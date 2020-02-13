 Зеленский: Библиотека им. Вернадского - действительно сокровище, но ее нужно отремонтировать

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"То, что я здесь увидел, - это действительно сокровище, и я благодарен, что сохранили это все - уголок науки для украинцев. Но мне кажется, что здесь надо, во-первых, сделать ремонт", - сказал Зеленский на встрече с коллективом библиотеки.
Президент также отметил, что государство должно создать нормальные условия для работы ученых.
Отмечается, что в библиотеке им.Вернадского Зеленский встретился с лауреатами премии Главы государства для молодых ученых 2019 года и ознакомился с их работами.
Также президент осмотрел экспозицию Фонда президентов Украины и вручил лауреатам премии свидетельства и нагрудные знаки. Лауреатами премии стали 40 научных работ в сферах инфраструктуры, энергетики, обороны, сельского хозяйства, медицины, экологии, кибербезопасности и других.
Жилой комплекс "Мнемозина", сова на эмблеме, все дела...))
Так був і більше того що був, я там до екзаменів готувався протягом п'ти років, до речі і квиток членський маю) А ну розкажи яким чином там замовляються книги? чі є там де похарчуватися і на якому поверсі сортир? Тільки швиденько)
Однако, какой из корпусов требует ремонта?
В свое время один из зебилов рассказывал мне, как он ненавидит Ющенко, тот отказался реабилитировать его бедного отца, который был завотдела древностей в этой библиотеке.
Изучив суть вопроса, я выяснил, что данный персонаж сплавил в Израиль древние еврейские рукописи, а что бы скрыть хищение, поджог то, что осталось.
Тот персонаж после лагерей жил в золтоноше и умер, когда Дима был совсем маленький.
Но по национальности и склонности этой нации к инцесту, мо и родыч
а рядом болото.Отопление высотки - воздушное, совмещенное с
кондиционированием.Эксплуатация с 1990 года, весь ресурс отопления
высотки давно исчерпан,адо всё менять, а стоит не мало.
Бассейны возле здания -- градирни--- каменный век.
И вода не стоит как при союзе -14 коп.м3.
В академии наук отношение нулевое.
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