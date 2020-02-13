 Россияне стали хуже относиться к украинцам, - опрос "Левада-центра"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования Киевского международного института социологии и российского "Левада-центра"
Так, по результатам опроса, 42% россиян относятся к Украине хорошо либо очень хорошо, 47% – плохо.
В то же время, 49% украинцев ответили, что относятся к России хорошо либо очень хорошо, 39% – плохо.
Отмечается, что в первые месяцы президентства Владимира Зеленского уровень хорошего отношения россиян к Украине резко пошел вверх и в 2019 году почти 60% россиян хорошо относились к соседнему государству, однако в конце года и в 2020 году – опять начал падать.
Источник: https://censor.net.ua/n3175487
Столько предателей.
49% из той тысячи человек, которых они отобрали по какому-то своему методу и опросили, может так и ответили.
Всего лишь правильно подбирать опрашиваемую аудиторию и вопросы - и нужный для заказчика исследования процент будет обеспечен.
Их не понять никогда
Ватники, ватники,
будут в говне всегДА
Мне кажется что учений по эвакуации в бомбоубежища, = "мало.вато было".
Хотя я может и неправ.
Вот если бы мы пару сотен их глоток перерезали - сразу зауважали бы!
Заодно наконец и повод для зачисток у обеих сторон появится.
61% "простога нарида" - ватные мудаки, которые с удовольствием поднимут флаг Роиси, если что.
Вполне таки коррелирует с процентами ОПЗЖ и СН на выборах.
В одному інтерв'ю Арестович розповідав, як запитав одного полоненого росіянина - почему вы убиваете украинцев?
Той швидко відповів - чтобы вы нас любили!
Видать у них не дуже переконливо виходить бо багато своїх закопали від подібних переконань українців.
==
Особливо на московії вали в панічну істерику після фільму "Наші котики", де є кадри кремля що палає ! Для них це було гірше ніж загибель сотень мокшан і бурятів в Україні й Сирії!
И это называется наука??? Формулировка "Как Вы относитесь к России/Украине" на уровне бабушек на скамейке! Неужели эти социологи не знают, есть страна, а есть государство. Пора бы уже учёным научиться различать эти важные понятия, а не лепить всё в один вареник. Можно любить страну и ненавидеть государство, что вполне нормально любого думающего человека, и очень распространено как в демократических, так не демократических странах. .
Сволочам теперь не в кайф?