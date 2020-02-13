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Все про:День Св.Валентина (22) религия (780) православие (241) ПЦУ (543)

 В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ

В Православной церкви Украины отметили, что память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традициях, однако в разные даты.

Об этом говорится в сообщении ПЦУ на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ежегодно 14 февраля во многих странах мира отмечают "День святого Валентина", посвященный "всем влюбленным". В последние годы украинцы также активно приобщаются к этому празднованию: покупают и вручают друг другу подарки или "валентинки", украшают общественные учреждения красной и розовой атрибутикой. Но действительно ли святой Валентин имеет отношение к этой распространенной традиции и является ли тем самым "покровителем влюбленных", как принято считать? Православной Церковью почитается несколько святых с именем Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известный в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский). Он жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен в 269 году. Все святые, которые совершили свой подвиг до 1054 года в Западной Европе, то есть до разделения на Западную и Восточную Церкви - это уважаемые православные святые. Поэтому память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики почитают его 14 февраля (однако не в общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в "Римском мартирологе", где указаны местные дни памяти); православные - 12 августа", - сообщили в ПЦУ.

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"К тому же праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина. Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданскими законами и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявления перед членами общины. Стоит также заметить, что Папа Геласий канонизировал святого Валентина в 496 году и посвятил ему день памяти 14 февраля. Вероятно, это было сделано для того, чтобы вытеснить языческое празднество, которое отмечалось в Риме в те времена и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства. Поэтому массовая культура, собственно, соединила почетание памяти христианского святого с языческими мотивами, которые были распространены ранее, а впоследствии превратила это еще и на коммерцию, побуждая покупать подарки", - добавили в ПЦУ.

"Мы, в Православной Церкви Украины, призываем посвящать истинной Любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году. Апостол Павел в Первом послании к коринфянам говорит: "Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится" (1 Кор. 13:8). Поэтому приобщимся к этой Любви и мы, не дожидаясь "особых" дат в календаре, установленных по сомнительным причинам. Только исполнившись настоящей Любовью, которая "долготерпит, милосердствует, ... не завидует, ... не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине"(1 Кор. 13:4 - 6), мы сможем ее дарить другим - бескорыстно и каждый день",- призвали в ПЦУ.

В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ 01
В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ 02
В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3175509
 
   
 Топ комментарии
 
Я помітив такий момент - як тільки перестав вживати алкоголь, зразу свят стало меньше! В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 1042
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Тобто є старий Святий Валентин і новий Святий Валентин. тому українці святкуватимуть два рази В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8581
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Це саме комерційне свято з усіх свят. Нікого не слухайте, купуйте шоколадні сердечка, квіти та подарунки.
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Не відбирайте у наріда етот свящєнний празднік!
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честно говоря я также удивлен Любовь один раз в год.... это так же как уважаем Женщин в 8 марта (из совка)...Любить надо каждое мгновение....
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с валентином, допустим, все понятно, а когда почитають святого петра?
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и шо размовлять - петя. изыди?
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и посылать друг другу поздравительные открытки - петривки
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Это уже больше светский праздник, чем церковный, мало кого волнует, кто такой этот святой Валентин
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Я помітив такий момент - як тільки перестав вживати алкоголь, зразу свят стало меньше! В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 1042
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Как и рождество, его можно и два раза отметить...)
Может, и в исламе есть его аналог...
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Тобто є старий Святий Валентин і новий Святий Валентин. тому українці святкуватимуть два рази В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8581
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Якщо в Корані є схожий прототип, то можуть і три рази.
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Іслам вважає День усіх закоханих єретичним звичаєм невірних, але багато мусульман поспішають за квітами і подарунками до 14 Лютого.

Афганістан, Пакистан, Сирія, Ліван, Ємен, Ірак, Індонезія, Палестинська автономія - у цих країнах, де цілковита більшість населення є мусульманами, також почали відзначати День святого Валентина, зокрема, дарувати коханим квіти й подарунки.

При цьому офіційно іслам забороняє таке святкування і вважає його єретичним звичаєм невірних.У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8558

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В нас ще хеллоуін почали святкувать. зебіли бл... У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 860
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Аллах - всемилостевий, пробачить. Краще любити ніж убивати.
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У верунов все через...сраку))
Валик был легионером Римской империи...
Как он очутился в пантеоне рассколников с 1066 года?)))
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Веруны еще дымлят на мой вопрос
Кто крестил Русь?
Ведь в 988 году Мама Церковь была единой...с центром в Риме!))))
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Огонь и меч!)))
Петр единственный из банды апостолов кому Христос сказал
Дуй куда хош и на тебе будет стоять дом мой!))))
Но Иисус то был..евреем!)))
Может он имел в виду...синагогу?)))
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Да кстати брат, иудеи то даже не знают шо был такой се "ыысус".
Я тоже удивляюсь: в мятежной провинции тупо бегало стадо в 10к. быков по пустыням.
Мятеж(повстання)? - неее, зачем(сказали римляне) У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 603
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Як би там не було, але ******* цивілізація облаштована на вченнях Христа... і взагалі я не вірю в самозародження життя із усіляких там бульонів і коацерватів. Колись дивився науковий фільм, так тами Ваші колеги-вчені (мабуть дарвіністи) порахували ймовірність самостворення мітохондрії. Вийшло 10 у -108 степені - як Ви розумієте це нуль. Доречі, я вже казав, що атеїсти - віруючі люди, бо вся наука побудована теоріях, аксіомах, тощо, які приймаються на віру. У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 1148
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И да...Иисус проповедовал в храме...
читайте старые еврейские книжки.
Казалось бы мелоч...НО
По еврейским законам в храме иеют право проповедовать только...тадам!
РАВИНЫ!)))
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Святой Петр!
"Апо́стол Пётр в христианстве - один из двенадцати апостолов (ближайших учеников) Иисуса Христа. Вместе с апостолом Павлом называется первоверховным апостолом. В католической церкви считается первым папой римским.
Художественно-символически изображается с ключами от рая, стражем которого является, с седыми недлинными волосами и бородой, в жёлто-синем облачении (Википедия)

Все трындец "бубочке", не будет ему хада в рай.
на входе стоит святой Петр с ключами от рая, в ЖЕЛТО-СИНЕМ облачении. У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 4879
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"Велике" релігійне свято, яке освячується даруваннням зображення "великої червоної сраки"... Саме ЦЕ зображали молоді гульвіси Флоренції, в епоху Ренесансу, на стінах будинків розпусти...
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Це саме комерційне свято з усіх свят. Нікого не слухайте, купуйте шоколадні сердечка, квіти та подарунки.
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Значит история о св. Валентине - вранье, а все истории о Христе - сущая правда?
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Вирішив зіпсувати людям свято.
І зекономити кошти У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 1696
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+1...
Церковь не вспоминается в Библии!)))
Иисос говорил...соберитесь и поговорите о мне...и я среди вас буду!)))
Каким боком к этому таинству ПОПЫ?))))
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Ввспомнил Шарика!)))
Лапы и хвост...вот мои документы!)))
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У попов есть франшиза которую они себе выписали. Обязательств - нет, есть перечень услуг с предоплатой и отсрочкой выполнения до самой смерти заказчика. Очень удобный бизнес.
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Так называемый нынче день святого Валентина не имеет никакого отношения ни к православной, ни к какой либо иной традиции появившейся за последние 2к лет. Так что пусть 12 августа чем хотят, тем и занимаются.
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хм... неплохая отмазка нарисовалась...
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Якщо прочитати не лише, заголовок, а й сам текст звернення, - йдеться про не важливість дат, а вшанування любові '+ відсилання в дохстиянські вірування, з яких святкують 14.02 (і не тільки) та відповідне пояснення витоків цього свята вказує на адекватність ПЦУ в умовах **********...
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я даже и не вспомнил бы,
но если кому-то надо верить в любовь Роментина и Бульетты - милости заставляем в нашу верку и людку и любку... У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 6127
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Сдавайте валентинки и цветы обратно в магазины, нас обманывают.
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Все больше молодых парней и девушек, 14 февраля, покупают подарки только себе - любимым. У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3284
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- Милый, ты сделаешь мне подарок?
- Но я ведь только недавно подарил тебе шубу на Новый Год!
- Ну а теперь на День святого Валентина…
- Кого-кого мне надеть?!
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Так 14 февраля никто (большинство) и не отмечает как религиозный праздник - не ходят в храмы, не читают молитвы. Это праздник для людей вне верований, которые посчитали интересным и правильным отмечать день всех влюбленных. Пусть эта дата появилась искусственно, но она появилась и прижилась, пусть на этом наживаются продавцы - а на каком празднике они не наживаются, на Рождестве они не наживаются?
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Даже на нашем ежедневном обеде наживаются, сволочи)))
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вибрали саму кращу легенду яка на цей час підходе і норм. А православна фішка з мощами мабуть відходе в минуле У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 739
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Подарунок на свято
Кардіохірург заходить до крамниці. Був День святого Валентина. Чоловік придбав квіти, якісь дрібнички й зупинив погляд на великій повітряній кулі відповідної до свята формі.
Кардіохірург до продавчині - дайте мені ту велику, червону попу!
Продавчиня - це не попа, а сердечко!
Кардіохірург - я знаю який вигляд має серце! Дайте мені ту червону попу!
У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 6109
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