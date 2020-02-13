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Все про:депутат (2840) животные (723)

 Отрасль звероводства нужно регулировать, а не закрывать, - депутат

Нужно провести инспекцию всех звероферм, которые ведут свою деятельность в Украине, после чего можно будет делать выводы о принятии соответствующих правовых норм.

Такое мнение высказали народные депутаты Украины Сергей Литвиненко, Артем Черноморов, Артем Нагаевский, Маргарита Шол, Александр Гайду, Иван Чайковский, Степан Чернявский, Олег Тарасов, а также Уполномоченный Президента по вопросам земли Роман Лещенко в ходе круглого стола "Совершенствование правового регулирования производства меха в Украине".

"На сегодняшний день в открытых источниках распространяется много информации, в том числе и субъективной, о нарушениях промышленного выращивания пушных зверей. Но если глубже изучить данный вопрос, ситуация обретает другой характер", - говорит Сергей Литвиненко, который является автором закона о запрете норковых ферм.

Депутат привел пример норковой фермы "Пелском" (Киевская область), где на 46 га земли уже инвестировано $40 млн, и ежегодно уплачивается 9 млн грн налогов.

"Именно эта норковая ферма работает не только успешно, но и придерживается Директивы ЕС (Регламент Совета ЕС №1099 / 2009 от 24.09.2009р. - по защите животных во время забоя)", - сказал депутат.

Также Сергей Литвиненко добавил, что норковые фермы уже создали 1500 рабочих мест в сельской местности со средней заработной платой 12-16 тыс. грн. "Пусть успешная отрасль работает, платит большие налоги, создает новые рабочие места. Причем - эти рабочие места - в сельской местности. Думаю, никому не надо здесь говорить о том, какое безумное отток людей уходит из Украины. Людям сегодня негде работать, особенно в селах. А мы сейчас возьмем и уничтожим отрасль, которая уже создала 1500 рабочих мест? И готова создать еще больше. Думаю, это не разумно и государству не выгодно. Президент призывает создавать рабочие места, возвращать наших работников в Украине. А мы хотим, закрыв отрасль звероводства, уничтожить те рабочие места, что есть и не дать создать новые?

Я еще раз подчеркиваю: надо отрасль звероводства урегулировать, ввести единые европейские стандарты. И если будут открываться в Украине новые фермы по разведению норок, то только такие высокотехнологичные, как мы видели", - отметил народный депутат.

На заседании также выступили авторы альтернативного законопроекта по совершенствованию правового регулирования производства меха в Украине (№2360-1) народные депутаты Валерий Давиденко и Маргарита Шол, которые также отметили, что производство меха создает рабочие места в сельской местности и высказались за развитие отрасли путем привлечения инвестиций.

Участники "круглого стола" отметили, что быстро решить судьбу норковых ферм - не удастся - надо принимать объективное решение относительно правового регулирования производства меха

Для справки: мировыми лидерами по производству меха и численности звероферм являются Дания, Китай, Польша, Финляндия, США, Россия. На долю Европы приходится свыше 50% выращенного меха в мире. Доля Украины составляет 1% производства меха в мире.

Источник: https://censor.net.ua/n3175519
 
 
 Топ комментарии
 
"Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.
Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже за первые два месяца. "Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он.

05 июня 2019 В 2020 году пенсия в Грузии увеличится на 20 лари и составит 220 лари ( около 80 $ ) = 1900 грн.

Галузь звірівництва потрібно регулювати, а не закривати, - депутат - Цензор.НЕТ 8021

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РАЗВОДИТЬ СЛУГ НАРОДА НА МЕХ И МЯСО?
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"о защите животных во время забоя" - ох*уительная формулировка
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После Майдана 2 раза доверее народа было растоптано и умножено на НОЛЬ - Любой ПТУшник знает что первая Реформа в Украине Это СУДЫ ПРОКУРОРЫ И Муницепальные службы - в Первую очердь - Саакашвили реально 1 красавчик на всем пост Советском пространстве не обосрался и не подвел народное Доверие ...
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ты че ощибки в интернетах исправляешь - совсем по плавился )))
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"Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.
Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже за первые два месяца. "Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он.

05 июня 2019 В 2020 году пенсия в Грузии увеличится на 20 лари и составит 220 лари ( около 80 $ ) = 1900 грн.

Галузь звірівництва потрібно регулювати, а не закривати, - депутат - Цензор.НЕТ 8021

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начать с Сергея Литвиненко и во время забоя защитить его права на безболезненное сдирание с него шкурки
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"о защите животных во время забоя" - ох*уительная формулировка
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Вчера ротвейлер сожрал 4летнего ребёнка в Харьковской области,.никто и ухом не повёл,чтобы наконец-то раз и навсегда покончить с людоедством.А тут норок жалко,которые такие же вредители,как комары и мухи.Идиёты.
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У четвер, 13 січня, в Києві в Центральній поліклініці Голосіївського району сталася страшна НП, 40-річний чоловік помер у черзі на прийом до лікаря. Про це написала в Facebook місцева жителька Олена Кагал, передають Патріоти України.
За попередньою інформацією, чоловікові стало погано в черзі на гастроскопію. При цьому, в лікарні, як виявилося, не знайшлося жодного лікаря, щоб надати пацієнтові першу невідкладну допомогу.
"За лікарями першої допомоги в аптеку бігли люди з черги. "Швидку" чекали 30 хвилин... Лікарі поліклініки не могли нічого зробити. Як вони говорили - просто нічим. Чоловіка не врятували. "Швидка" лише констатувала смерть", - написала обурена місцева жителька.
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