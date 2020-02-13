 В Тернопольской области пьяный полицейский на Mercedes сбил двух пешеходов, один погиб, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию области.

Отмечается, что ДТП произошло вчера, 12 февраля, в селе Большие Млынивци Кременецкого района около 19.10.

"За рулем иномарки находился вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции - ведущий инспектор сектора логистики", - сообщили правоохранители.

Под колесами автомобиля Mercedes оказалась семейная пара, которая шла по обочине дороги. Мужчина 1971 года рождения погиб до приезда скорой.

Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Его задержали по статье 208 УПК. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Данное автопроисшествие внесено в реестр согласно статье 286 части 2 УК", - говорится в сообщении

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