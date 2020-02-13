 МИД подтвердил гибель семи украинцев в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом

Об этом "Укринформу" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.
"По информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 человек: водитель и 7 пассажиров микроавтобуса. Среди погибших 7 – граждане Украины, личность одного погибшего устанавливают. Тела погибших доставлены в морг местного медицинского учреждения", - отметил он.
Погорельцев добавил, что гражданин Украины, получивший травмы средней степени тяжести, госпитализирован в местную больницу. На месте аварии проводятся оперативно-следственные действия и спасательные работы.
Директор департамента также проинформировал, что консульская группа прибыла на место происшествия для выяснения обстоятельств ДТП, оказания помощи лицу, находящемуся в больнице, а также урегулирования вопросов относительно репатриации тел погибших граждан Украины.
"Генеральное консульство предпринимает меры по установлению места жительства погибших в Украине и информированию родных", - сообщил Погорельцев.
"- Куда ты завёл нас, Сусанин-герой!
- Идите вы н...й! Я сам здесь впервой!" (С) ))
Идите за мной, не .бите мозги!
Куда ты завел нас, мудак бородатый?
Я сам заблудился, идите вы науй!
Вот и все, что нам надо знать про этого сказочного расеянского хероя.
За 300 Евро в Питер украинцы бы не езхдили, такие деньги и в Украине можно заработать не отрывая дупу от стула.
Для меня, даже если в наРФии будут платить в 10 раз больше, я бы никогда не поехал на заработки. Потому что некоторые вещи не продаются! Кацапам этого не понять. Малоросам тоже.
Украинцы в наРФию никогда не поедут просто так! Только если завалить Уйла, Гиркина и им подобных!
Так что неуй этих отщепенцев жалеть, сами виноваты.