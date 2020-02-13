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Все про:ДТП (6017) Николаевская область (936) прокуратура (3845) суд (22875)

 Суд отправил под домашний арест подозреваемого в ДТП на Николаевщине, в котором погибли двое руководителей полиции

В Николаевской области суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в совершении ДТП, в котором погибли двое руководителей подразделений полиции региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру.

Авария произошла 8 октября 2019 года вблизи села Шевченково Витовского района. Житель Киевской области, управляя Lexus, нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry.

"В результате автоаварии водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry - заместитель начальника ГУ Нацполиции в Николаевской области и и. о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Николаевской области, погибли на месте", - говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких человек. Продолжается досудебное расследование.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175541
 
 
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В каких-то штатах США побег считается признанием вины и не надо больше никаких доказательств...
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сколько ментяр развелось,кирпичу упасть негде.
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в свете ограбления слепых полициянтами-это не преступник, это робингуд!!!!
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Ночной домашний арест? Наверное, шипка уважаемый человек...)
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