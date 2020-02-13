 Наемники РФ с начала суток трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганском направлении из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 6 мин по нашим позициям вблизи Новотошковского.

На Донецком направлении, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Лебединского, а из стрелкового оружия обстрелял позиции украинских защитников вблизи Березового.

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрела противника нет.

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