 Украина будет добывать газ без "смотрящих" и групп влияния, - Гончарук. ФОТО

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
Гончарук посетил одну из полтавских скважин "Укргаздобычи".
"Полтавская область - один из главных нефтегазодобывающих регионов Украины. Более 40% украинского газа и каждая пятая тонна нефти и конденсата поступает с Полтавщины. Но этого мало. На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи", - рассказал премьер.
По его словам, к подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади.
"Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", - подчеркнул Гончарук.
-Нова корупційна схема від "нової влади".... Частка держави при розподілі видобутку продукції має бути НЕ МЕНШОЮ 51%, як і в прибутках! Саме такою є світова практика!
А що пропонує Уряд? - Посудіть самі-
"Термін дії УРП - 50 років. Частка держави у прибутковій продукції має становити щонайменше 11% її загального обсягу, максимальна частка компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору буде компенсовано його витрати, дорівнює 70% загального обсягу виробництва (до повного відшкодування витрат інвестора)."
За "добровільно"запропонованою Урядом схемою, Україні дістанеться всього лише 30 % продукції і лише 11% прибутків - такого рівня наперед і штучно запрограмованого програшу держави ніде в світі НЕМАЄ! Тобто, у нас видобуватимуть сировину іноземні фірми і майже всю забиратимуть собі, як і прибуток !!!
-Надра належать народові, так, як і земля не іноземним партнерам Слуг Народу. Не лишнє було б запитатися народу про схему розподілу продукції - на референдумі. Інакше, цей підхід - запланований і черговий грабіж народу! ЗЛОЧИН!
-А де ж тут недавно обіцяне ЗЕ 1% відрахування від видобутку корисних копалин в Фонд молодого покоління України? Чи відраховуватимуть.... з тих 11% жалюгідного прибутку, який залишиться державі?
Никаких смотрящих, только НЯНИ и ПРЕФЕКТЫ!
Диджитализация, мля!
Так же они и про продажу земли дебилам говорят, что это не продажа - это рынок.
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Просто смотрящіх будут називати "нянями".
Месторождений, разведанных достаточно не то что для себя, а для того чтобы начать вытеснять Рашку на рынке ЕС. Даже если брать западную украину. (События на Востоке тоже прямой результат коррупции).
Никто не хочет нести сюда деньги, все страны, даже США сражаются за инвестиции, а мы в рейтинге простоты ведения бизнеса, коррупции ниже Беларуси и Казахстана.
Ни простоты, ни налогов, ни стабильности "правил", (взяли ренту подняли в 100й раз), ни образования, ни климата, ни стоимости электричества/тепла, ничего кроме грунта.
Ни-че-го. Если инвестиционная привлекательность была бы конкурсом красоты, нам нужно было бы носить на голове пакет с дырками для глаз.
Без инвестиций мы будем нищими, работодатель всегда платит настолько мало, насколько может. Со всеми свалившими людей всё равно больше чем вакансий - плати копейки, дураки найдутся. А если не открываются месторождения, не заходит бизнес, то рабосим местам и конкуренции взяться неоткуда.
В 90м у нас с Польшей был одинаковый ВВП, сейчас мы уступаем в 6 раз, разрыв у величивается. Мы всегда с призрением смотрели на Африку.. очнитесь мы немногим выше среднего по Африке, в которой есть растущие экономики, разрыв с которыми увеличивается.
Говорите об этом, несите в массы, коментируйте, кроме нас это никому не нужно, иначе будем обсуждать Сваты и голосовать не за экономическую программу а за то что нам подсунут с ТВ.
нам нужен и патриот и готовый бороться с коррупцией, а е кто хоть отдаленно под это описание подходит, развечто, в хвосте первой десятки, потому что выбросите нахрен телевизов, по нему уже 30 лет голосуем и страна в жопе.
Контрольный пакет акций ******* принадлежит норвежскому государству.[6]
Компания является одним из крупнейших поставщиков сырой нефти на мировом рынке, а также одним из крупнейших поставщиков природного газа на европейский рынок. ******* обеспечивает около 60 % шельфовой добычи углеводородов Норвегии. Добыча ведётся на месторождениях Glitne, Гуллфакс, Хейдрун, ******, Кристин, Kvitebjørn, Mikkel, Норн, Ормен Ланге, Усеберг, Слейпнер, Снурре, Снёвит, Statfjord, Sygna, Tordis, Тролль, Veslefrikk, Vigdis, Visund, Volve и Асгард. Также добыча сырья ведётся в таких странах как Алжир, Ангола, Азербайджан, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Канада, Ливия, Нигерия, Россия и США. В 2014 году на зарубежные проекты пришлось 39 % добычи нефти и газа Statoil.[12] (стр. 28)
Страна для инвестора не привлекательна вообще ничем. Ну совсем.
Пока не будет первых посадок, (а их небыло и не будет - народ с 2014 не их просил и не просит тем методом который работает).
И хотябы года без перекраивания налогов, вы хоть няню, хоть проституток, хоть смотрящих ставьте - это не иннтересно никому, даже наоборот - позорно, показывать уровень своей неадекватности, непонимания что инвестору нужно.