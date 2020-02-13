EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За рубежом
  2020  32
Все про:Беларусь (2961) Россия (74922) Макей (23)

 Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей

Беларусь не может выйти из сферы интересов России в силу географического положения.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Беларусь, как и Швейцария, не может куда-то выйти из сферы интересов больших соседей. К сожалению, нельзя взять Беларусь и Швейцарию и перенести в какое-то другое, более комфортное место", - сказал Макей журналистам в четверг в Минске по итогам встречи с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Глава белорусского МИД констатировал, что "мы останемся там, где есть".

Смотрите также: "И все таки она вертится": Власти Беларуси "подправили" герб повернув изображение планеты от России к Европе. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3175528
 
 
 Топ комментарии
 
и это вы нам будите рассказывать?
у нас тот же ордынец-мокшанин-лаптеного в соседях, та же рожа в дверном проёме...
 показать весь комментарий
 
яка світла була людина... (Царство Небесне)
 показать весь комментарий
 
Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Макей не Маккейн Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей - Цензор.НЕТ 6183
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и это вы нам будите рассказывать?
у нас тот же ордынец-мокшанин-лаптеного в соседях, та же рожа в дверном проёме...
 показать весь комментарий
 
 
Забор 10м,ров с крокодилами, заминировать всё аккуратненько
 показать весь комментарий
 
 
что вы себе позволяете? )))) там же...крокодилы...онижеживые....)))))
(ото всё...без крокодилов...но с 380 В... по проводам...колючим)))))
 показать весь комментарий
 
 
І ще отакі важливі елементи через кожні приблизно 300 метрів:

Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 5250
 показать весь комментарий
 
 
Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Макей не Маккейн Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей - Цензор.НЕТ 6183
 показать весь комментарий
 
 
И не украинский министр иностранных дел, однако говорит что-то знакомое украинцам...
 показать весь комментарий
 
много веков назад это вовремя поняли: венгры, хорваты, болгары и щеманулись подальше от такого соседства....
 показать весь комментарий
 
 
***** не схоче,пес не скочить. Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей - Цензор.НЕТ 6301 Вплив може бути тільки на холуїв.
 показать весь комментарий
 
 
Как отмечается, митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты. На мероприятие в центре Минска пришло около 100 человек. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-minske-lyudi-vyshli-na-protest-protiv-vozmozhnogo-obedineniya-s-rossiey-1422366.html З 9млн поголів"я прийшло 100 патріотів.решта продажні прихвостні *****. Продали свій рід,мову ,віру жалюгідні потвори.
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, ты уже вышел на митинг против депутатов, которые тормозят принятие закона Моники о земле?
 показать весь комментарий
 
 
Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 1968 Ти ворог України,продажна тварюка і *********** прихвостень.ПТН-ПНХ і ти слідом за поребрик Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 3607
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, это ты всех, кто против закон о рынке земли, который для Коломойского с Богданом написали 11 адвокатов, выписанных из Израиля, посылаешь?
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо,что у нас земля принадлежит народу.
 показать весь комментарий
 
Я з ************ продажними тваринами не спілкуюсь принципово бо їх думка мене не цікавить.Для мене такі як ти гірше худоби.Ти просто кусок лайна. Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 220 Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 220 Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 220
 показать весь комментарий
 
А за Марусю Зверобой,а собакой за квартиру,а за "убийц" Шеремета,а за обмен убийц беркутят,а за Цемаха,а за Оман и встречи с куйлятами,а за воду в крым.........земля может единственное,что выведет.
 показать весь комментарий
 
Може загальними потугами перенесем цю домовину народів за полярне коло і нехай процвітають вільні республіки на території Тартарії, з якими легко буде налагодити добросусідські відносини.
 показать весь комментарий
 
 
Сравнил Беларусь со Швейцарией. Швейцария реально нейтральная страна, которой например было плевать и на Гитлера, и на Черчиля, и вообще на европейские тёрки вокруг них. Как и Швеции кстати... может переименовать Беларусь в Швеларусь?
 показать весь комментарий
 
 
Плевать было Гитлеру на то, что Швейцария нейтральная, ему нужна была банковская система...
 показать весь комментарий
 
Адік трохи не встиг і до фені той реальний статус Швейцарії- План «Танненбаум» (нім. Tannenbaum, укр. Сосна) - план вторгнення німецьких військ у Швейцарію в 1940 році.
 показать весь комментарий
 
 
«Радянська освіта». Дуже середня. «Гітлєр нє ЗАХОТЄЛ захвативать Швейцарію». А про те, що у 1940 під час розвідки боєм, швейцарські пілоти винищувачі, не вагаючись вступили в бій і збили «Мессершміти» Люфтваффе, молчаніє...
Бо раб, він тому раб, що згоден бути рабом, аби жити. Рабом.
 показать весь комментарий
 
Вже не "брата" і не старшог, а "большого соседа"
 показать весь комментарий
 
 
В 19-м веке один известный мексиканский генерал назвал соседство с США самым страшным проклятием Мексики. Мне кажется для любой страны плохо быть рядом с большой страной.
 показать весь комментарий
 
Не порівнюй Країну Номер Один з відстійною ягельною тундрою, населеною генетичними потворами.
 показать весь комментарий
 
 
В 19 ст Мексика була більша за США, так що там поглинання могло піти і в інший бік.
 показать весь комментарий
 
 
Если ты сильный ,умный и готов убивать за свою свободу то тебе просто пох кто твои соседи, а если ты сцыкливое ленивое зеленое лайно то сиди и хряпай всем соседям.
 показать весь комментарий
 
 
Не ну нехило чувак сравнил бульбашню с одной из самых цивилизованных стран мира
 показать весь комментарий
 
Шо справа Совок, шо слева Совок. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
 показать весь комментарий
 
Да и не надо переносить. Уходить из центра Европы глупо.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх