной администрации Киевской области в составлении и выдаче заведомо ложного официального документа (ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области в четверг, установлено, что чиновник "составил и дало задание о внесении изменений в "Детальный план территории жилого массива в с.Петровское (в настоящее время - с.Святопетровское), в который внес заведомо ложные сведения".

Процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном уголовном производстве осуществляет Киево-Святошинская местная прокуратура. Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины чиновника ему грозит наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок на такой же срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ объявило подозрение экс-главному архитектору Киева и гендиректору компании-застройщика. Подозревают в нанесении 9,3 млн грн убытков

Источник: https://censor.net.ua/n3175552
 
 
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объясняю Головному архітектору Києво-Святошинського району повідомили про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6405 для лехтората это как архитектору сделать предъяву почему он согласовал сначала покрасить в красный цвет фасада а потом передумал и пере согласовал в синий Головному архітектору Києво-Святошинського району повідомили про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6405 тупари с прокуратуры не там роют или тупо выполняют заказ по конкретному человеку
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мелочь, мелочь клюнула. Крупняк не идет.
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Цікаво, чи побачу колись заголовок: "Главному прокурору Киево-Святошинского района сообщили о подозрении"?..
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У киево-святошинского района был архитектор?????
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я тоже был в ах...е зачем району архитектор? Теперь понял - бабки собирать наверх)
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он просто не умеет на рояле .... ну вы поняли
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