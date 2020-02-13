 В результате обстрела на оккупированной Луганщине ранен 80-летний мужчина, - СММ ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 12 февраля 2020 года.

"Наблюдатели уточняли информацию о 80-летнем мужчине, получившем ранение в н. п. Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км к северо-западу от Луганска) вследствие обстрела, произошедшего 26 января. 30 января медицинский персонал больницы в н. п. Голубовка (бывш. Кировск; неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) сообщили членам Миссии, что 28 января в больницу поступил мужчина с осколочными ранениями правой голени", - сообащет ОБСЕ.

По словам медиков, мужчина получил ранение раньше, а обратился в больницу лишь после того, как его состояние стало ухудшаться. 10 февраля жена пострадавшего рассказала наблюдателям, что ее муж 10 дней находился в больнице Голубовки, где из его ноги был изъят осколок.

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