 В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ

Об этом говорится в сообщении ПЦУ на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ежегодно 14 февраля во многих странах мира отмечают "День святого Валентина", посвященный "всем влюбленным". В последние годы украинцы также активно приобщаются к этому празднованию: покупают и вручают друг другу подарки или "валентинки", украшают общественные учреждения красной и розовой атрибутикой. Но действительно ли святой Валентин имеет отношение к этой распространенной традиции и является ли тем самым "покровителем влюбленных", как принято считать? Православной Церковью почитается несколько святых с именем Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известный в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский). Он жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен в 269 году. Все святые, которые совершили свой подвиг до 1054 года в Западной Европе, то есть до разделения на Западную и Восточную Церкви - это уважаемые православные святые. Поэтому память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики почитают его 14 февраля (однако не в общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в "Римском мартирологе", где указаны местные дни памяти); православные - 12 августа", - сообщили в ПЦУ.

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"К тому же праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина. Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданскими законами и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявления перед членами общины. Стоит также заметить, что Папа Геласий канонизировал святого Валентина в 496 году и посвятил ему день памяти 14 февраля. Вероятно, это было сделано для того, чтобы вытеснить языческое празднество, которое отмечалось в Риме в те времена и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства. Поэтому массовая культура, собственно, соединила почетание памяти христианского святого с языческими мотивами, которые были распространены ранее, а впоследствии превратила это еще и на коммерцию, побуждая покупать подарки", - добавили в ПЦУ.

"Мы, в Православной Церкви Украины, призываем посвящать истинной Любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году. Апостол Павел в Первом послании к коринфянам говорит: "Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится" (1 Кор. 13:8). Поэтому приобщимся к этой Любви и мы, не дожидаясь "особых" дат в календаре, установленных по сомнительным причинам. Только исполнившись настоящей Любовью, которая "долготерпит, милосердствует, ... не завидует, ... не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине"(1 Кор. 13:4 - 6), мы сможем ее дарить другим - бескорыстно и каждый день",- призвали в ПЦУ.





