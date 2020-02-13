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 Начато производство о возможном получении взятки экс-заместителем главного военного прокурора, - Офис Генпрокурора

Офис Гепрокурора начал производство о возможном получении неправомерной выгоды бывшим первым заместителем главного военного прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"13 февраля 2020 года на основании уведомления в средствах массовой информации Офис генерального прокурора начал производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Офис Генерального прокурора поручил осуществление досудебного расследования в указанном производстве детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, ранее "Наші гроші. Львів" сообщили, что экс-зам военного прокурора Жербицкий получил часть в "Трускавецких лечебных водах". Теперь ему принадлежит четверть в уставном капитале компании.

До октября 2017 года Жербицкий занимал должность первого заместителя военного прокурора Анатолия Матиоса. Среди его дел было расследование сделок Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175517
 
   
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А при минулій владі там порушень чомусь не побачили, всі три куми генплокулоли. Начато производство о возможном получении взятки экс-заместителем главного военного прокурора, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4930
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Генпрокурор ******** хочет остаться на своём месте
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От біда! Бойового прокурора... йойо.... Це ж свята людина! Він поклав все на все і тільки про державне думав а ці зелені його тепер саме за це взяли за це.... Зелені шмарклі! Ну нічого, трохи відсипе новому гені, ну що у курвченка нагендлював і інцедент має бути вичерпаний! І знову можна брати в боротьбу з корупцією одним з керманичив. Такий хєр не на кожній грядці виростає! Глиба а не людина. Розпочато провадження щодо можливого отримання хабаря ексзаступником головного військового прокурора, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7969
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