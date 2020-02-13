EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  3326  20
Все про:Нацполиция (10897) прокуратура (3845) ранение (2316) Харьков (4574)

 Патрульного, который в погоне ранил мужчину, задержали в Харькове, - прокуратура

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

13 февраля 2020 года, ночью, экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены уехать на автомобиле "Subaru Forester".

Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель автомобиля "Subaru Forester" начал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться, началась погоня.

Во время преследования экипажем патрульных на служебном автомобиле "Skoda Rapid" автомобиля "Subaru Forester" последний застрял в поле возле с. Хроли Харьковского района.

С целью остановки транспортного средства ст. лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль "Subaru Forester", но машина скрылась с места происшествия.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сотрудника патрульной полиции задержали. Проводятся первоочередные следственные действия. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о сообщении задержанному патрульному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двухэтажный туалет за 17 миллионов гривен планируют построить на территории зоопарка в Харькове

Источник: https://censor.net.ua/n3175533
 
 
 Топ комментарии
 
Бля, полицейский прав, а вот водителя надо судить ,что создал такую ситуацию по которой пострадал пассажир. Не полиция создала опасную ситуацию ,а водитель! Вы будите судить человека который подложил бомбу, но сам на кнопку не нажимал,а нажал другой человек или отпустите его гулять дальше!
 показать весь комментарий
 
Нам до американской полиции ещё далеко и порядка во всем не видать будет.
Не остановился, пытался скрыться от полиции-это уже преступление. Или я не прав ?
 показать весь комментарий
 
А давайте вообще у ментов валыны заберём! Чтоб чего не вышло!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всякое бывает, но этих патрульных в тир хоть раз водили? Как можно перепутать колесо с пассажиром?
 показать весь комментарий
 
 
С 25 метров 28 из 30 выбиваю , а с пяти закатаю прямо в лоб.
 показать весь комментарий
 
***, полицейский прав, а вот водителя надо судить ,что создал такую ситуацию по которой пострадал пассажир. Не полиция создала опасную ситуацию ,а водитель! Вы будите судить человека который подложил бомбу, но сам на кнопку не нажимал,а нажал другой человек или отпустите его гулять дальше!
 показать весь комментарий
 
 
в Америке если ты пошёл на дело с подельником а его застрелили то тебя будут судить ещё и за умышленное убийство подельника
 показать весь комментарий
 
Полицейские нарушившие закон должны быть наказаны сроками в несколько раз больше чем обычные граждане
 показать весь комментарий
 
 
Ты суть вопроса хоть поняла, прежде чем писать херню. Завтра отпедафилят втоего ребенка или тебя, и будут сваливать на автомобиле, посмотрим как ты будешь визжать, что бы догнали, стреляли, и убивали прямо на месте.
 показать весь комментарий
 
А давайте вообще у ментов валыны заберём! Чтоб чего не вышло!
 показать весь комментарий
 
 
тогда они с ножами будут на людей кидаться Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7675
 показать весь комментарий
 
Нам до американской полиции ещё далеко и порядка во всем не видать будет.
Не остановился, пытался скрыться от полиции-это уже преступление. Или я не прав ?
 показать весь комментарий
 
 
По закону это злісна непокора.
А по реалиям - у нас общество будет на стороне подстреленного штриха, потому шо мусора в большинстве своём на данный момент не люди.
 показать весь комментарий
 
Полицейские и так уже боятся применять оружие, поэтому его можно было-бы им и не давать, чтоб не стреляли. Реформа полиции не состоялась потому, что они посмели поднять руку на "святое" - жирных котов (прокурорских, депутатов, судей и даже собственное начальство), до этого беспрепятственно в невменяемом состоянии по встречке и считающее себя директором Бога. Кому же такое понравится?
 показать весь комментарий
 
 
Реформа не состоялась из-за набора в полицию случайных людей, отсутствие подготовки и контроля. А оружие и раньше применялось не часто. Неприменение оружия на поражение за весь период службы даже в уголовном розыске было нормой. И кто тут руку поднял на святое? Бред.
 показать весь комментарий
 
Редакция, судя по стилистике, Субару застрял? Или скрылся?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх