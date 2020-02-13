Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба на брифинге в Харькове в четверг.
"Это офисы, которые будут созданы на основе агентства регионального развития как эффективные институты для привлечения инвестиций для распространения европейских ценностей на уровне регионов, для проведения тренингов местных руководителей объединенных территориальных громад, представителей областного уровня по работе с европейскими средствами, по программам с ЕС", - сказал Кулеба.
"Конечной целью этого является обеспечение синхронизированного курса на европейскую интеграцию, чтобы этим занимались не только в столице, но и на уровне регионов, чтобы каждый гражданин ощущал конкретные преимущества и пользу от европейской интеграции", - добавил вице-премьер.
По словам Кулебы, пилотный проект офиса евроинтеграции будет отработан в Херсонской области, после чего начнется работа по созданию такого офиса в Харьковской области.
я по тебе уже скучать начал
долго тебя не было
появилось свободное окошко на работе?
проституткиполитики.
Ты работаешь в офисе
Тебе повезло, ты не такой как все
Ты работаешь в офисе
Oh, е baby.
При зебильной власти каждый месяц из Украины интегрируется в Европу по несколько сотен тысяч украинцев.
"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
До прихода зелени еще хоть както верилось, что мы хоть и медленно, но приближаемся к Европе.
А сейчас только и слышим об улучшении отношений и торговле с расеей
Дайош стрибучо-повзучу порайонну євроінтєгатсію.