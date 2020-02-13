 Центр дистанционного образования для детей из оккупированного Крыма откроют в Херсоне, - Коляда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"У нас уже есть договоренность, что мы в Херсоне открываем центр дистанционного образования для детей с временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя. Он будет находиться на базе одного из лицеев. Я вчера докладывала относительно этого президенту", - рассказала Коляда.
По ее словам, основное задание - отработать этот пилотный проект успешно для того, чтобы масштабировать по всей Украине такие центры дистанционного образования.
"Тем более, что там есть возможность приезжать с оккупированной территории на каникулы или на выходные, проживать в общежитии и сдавать определенные экзамены или обучаться", - добавила Коляда.
https://uainfo.org/blognews/1581593012-v-ukraine-snova-svirepstvuet-hunta-poroshenko.html
Василий РЫБНИКОВ