 Начато производство о возможном получении взятки экс-заместителем главного военного прокурора, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"13 февраля 2020 года на основании уведомления в средствах массовой информации Офис генерального прокурора начал производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Офис Генерального прокурора поручил осуществление досудебного расследования в указанном производстве детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, ранее "Наші гроші. Львів" сообщили, что экс-зам военного прокурора Жербицкий получил часть в "Трускавецких лечебных водах". Теперь ему принадлежит четверть в уставном капитале компании.

До октября 2017 года Жербицкий занимал должность первого заместителя военного прокурора Анатолия Матиоса. Среди его дел было расследование сделок Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом.

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