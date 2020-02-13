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 Счетная палата впервые проведет аудит ГБР

Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Государственного бюро расследований. В 2018-2019 годах расходы ГБР профинансированы в сумме более 1 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

"Счетная палата ни разу не проверяла Государственное бюро расследований, несмотря на то, что другие государственные органы, созданные недавно, уже были объектами наших аудитов. Сегодня очень много у общества вопросов не только по эффективности профессиональной деятельности новосозданных органов, а и относительно того, как они тратят средства государственного бюджета", - сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

В частности, Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Государственного бюро расследований. В 2018-2019 годах расходы ГБР профинансированы в сумме более 1 млрд грн.

Глава Счетной палаты также отметил, что вопрос о необходимости проведения аудита поднимала и временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова, несмотря на реорганизацию Бюро.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175502
 
 
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І що там рахувати? Ефективність - нуль. Витрати - мільярди .
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Зеленая счетная палата...проведет аудит зеленого ГБР...и получит зеленый...разумеется положительный результат аудита...
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а шо, неплохое корытце, есть где порытце Счетная палата впервые проведет аудит ГБР - Цензор.НЕТ 8357
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