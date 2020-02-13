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 В Тернопольской области пьяный полицейский на Mercedes сбил двух пешеходов, один погиб, - Нацполиция

В Тернопольской области инспектор полиции в состоянии опьянения сбил семейную пару, погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию области.

Отмечается, что ДТП произошло вчера, 12 февраля, в селе Большие Млынивци Кременецкого района около 19.10.

"За рулем иномарки находился вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции - ведущий инспектор сектора логистики", - сообщили правоохранители.

Под колесами автомобиля Mercedes оказалась семейная пара, которая шла по обочине дороги. Мужчина 1971 года рождения погиб до приезда скорой.

Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Его задержали по статье 208 УПК. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Данное автопроисшествие внесено в реестр согласно статье 286 части 2 УК", - говорится в сообщении

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Источник: https://censor.net.ua/n3175505
 
 
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Скільки злочинів вчинено поліцейськими... ЖАХ.
Чому аваков і досі на своєму місті ?
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Так что,после каждого преступления полицейским менять министра?
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Нет, просто нужно отменить статью за самосуд в случае преступления
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После такого количества вопиющих преступлений, уже давно надо было сменить руководство. Там реально беспредел
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Аваков проср...ал все, что сделали грузинки в полиции.
Поборы с младших полицейских в "пользу" старших, бардак и беспредел даже в патрульке, которой мы гордились несколько лет назад.
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Самі тернополяни не дуже зловживають спиртним, мабуть цей аваковець приїжджий.
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Тверезі поліцейські взагалі бувають?
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