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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1924) Кабмин (11613) Кулеба Дмитрий (257)

 Кабмин планирует в течение 5 лет открыть офисы евроинтеграции во всех областях Украины, - Кулеба

Кабинет министров планирует в течение пяти лет открыть офисы европейской интеграции во всех областях Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба  на брифинге в Харькове в четверг.

"Это офисы, которые будут созданы на основе агентства регионального развития как эффективные институты для привлечения инвестиций для распространения европейских ценностей на уровне регионов, для проведения тренингов местных руководителей объединенных территориальных громад, представителей областного уровня по работе с европейскими средствами, по программам с ЕС", - сказал Кулеба.

"Конечной целью этого является обеспечение синхронизированного курса на европейскую интеграцию, чтобы этим занимались не только в столице, но и на уровне регионов, чтобы каждый гражданин ощущал конкретные преимущества и пользу от европейской интеграции", - добавил вице-премьер.

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По словам Кулебы, пилотный проект офиса евроинтеграции будет отработан в Херсонской области, после чего начнется работа по созданию такого офиса в Харьковской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3175506
 
 
 Топ комментарии
 
одни офисы пафосно открывают...другие офисы тихо прикрывают...третьи офисы только планируют...круговорот офисов в природе...
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Тисяч 5 зєбуїнів працевлаштують із гідною зряплатою?
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ну наконец то старичок
я по тебе уже скучать начал
долго тебя не было
появилось свободное окошко на работе?
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Целый балкон. Отобедали, все работает, качаюсь в кресле, скукотища, нес кем зацепиться. Шо с лифонами?
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одни офисы пафосно открывают...другие офисы тихо прикрывают...третьи офисы только планируют...круговорот офисов в природе...
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Треба відкрити офіси євроінтеграції у кожному дворі, а філіали у кожному будинку та квартирі.
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Откуда они взяли "через 5 лет" если им, в лучшем случае, до следующих выборов осталось 4 года и 2 месяца ?
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При такому стрімкому росту економіки зі знаком мінус думаю під осінь це зелене збіжжя скоцюрбиться і замість офісів прийдеться відкривати Штаб національного порятунку.
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Это очень удобно - давать обещания дольше срока своей каденции. Так делают все проститутки политики.
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Залишилась фігня - знайти інвесторів.
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а шоб не гавкали Кабмин планирует в течение 5 лет открыть офисы евроинтеграции во всех областях Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3466 а сами по тихонько к кремлевскому старцу по совместительству сатанисту в народе хйло
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шо, будут толерантность с задним приводом за гроши распространять?
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Тебе повезло, ты не такой как все
Ты работаешь в офисе
Тебе повезло, ты не такой как все
Ты работаешь в офисе
Oh, е baby.
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ето шо, гимн самокатчиков?
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Донбас-Палас в Донецьку підійшов би для штаб-квартири євроінтеграції.
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Эти офисы уже и так есть в каждой области. Они называются "вокзалы".
При зебильной власти каждый месяц из Украины интегрируется в Европу по несколько сотен тысяч украинцев.
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цель именно такая-освобождают место, и земля уже будет в нужных руках.

"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
Кабмін планує протягом 5 років відкрити офіси євроінтеграції в усіх областях України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1630



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интеграции, евроинтеграции.... какой бред.........
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Всякой хренью занимаются. Кто не хочет ждать 50 лет, тот уже сам евроинтегрировался.
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Они давно есть. В каждом университете, в каждом областном центре. Организуют Дни Европы и прочую лабуду. Кабмін планує протягом 5 років відкрити офіси євроінтеграції в усіх областях України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8464
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Офисов все больше, а толку все меньше.
До прихода зелени еще хоть както верилось, что мы хоть и медленно, но приближаемся к Европе.
А сейчас только и слышим об улучшении отношений и торговле с расеей
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Плани партіі - плани народа! ©
Дайош стрибучо-повзучу порайонну євроінтєгатсію.
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