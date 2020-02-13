EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  1832  16
Материалы по теме:
Все про:смерть (6420) Япония (1002) COVID-19 (8)

 В Японии зафиксирован первый летальный исход от коронавируса Covid-19

Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход вследствие заражения новым коронавирусом Covid-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

По данным телеканала, жертвой заболевания стала женщина старше 80 лет, которая скончалась в префектуре Канагава неподалеку от Токио.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах, количество инфицированных превысило 60 тыс. человек, - CNN

Ранее в четверг стало известно, что общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом достигло в КНР 1 тыс. 367 человек. Заражение подтверждено у 59 тыс. 804 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3175531
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Водочкой надо накачиваться до бесчувствия.
 показать весь комментарий
 
Спиртное - минус иммунитет. Гениальная идея...
 показать весь комментарий
 
Вакцини немає, лікування немає. Шансів вижити в захворілих практично немає... Ось така муйня, малята...
 показать весь комментарий
 
 
Лечение одно - реанимайия, аппарат принудительной вентиляции легких, откачка жидкости из легких, библия,молитва и страстное желание заболевшего убить кого-то из МОЗа!
 показать весь комментарий
 
 
Є , але якщо ще немає симптомів , а тест позитивний Дають інфікованим антівірусні препарати що при спід -абідол+ дарунавір , або аналоги , тоді пневмонія не розвивається. Тому в Китаї хворих ділять на дві групи по різним лікарням , в першу групу ті, у яких всі симптоми , і просто інфіковані в другій групі . З першої групи вмирають, а з другої виліковуються.
 показать весь комментарий
 
Але ,в Україні, при цій владі ,навряд чи будуть давати інфікованим дорогущий дарунавір (((
 показать весь комментарий
 
Ахренеть, поскакали новости, как п***а по кочкам.
 показать весь комментарий
 
 
Тут бы до 60 лет дожить, без никакого короновируса,бабка 80 лет топтала чернозём.
 показать весь комментарий
 
 
Спокуха. Этих новостей будет не менее чем 250,000-500,000 по всему миру в следующие 1.5-2 года. В основном в странах третьего мира. Но это маленький процент в соотношении с 7 миллиардами.

Для начала нужно научиться соблюдать правила гигиены, дезинфекции и проветривания помещений.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, Китай, Японія.., що казати тоді за країни, де медицина гірше.
 показать весь комментарий
 
 
одни уже на принцесс даймонд напроветривались!)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх