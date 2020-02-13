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 Прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен, - "Укрпочта"

"Укрпочта" прекратила принимать посылки на отправление в Китай из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванном коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Относительно доставки исходящих почтовых отправлений на экспорт из Украины в Китай никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что все посылки принятые до 11 февраля будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

Также сообщается, что Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. Однако, из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

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"Просьба учесть эту информацию при планировании ваших отправлений. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, в "Укрпочте" подчеркнули, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли из-за вспышки коронавируса в Китае. ВОЗ сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения.

""Укрпочта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и  партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. У официально назначенных почтовых операторов-партнеров "Укрпочты" все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ. Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3175489
 
   
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А говорили что через посылки не передается. Получается передается и бацилы походу уже везде или что ещё хуже никто про этот вирус ничего не знает!
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Ну, да, посылки не принимаем, зато контейнерами можно тащить сколько хочешь)))
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Бараны не читают.не ИЗ Китая,а В Китай не принимаются посылки.
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Туда нельзя значит а сюда пусть отправляют?..
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Бараны не читают,не из за вируса,а из за сокращения перевозок.
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