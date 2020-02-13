 Отрасль звероводства нужно регулировать, а не закрывать, - депутат

Такое мнение высказали народные депутаты Украины Сергей Литвиненко, Артем Черноморов, Артем Нагаевский, Маргарита Шол, Александр Гайду, Иван Чайковский, Степан Чернявский, Олег Тарасов, а также Уполномоченный Президента по вопросам земли Роман Лещенко в ходе круглого стола "Совершенствование правового регулирования производства меха в Украине".

"На сегодняшний день в открытых источниках распространяется много информации, в том числе и субъективной, о нарушениях промышленного выращивания пушных зверей. Но если глубже изучить данный вопрос, ситуация обретает другой характер", - говорит Сергей Литвиненко, который является автором закона о запрете норковых ферм.

Депутат привел пример норковой фермы "Пелском" (Киевская область), где на 46 га земли уже инвестировано $40 млн, и ежегодно уплачивается 9 млн грн налогов.

"Именно эта норковая ферма работает не только успешно, но и придерживается Директивы ЕС (Регламент Совета ЕС №1099 / 2009 от 24.09.2009р. - по защите животных во время забоя)", - сказал депутат.

Также Сергей Литвиненко добавил, что норковые фермы уже создали 1500 рабочих мест в сельской местности со средней заработной платой 12-16 тыс. грн. "Пусть успешная отрасль работает, платит большие налоги, создает новые рабочие места. Причем - эти рабочие места - в сельской местности. Думаю, никому не надо здесь говорить о том, какое безумное отток людей уходит из Украины. Людям сегодня негде работать, особенно в селах. А мы сейчас возьмем и уничтожим отрасль, которая уже создала 1500 рабочих мест? И готова создать еще больше. Думаю, это не разумно и государству не выгодно. Президент призывает создавать рабочие места, возвращать наших работников в Украине. А мы хотим, закрыв отрасль звероводства, уничтожить те рабочие места, что есть и не дать создать новые?

Я еще раз подчеркиваю: надо отрасль звероводства урегулировать, ввести единые европейские стандарты. И если будут открываться в Украине новые фермы по разведению норок, то только такие высокотехнологичные, как мы видели", - отметил народный депутат.

На заседании также выступили авторы альтернативного законопроекта по совершенствованию правового регулирования производства меха в Украине (№2360-1) народные депутаты Валерий Давиденко и Маргарита Шол, которые также отметили, что производство меха создает рабочие места в сельской местности и высказались за развитие отрасли путем привлечения инвестиций.

Участники "круглого стола" отметили, что быстро решить судьбу норковых ферм - не удастся - надо принимать объективное решение относительно правового регулирования производства меха

Для справки: мировыми лидерами по производству меха и численности звероферм являются Дания, Китай, Польша, Финляндия, США, Россия. На долю Европы приходится свыше 50% выращенного меха в мире. Доля Украины составляет 1% производства меха в мире.