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Все про:арест (9940) Германия (3521) Россия (74922) санкции (7585)

 В Германии арестован подозреваемый в нарушении эмбарго на поставки РФ военного оборудования

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина этой страны Александра С., подозреваемого в нарушении эмбарго на поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения в Россию, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Александр С. - руководитель фирмы с офисом на юге Германии. В этом качестве он поставлял станки военному потребителю в России. Чтобы скрыть это обстоятельство, обвиняемый вел свои дела через различных подставных покупателей. Кроме этого, были подделаны данные, характеризующие цель использования оборудования. Таким образом, в период с января 2016 по январь 2018 года было произведено семь поставок, общая сумма заказов - примерно 8 миллионов евро", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации прокуратуры, ряд станков были объективно предназначены для использования в военных целях, а другое оборудование является так называемыми товарами с двойным назначением и входит в список запрещенных поставок.

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"Вывоз таких товаров из списка запрещен в случае, если они полностью или частично могут быть использованы для военных целей или предназначены для военного потребителя", - указывает Генпрокуратура.

Мужчина был задержан 11 февраля в Аугсбурге, его обвиняют в нарушении закона, регулирующего внешнеэкономические отношения ФРГ в семи случаях, а также в действиях по заказу иностранных спецслужб и нарушении режима эмбарго. Накануне были проведены обыски. Также накануне был выдан орден на арест.

В 2014 году Евросоюз одобрил секторальные санкции в отношении России в связи с агрессией против Украины. Помимо финансовой и энергетической сферы, они касаются также и военной: ЕС ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения.

Источник: https://censor.net.ua/n3175485
 
   
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Эй, мацкалы - а ну стройся раком, твари позорные!
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А працівників Сіменс не арештували?
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Немцы- красавы))))
А что у нас в стране?????????
Сратегический пантнер?????????
Нет слов... Одни матюки((((((
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Там таких кротов кремля что червей в навозной куче.
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надеюсь, производитель по интернету отключит станки, и они превратятся в дороготоящий металлолом..
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