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 Политика Украины
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Все про:Пентагон (564) Загороднюк (129) Эспер Марк (18)

 Загороднюк и глава Пентагона Эспер на встрече в Брюсселе обсудили укрепление оборонного партнерства между странами (обновлено)

В Брюсселе состоялась рабочая встреча Министра обороны Украины Андрея Загороднюка с Министром обороны США Марком Томасом Эспер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны Украины проинформировал своего американского коллегу о ходе операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, отметив при этом, что несмотря на меры по отражению и сдерживания российской агрессии на востоке Украины, ВС Украины продолжают реформироваться и меняться, чтобы достичь соответствия критериям членству в НАТО.

По словам Андрея Загороднюка, перестройка структуры украинской армии направлена ​​на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам, которые применяются а армиях государств-членов.

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Во время встречи стороны также уделили внимание вопросам двустороннего оборонного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки. В этом контексте Андрей Загороднюк поблагодарил американскую сторону за материально-техническую и консультативно-совещательный помощь, которую оказывает Украина Правительство США.

Была высказана заинтересованность украинской стороны в развитии военно-технического сотрудничества по направлению оборонных закупок, расширении военно-политического диалога и проведении консультаций, в частности, вопросов безопасности в Черноморском регионе.

Министр обороны США Марк Томас Эспер выразил поддержку Украине в ее реформах. Стороны договорились о продолжении дальнейшего диалога на уровне министров оборонных ведомств в текущем году.

"Сегодня утром я встретился с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, чтобы обсудить возможности дальнейшей поддержки Украины и укрепление нашего прочного оборонного партнерства. США твердо поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - написал Эспер в своем Twitter.

Министры провели беседу на полях заседания глав оборонных ведомств стран - членов НАТО, проходящего в бельгийской столице с 12 по 13 февраля.

Загороднюк и глава Пентагона Эспер на встрече в Брюсселе обсудили укрепление оборонного партнерства между странами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175525
 
 
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обсудили / владелец фирмы Загороднюк рассказал американцу много нового и интересного о буровых установках для РФ, которые производит его фирма.
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а загороднюк в свою чергу, розказав як з'їздив на новорічні свята до тещі в підмасковьє
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Це фейк.Його теща живе,здається,в Запоріжжі.
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От ловко в Загороднюка виходить спілкуватись з американцями.А коли в нього інтерв'ю беруть українські журналісти,то після невинного питання про завищені ціни на бронетехніку,чомусь кричить,зіскакує,і тікає. Дивина...
Я бачив різне, але мінстра оборони - істеричку я побачив уперше в житті, - журналіст про інтерв'ю з Міністром оборони

Загороднюк і глава Пентагону Еспер на зустрічі обговорили зміцнення оборонного партнерства між країнами (оновлено) - Цензор.НЕТ 870
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