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 Политика Украины
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Все про:перепись населения (90) Дмитрий Дубилет (99)

 Электронную перепись населения проводили волонтеры, - Кабмин

На оценку численности наличного населения Украины не тратили ни бюджетные, ни внебюджетные средства, поскольку все работы осуществлялись на волонтерских началах.

Об этом говорится в ответе Кабинета министров на запрос УП, передает Цензор.НЕТ.

"Оценка численности наличного населения Украины осуществлялась группой специалистов на волонтерских началах. Учитывая указанное, учет рабочего времени не осуществлялся", - говорится в ответе.

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В Кабмине также подчеркнули, что "оплата работы указанной группы и финансирование оценки численности наличного населения Украины из государственного бюджета и внебюджетных фондов не осуществлялись".

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи. Министр Кабинета Министров отрицает эти обвинения и утверждает, что "фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили". Он также назвал перепись 2001 года "большим фейком".

Источник: https://censor.net.ua/n3175522
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто, Дубілет, який робив звіт по роботі - вже волонтер? О як закрутили! Хоча, зелохі цю інфу схавають.
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Зебилет тоже волонтер, он говорил, что не получает кабминовскую зарплату Электронную перепись населения проводили волонтеры, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4100
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Крим це Україна, а крисчанє це просто населення!!! Электронную перепись населения проводили волонтеры, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4353
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Зебилет тоже волонтер, он говорил, что не получает кабминовскую зарплату Электронную перепись населения проводили волонтеры, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4100
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А чего крымчан не считали?
Непонятно
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Крим це Україна, а крисчанє це просто населення!!! Электронную перепись населения проводили волонтеры, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4353
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А галичане не просто население?
Их то пересчитали.
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А при чому тут галичани, якщо мова йде про крисчан?
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Такие же граждане.
Галичане просто как пример.
Или одесситы например.
Тех хочу считать, а этих нет.
Колхоз путь ильича
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А доступ к реестрам как осуществлялся? Тоже волонтерами? Спутники тоже волонтеры будут строить?
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Скорей всего никто ничего не считал.

Примерно подогнали на глаз
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Этот синдром просто собирательный образ слуг народа.Ни одна партия еще так никогда не соответствовала этому симптому.Что ни член слуги народу,то даун.А если не даун,то нелох.
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Так волонтерам також гроші платять. Оно, Найем 600 тисяч отримав.
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у нього в прізвищі помилка, в кінці має бути буква "б", а не "м"
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Тобто, Дубілет, який робив звіт по роботі - вже волонтер? О як закрутили! Хоча, зелохі цю інфу схавають.
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перепись населения проводили волонтеры/ А проведёт перепись Дубилет и потрясённый мир узнает что украинцы при пианисте заблагоденствовали и начали с небывалой скоростью плодиться и размножаться, а миллионы мигрантов вернулись в Украину.
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То волонтьори, то супутники ... Чудні діла Твої, Господи
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Карочє, Дуплєта "відмазують", попався ******, як лох.
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ЗЕЛЁНЫЕ АБИЗЯНЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ !!!!!!!!!!!!
В правительстве обсуждают возможность проведения переписи населения на оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма с помощью спутника тепловизора.
Об это в эфире "Украинского Радио" сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Он подтвердил, что перепись населения на временно оккупированных территориях можно провести с помощью спутниковой тепловизорной съемки.
"Да, это правда. Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут нам помогать возможно с этим проектом. Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью. ... они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения", - расказал Дубилет.
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Опять у троллей кремлёвских и их украинских посипак не срослось и так далее тоже будет, команда ЗЕ набирается политического опыта и становится злей к врагам Украины.
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Та в нас і в уряді самі волонтери. Тільки "прохвесійні", бо ж не тільки заради "удовольствія" тримаються, а й "на довольствіі".
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та мы знаем. причём один. на калькуляторе.
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І після цього вони щось белькочуть про точність і правдивість результатів? То най їм на СТО їхні машини бомж Ваня робить на волонтерських засадах! І зуби най лікує не стоматолог, а прибиральниця, тьотя Клава, за позовом душі та від великої доброти
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О, то любий волонтер може займатися збором конфіденційної інформації?
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Волонтери за бутерброд з сиром помножили цифри попереднього перепису на 0,888, а Дебілет загріб собі кошти за цей "перепис". Геніально!
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