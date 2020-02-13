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Все про:ДТП (6017) МИД (5281) Россия (74922) смерть (6420)

 МИД подтвердил гибель семи украинцев в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом

Среди восьми погибших в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области РФ семеро - граждане Украины, личность одного погибшего устанавливают.

Об этом "Укринформу" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 человек: водитель и 7 пассажиров микроавтобуса. Среди погибших 7 – граждане Украины, личность одного погибшего устанавливают. Тела погибших доставлены в морг местного медицинского учреждения", - отметил он.

Погорельцев добавил, что гражданин Украины, получивший травмы средней степени тяжести, госпитализирован в местную больницу. На месте аварии проводятся оперативно-следственные действия и спасательные работы.

Директор департамента также проинформировал, что консульская группа прибыла на место происшествия для выяснения обстоятельств ДТП, оказания помощи лицу, находящемуся в больнице, а также урегулирования вопросов относительно репатриации тел погибших граждан Украины.

"Генеральное консульство предпринимает меры по установлению места жительства погибших в Украине и информированию родных", - сообщил Погорельцев.

Смотрите также: Восемь граждан Украины погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3175546
 
   
 Топ комментарии
 
Українці! Не їдьте до Мородору, якщо ви, звичайно, українці!
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українці під псковом не їздять.....то малороси.
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Зараз можна в Європу і Канаду поїхати. Причому і зарплата, і умови роботи ну точно не гірші ніж в снігерії.
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эээ... А куда кроме Польши можно поехать, на легальную работу?
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Германию, Нидерланды, Данию, Швецию, Канаду, США.. я могу долго продолжать
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та ты шо? И как пересичному украинцу попасть например в Германию?
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пэрэсичному - никак. Время, когда туда брали каждого ********, уже прошло. Пэрэсичных пусть под Псковом фуры давят.
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Так і тут незрозуміло, вони легально чи нелегально працювали, по цифрам росдержстату право на роботу отримали всього 190 000 українців, а їх там трохи більше.
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Українці! Не їдьте до Мородору, якщо ви, звичайно, українці!
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нефиг по тундрам шастать, а то как в Китае - "помогите мы без фруктов сидим"
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українці під псковом не їздять.....то малороси.
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Да,может оказаться как и под Воронежем 5 дней тому. "Украинцы",которым сам пасечник соболезнования выразил семьям....с паспортами лугандонии.
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они поехали туда с псковскими десантниками встретится ...
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Конечно что то не украинцы они в Мордоре не будут,поэтому МИД все правильно сказал
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Та писець...поіхали хлопці деньгу заробляти до Козлостану..
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Скоріш за все у Естонію через Кацапію хотіли доїхати.
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Как по мне, так лучше через Беларусь и Литву. Я так ездил, правда давно, в начале 90-х.
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Куда ехали? В Питер, наверное. Где там ещё заработать, кроме Мацквы и Питера?! Однако, не свезло.
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Прежде чем говорить украинцы, вы сначала ихние документы посмотрите. Я уверен что у них росийские паспорта или справки *днр*
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Чого ти так вирішив, з Закарпаття багато робить у расеє
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А в закарпатье не сепары живут? Помню закарпатье не хуже даунбаса голосовало на выборах за Януковоща и за рыгов.
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На Закарпатті вибори організовують місцеві ватажки тому все залежить у яких відносинах ці ватажки з київськими кандидатами, дуже малий відсоток закарпатців спроможні на власну думку, тому були часи голосувань строем и с песней за Медведчука за його СДПУ разом з Суркісом їх дуже підтримували у мукачевому місцеві еліти, тому ідейних сєпаратистів особливо не має, хто від кого залежить або більше дасть за того і голосуть МЗС підтвердило загибель семи українців у ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом - Цензор.НЕТ 4742
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Номера Закарпатские, причем тут Лугандон?
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На Дороге в РФ столкнулись украинский автобус и беларуская фура.Символично.
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та ладно...у вас лучше...только посмотреть на тех ватных беларусов,шоб в коблево и затоку летом приезжают МЗС підтвердило загибель семи українців у ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом - Цензор.НЕТ 8058
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Нет ничего , ни скорби , ни печали .
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Я понимаю что они тоже люди но мне их почему-то не жалко.Если бы не в кацапии тогда я бы посочуствовал.
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Выше есть версия, что они направлялись в Эстонию. Версия имеет право на жизнь. Тогда как? Стало жальче? Они ведь маршрут, если шо- не выбирают, это делает перевозчик.
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В Эстонию через Псков? )
"- Куда ты завёл нас, Сусанин-герой!
- Идите вы н...й! Я сам здесь впервой!" (С) ))
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Вранці писали, що вони взагалі додому вертались
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Какая разница? Судя по карте Псков не расположен на европейских маршрутах.
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Куда ты завел нас? Не видно ни зги!
Идите за мной, не .бите мозги!
Куда ты завел нас, мудак бородатый?
Я сам заблудился, идите вы науй!
Вот и все, что нам надо знать про этого сказочного расеянского хероя.
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Люди, предположительно, из Закарпатья, они ездят на заработки десятки лет, кто где привык зарабатывать, туда и едут, а обсудить, не мешки ворочать...
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Люди не ездят к врагу, убивающему твой народ!
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а не проще поехать в Европу на заработки, а не пилять хер знает куда? Ах, да, там же, в Европе языки знать нужно МЗС підтвердило загибель семи українців у ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом - Цензор.НЕТ 6721
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Видишь ли, если ты много лет ездишь в одно и то же место, где тебя знают, не кидают, заработок и условия устраивают, то зачем срываться и ехать в Польшу, где все начинать сначала? По заработку ничего не выиграешь, оплата в Польше не выше чем в Раше.
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Ты написал, что они из Закарпатья. Поехав в Пильшу, они на выходные могли бы домой ездить, каждую неделю. Но там же языки нужно знать, как я выше уже написал
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V pitere bolse 300 evro nikto nepolucajet,a v Polse okolo 1000 evro dolzny polucat.S ijunia novi zakon v ES vodit sto zarabotnaja plata dolzna byt ne mense cem i mesnix takogo profilia.Eto legalno sto budet rabotat
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Кто кому "должен"? В Польше у учителя зарплата на уровне прожиточного минимума, в супермаркетах типа Бедронка кассиры за 700 Евро сидят.
За 300 Евро в Питер украинцы бы не езхдили, такие деньги и в Украине можно заработать не отрывая дупу от стула.
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300 evro bolse nikto v pitere nepolucajet tut u nas tak pisali oprasyvaja liudej na meste,eto gde to 3 mesiaca nazad bylo,vriatly sto to izmenilos.Eto mesnyje stolko polucajet,a prijezdzim ecio mense budet platit.Kasiri oni malo polucajet i unas krome mozet LIDL tam svyse 1000 evro.LIDL v POLse toze nemalo gde to cytal okolo 500 tak tam dolzny bolse toze polucat kasiry.PO uceteliam ja znaju sto tam malo om platyt u nas gorazdo bolse
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Крым без боя сдался, потому что там оседали отставные кацапы со своими семействами и колбасным мышлением, что там Родина, где лучше платят. В 2014 он надеялись на более высокие пенсии, как в наРФии.
Для меня, даже если в наРФии будут платить в 10 раз больше, я бы никогда не поехал на заработки. Потому что некоторые вещи не продаются! Кацапам этого не понять. Малоросам тоже.
Украинцы в наРФию никогда не поедут просто так! Только если завалить Уйла, Гиркина и им подобных!
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та да...закарпатье дальше всех от европы,тяжело добираться
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Номер микроавтобуса насколько смог выяснить в интернете закарпатский. Может ошибаюсь.


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Умные едут в Европу , дураки в Россию !
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Короче, нормальный, адекватный украинец никогда не поедет на заработки по своей доброй воле в страну, воюющую с Украиной.
Так что неуй этих отщепенцев жалеть, сами виноваты.
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