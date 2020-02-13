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Все про:Министерство культуры (387) музыка (611) диджитализация (54) Министерство культуры, молодежи и спорта (34) Ирина Подоляк (5)

 Минкультуры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие, - замминистра Подоляк

Сейчас нотные фонды в библиотеках находятся преимущественно в бумажном виде, а некоторые и в рукописном, и существуют в одном или двух экземплярах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, молодежи и спорта, об этом заявила замминистра Ирина Подоляк.

"Сейчас в Украине отсутствует ресурс, на котором была бы аккумулирована и доступна для широкого круга заинтересованных музыка украинских композиторов ХХ века или произведения наших современников. Мы хотим создать такую платформу, чтобы сделать это все доступным для дирижеров, музыкантов, ученых, чтобы произведения украинских композиторов исполнялись на сценах Украины и мира, использовались во время обучения в художественных школах или в высшей школе", - отметила она.

По словам Подоляк, сейчас нотные фонды в библиотеках находятся преимущественно в бумажном виде, а некоторые и в рукописном, и существуют в одном или двух экземплярах.

"Они недоступны тем, кому нужны. Бумага изнашивается, и мы можем потерять это наследие навсегда, а люди должны играть, знать и слушать эти произведения", - добавила она.

Решением проблемы может стать перевод бумажных изданий в цифровой формат - путем как сканирования, так и компьютерного набора партитур и партий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны всеми способами защитить украинский книжный рынок от российских издательств, - замминистра Подоляк

Источник: https://censor.net.ua/n3175549
 
   
 Топ комментарии
 
Все таки рояль - це ударний інструмент.
Минкультуры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие, - замминистра Подоляк - Цензор.НЕТ 6292
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Як оцифрують, одне "Сім сорок" залишиться.
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Якось чув бувальщину, двох грузинів, що за союза купили десь кардіограф. І їздили по гірським селам за 25-ть рублів робили кардіограми гірським жителям, однак ні один з них лікарем не був, як і серед горців то толку з тієї кардіограми був нуль.
Так і з цим оцифруванням, схоже Дупілет на складі старий сканер знайшов, ну і вирішив підзаробити.
Мінкультури планує оцифрувати українську музичну спадщину, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 3863
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Все таки рояль - це ударний інструмент.
Минкультуры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие, - замминистра Подоляк - Цензор.НЕТ 6292
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Да, шутка про перевод книг в библиотеке Вернадского в цифровой вид оказалась не такой уж и шуткой...(
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Працювати не будуть. Будуть усе оцифровувати.
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це теж наше, залишаться - валенки та козачок. ))
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Якось чув бувальщину, двох грузинів, що за союза купили десь кардіограф. І їздили по гірським селам за 25-ть рублів робили кардіограми гірським жителям, однак ні один з них лікарем не був, як і серед горців то толку з тієї кардіограми був нуль.
Так і з цим оцифруванням, схоже Дупілет на складі старий сканер знайшов, ну і вирішив підзаробити.

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Весь кацапський етнос передертий з цих пісень. Мінкультури планує оцифрувати українську музичну спадщину, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 4345
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У вас нічого свого нема, навіть мова у вас - "допустимая вариация болгарского языка". Русской кухні взагалі не існує, хоча брешу - є два блюда - щі і парєнная рєпа. Орки - одним словом.
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Был у нас керовник. Человек может и не плохой но как спец - мудак. Так вот он любил организовывать движуху что бы обозначить свою значимость и нужность. Когда он уходил в отпуск все вздыхали с облегчением. Так вот в начальниках 90% таких.

Вы спросите где он делся - пошел на повышение.
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и под это благое дело бюджет размером с бюджет Лондона запросить...
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оцифровать украинское музыкальное наследие...

Я надеюсь не музыкальное творчество клоуна?
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