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 Политика Украины
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Все про:Бойко (857) Военная прокуратура (829)

 Экс-зам военного прокурора Жербицкий, который спустил дело Бойко, получил часть в "Трускавецких лечебных водах" от его окружения, - "Наші гроші"

Новым совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды" стал экс-первый заместитель военного прокурора Владимир Жербицкий, которому теперь принадлежит четверть в уставном капитале компании.

Об этом сообщают "Наші гроші. Львів", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Трускавецкие лечебные воды" были созданы в 2016 году. До февраля текущего года его владельцем было ЧАО "Трускавецкурорт". Это ЧАО обладает рядом курортов в Трускавце, а для оптимизации расходов по эксплуатации Трускавецкого месторождения минеральных вод создало отдельное предприятие - "Трускавецкие лечебные воды". Фирме было передано и специальное разрешение №2005 на пользование месторождением, в том числе, участком "Нафтуся".

Примечательно, что с 4 февраля 2020 года новыми владельцами "Трускавецких лечебных вод" значатся четверо жителей Киева и области, среди которых и Владимир Жербицкий.

До октября 2017 года Жербицкий занимал должность первого заместителя военного прокурора Анатолия Матиоса. Среди его дел было расследование сделок Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом.

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В 2015 году ГПУ подготовила обращение в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с Юрия Бойко. Его подозревали в том, что на должности министра ТЭК он способствовал завышению объемов сжиженного газа для населения, который через фирмы Курченко продавался на рынке для частных предприятий.

В итоге заявление в парламент передано не было, а в 2016 году Военная прокуратура заявила, что Бойко допрошен по делу Курченко как свидетель. Для привлечения экс-министра топлива и энергетики к ответственности не хватило доказательств.

Следует отметить, что главой наблюдательного совета "Трускавецкурорт" является Павел Якубенко, а в состав совета входит его сын Владимир Якубенко, который ранее работал заместителем председателя правления "Нафтогаза Украины" и возглавлял ДК "Газ Украины". Также в наблюдательный совет "Трускавецкурорт" входит Вадим Украинский - вице-президент ГП НАЭК "Энергоатом". Он ранее работал заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и советником министра ТЭК Юрия Бойко.

Источник: https://censor.net.ua/n3175511
 
   
 Топ комментарии
 
Ну прямо медом ті Трускавці для всілякої сволоти помазані...
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Понять и простить ,да зелень ? Или вы боитесь старых реально садить в тюрьму с конфискацией,потому что уже свои на подходе к ответу ?
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Ну прямо медом ті Трускавці для всілякої сволоти помазані...
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Пару років буваю в Східниці, так там майже вся луганда и идонбабве сидить безвилазно! Бандёравцев бояться! Ексзаступник військового прокурора Жербицький, який "спустив" справу Бойка, отримав частку в "Трускавецьких лікувальних водах" від його оточення, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4222
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НЕ ПОРА ЛИ ЭТОМУ УБЛЮДКУ ЗАСУНУТЬ В ЗАДНИЦУ ВОЛШЕБНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР, КАК У МАТИОСА ?
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А причём тут Зеленский?...или шото в лесу сдохло?
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Понять и простить ,да зелень ? Или вы боитесь старых реально садить в тюрьму с конфискацией,потому что уже свои на подходе к ответу ?
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Никогда никого не садят, ибо свои/чужие там лишь вопрос времени и бизнеса... Все они одно дело делают.. (
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Барину по случаю отдохновения от трудов на благо отчизны новую усадьбу подогнали, пока хоть не с крепостными..
Феодализм такой феодализм...
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по моему, ГБР должно сейчас землю рыть и таскать на допросы Матиоса, Жербицкого и Бойко.. тут чистая коррупция..
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Чёй-то порохоскот не очень активно комментирует столь замечательную новость. Ексзаступник військового прокурора Жербицький, який "спустив" справу Бойка, отримав частку в "Трускавецьких лікувальних водах" від його оточення, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9332
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и хто теперь поедет в трускавець?
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Помним помним. Бойко не причастен к вышкам Бойка- Ю.В.Луценко. Ау, ******* вы где со своими возмущенными коментариями?
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Залатая риба ти наша! Какая память! Ексзаступник військового прокурора Жербицький, який "спустив" справу Бойка, отримав частку в "Трускавецьких лікувальних водах" від його оточення, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1516
А шо там с рябокепкой и его позєлєнєвшєй командой? Ексзаступник військового прокурора Жербицький, який "спустив" справу Бойка, отримав частку в "Трускавецьких лікувальних водах" від його оточення, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2791
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Не завидуйте холопы. Просто судьи и прокуроры с депутатами 25 часов в сутки работают за вас не покладая рук, строят будки а вы не благодарные не цените их труд
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"Ловят? Как поймают, Якина Жербицького на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!..." (с)
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Баканов чертей будет ловить? Занят патриотами, понятно...
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