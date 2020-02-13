EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  2405  66
Все про:опрос (1812) Россия (74922) Левада-Центр (70)

 Россияне стали хуже относиться к украинцам, - опрос "Левада-центра"

К Украине негативно относятся 47% россиян, тогда как только 39% украинцев относятся плохо к России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования Киевского международного института социологии и российского "Левада-центра"

Так, по результатам опроса, 42% россиян относятся к Украине хорошо либо очень хорошо, 47% – плохо.

В то же время, 49% украинцев ответили, что относятся к России хорошо либо очень хорошо, 39% – плохо.

Отмечается, что в первые месяцы президентства Владимира Зеленского уровень хорошего отношения россиян к Украине резко пошел вверх и в 2019 году почти 60% россиян хорошо относились к соседнему государству, однако в конце года и в 2020 году – опять начал падать.

Россияне стали хуже относиться к украинцам, - опрос Левада-центра 01

Россияне стали хуже относиться к украинцам, - опрос Левада-центра 02

Читайте также: Рейтинг доверия россиян к Путину за два года снизился почти вдовое до 35%, - опрос "Левада-Центра"

Источник: https://censor.net.ua/n3175487
 
   
 Топ комментарии
 
Пока все украинцы не начнут относиться ке лаптеногим как те того заслуживают, т.е. как к оккупантам и убийцам, толку не будет.
 показать весь комментарий
 
Мені до спини як відносяться до нас кацапи - я викреслив їх з родини приматів ще у 2014 році.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А МНЕ НАСРАТЬ НА ЭТИ ПОДГОНОЧНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Пока все украинцы не начнут относиться ке лаптеногим как те того заслуживают, т.е. как к оккупантам и убийцам, толку не будет.
 показать весь комментарий
 
 
А если судить по статистике, то все было наоборот: украинцы устроили кацапам голодомор, запрещали рюский язык валуевскими указами, оттяпали у них Крым и устроили войну на Рязани
 показать весь комментарий
 
 
49% украинцев ответили, что относятся к России хорошо либо очень хорошо
Источник: https://censor.net.ua/n3175487

Столько предателей.
 показать весь комментарий
 
 
"49% украинцев ответили"

49% из той тысячи человек, которых они отобрали по какому-то своему методу и опросили, может так и ответили.
Всего лишь правильно подбирать опрашиваемую аудиторию и вопросы - и нужный для заказчика исследования процент будет обеспечен.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это плохо. Вот мы ко всем относимся хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Ватопитек иди партизань, пасешся здесь
 показать весь комментарий
 
 
Голуби мира? Вот вас первыми и сожрут. И поделом.
 показать весь комментарий
 
 
Сначала тебя трахнет насильник. Потом тебя изобьют до полусмерти хулиганы и выбросят на дорогу. И под конец тебя на этой дороге передет пьяный водила на фуре, который тебя просто не заметил. Но ты ко всем ним относись хорошо, да.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не должно быть насильников, хулиганов. пьяных. Все ко всем должны относиться хорошо.
 показать весь комментарий
 
Не можна мстить. Повинні ми любити всіх **дорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці (с)
 показать весь комментарий
 
 
Цензор нахрена нам это надо знать? Охренели, мне глубоко пофиг как лишнехромосомные относятся к кому или чему угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Ватники, ватники
Их не понять никогда
Ватники, ватники,
будут в говне всегДА

Мне кажется что учений по эвакуации в бомбоубежища, = "мало.вато было".
Хотя я может и неправ.
 показать весь комментарий
 
Мені до спини як відносяться до нас кацапи - я викреслив їх з родини приматів ще у 2014 році.
 показать весь комментарий
 
 
Сволочная кацапская натура - парашиные оккупанты напали на Украину, но в результате больше рогатых (47%) ненавидят Украину нежели пострадавшая сторона
 показать весь комментарий
 
 
А вор всегда относится хуже к тому, кого он обворовал, чем обворованный - к вору...
 показать весь комментарий
 
 
Войска отводимых, не стреляет, с праздниками поздравляем, ... - какого хрена вата будет к нам хорошо относиться?!!!
Вот если бы мы пару сотен их глоток перерезали - сразу зауважали бы!

 показать весь комментарий
 
 
вся эта риторика не к миролюбству...... "велелым" будет лето 20-того
 показать весь комментарий
 
 
В общем-то прорыв ватного нарыва лучше медленной, но верной зеленой гангрены.
Заодно наконец и повод для зачисток у обеих сторон появится.
 показать весь комментарий
 
А зебилы и их власть говорят -,да нет,не надо путать путинскую власть и простой русский народ,да вот нет как раз народ 100% зеркало рос власти
 показать весь комментарий
 
 
Покажите рейтинг финансирования государственных TV каналов РФ и Украины !
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. адекватно воспринимающих Роисю у нас 39%.

61% "простога нарида" - ватные мудаки, которые с удовольствием поднимут флаг Роиси, если что.
Вполне таки коррелирует с процентами ОПЗЖ и СН на выборах.
 показать весь комментарий
 
 
Відсотки показують інтенсивність і вектор телевізійного пресингу на телеглядача. З кацапією ясно , там агресивно прокацапський вектор як воно і має бути . А от чому в Україні телебачення теж працює на кацапський вектор ? Тому що для богообраних власників телеканалів Україна не Батьківщина , а територія на якій жиди кують бабло . Сама Україна й українці їм "по барабану" .
 показать весь комментарий
 
хуже некуда - украинцу зеленскому не доверяют 50% расеян, просто ужос...
 показать весь комментарий
 
Какой же ЗЕ нафиг украинец? Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 3623 Что в нем украинского, кроме пометки в паспорте?
 показать весь комментарий
 
 
самый щирый или ты против зеленой власти?
 показать весь комментарий
 
ну, какой он предатель? зеля просто душка - на рояле сбацает, что хочешь, вышивать умеет - вы не умеете ценить счастья. свалившегося, как снег на голову
 показать весь комментарий
 
От вам і вся суть московитів: ти до них з добром ("пєрєстать стрєлять", відведення військ, "треба домовлятись"), а вони відразу готують ножа. Вони розуміють тіко силу і поважають того, хто вмиває їх їхньою ж юшкою.
 показать весь комментарий
 
 
хороший кацап - дохлый кацап. Потому всему миру надо активнее помогать кацапам стать хорошими.
 показать весь комментарий
 
 
Хде они стока добрых украинцев нашли ?! 🤔
 показать весь комментарий
 
Не добрых, а ватных. Любой сабантуй у жлобов подсмотри и все поймешь.
 показать весь комментарий
 
 
Ну почему русские не любят украинцев?
В одному інтерв'ю Арестович розповідав, як запитав одного полоненого росіянина - почему вы убиваете украинцев?
Той швидко відповів - чтобы вы нас любили!
Видать у них не дуже переконливо виходить бо багато своїх закопали від подібних переконань українців.
==
Особливо на московії вали в панічну істерику після фільму "Наші котики", де є кадри кремля що палає ! Для них це було гірше ніж загибель сотень мокшан і бурятів в Україні й Сирії!Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 5946
 показать весь комментарий
 
 
Читаешь такие исследования, и думаешь, как могут быть целые институты такими тупыми!
И это называется наука??? Формулировка "Как Вы относитесь к России/Украине" на уровне бабушек на скамейке! Неужели эти социологи не знают, есть страна, а есть государство. Пора бы уже учёным научиться различать эти важные понятия, а не лепить всё в один вареник. Можно любить страну и ненавидеть государство, что вполне нормально любого думающего человека, и очень распространено как в демократических, так не демократических странах. .
 показать весь комментарий
 
Левада уже лет десять не ведёт реальные соц. опросы а проводит линию фсбшных указаний. Реальные цифры могут быть лишь на столах первых лиц силового блока россии. Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 9202
 показать весь комментарий
 
треба кожну автівку на теренах України з номерами ********** вітати або цеглиною, або відривати номерні знаки, а тим, хто там їде, давати здюлєй, а хоча б для профілактики, тому що лаптєногим #нехайщастить.
 показать весь комментарий
 
Так вы шо?😲 Как же мы теперь без их любви?!!
Сволочам теперь не в кайф?
 показать весь комментарий
 
 
Кацапских ублюдков гнать драной метлой
 показать весь комментарий
 
 
Це не зменшить бажання зелениї влади працюіати на лаптеногих
 показать весь комментарий
 
 
39% ? Ви хочете сказати , що в Україні проживає 61% виродків ? Шось не дуже віриться .
 показать весь комментарий
 
статистика и социология упрямые штуки, лол. А кого ты назвал выродками, я не понял? граждан Украины?
 показать весь комментарий
 
Лол. интересное отношение украинцев к России. почти 50 на 50
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх