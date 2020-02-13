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 Политика Украины
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 Трем экс-работникам Южной таможни и капитану судна сообщили о подозрении по "делу Курченко", - прокуратура

Одесские правоохранители объявили подозрение еще четырем фигурантам схемы сделок с нефтепродуктами украинского бизнесмена- беглеца Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители Одесчины активизировали расследование незаконной схемы продажи нерастаможенного топлива на территории Украины с миллиардными убытками государству, которое реализовала преступная организация под руководством украинского бизнесмена-беглеца. В частности, 12 февраля прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствуя уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов.

В свою очередь капитан судна, достоверно зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки, заявили в прокуратуре.

Всего, по данным ведомства, по этой схеме уклонения от уплаты налогов злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб на почти 600 миллионов гривень.

В ходе расследования будет также дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни, добавили в прокуратуре.

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Также в пресс-службе напомнили, что в декабря 2019 года был задержан сотрудник налоговой милиции, который с 2012 по 2014 годы способствовал участникам преступной схемы во избежании уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Не имея законных оснований, правоохранитель изымал в таможнях восьми областей оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену-беглецу.

Сейчас подозреваемый находится в Одесском СИЗО, на основании изъятых документов правоохранителям удалось установить новые факты сделок с нефтепродуктами и фигурантов преступной схемы, ведется следствие.

Напомним, Печерский районный суд Киева в марте 2018 года удовлетворил ходатайство ГПУ и разрешил заочное досудебное расследование в отношении бизнесмена Курченко, который в 2014 году бежал из Украины. Курченко, в частности, подозревают в многомиллионных завладениях газом, хищении государственного имущества, создании группы фиктивных компаний.

Источник: https://censor.net.ua/n3175516
 
 
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Помер генерал-полковник Геннадій Воробйов, який відмовився виводити армію проти учасників Майдану.

Трем экс-работникам Южной таможни и капитану судна сообщили о подозрении по "делу Курченко", - прокуратура - Цензор.НЕТ 1575
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Схема Курченко существовала давно и долго, я как морской агент узнал об этом ещё 2008 или 2010 году и не поверил своим ушам. Из года в год оформлять поток нефти без оплаты таможенного сбора и налогов.
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