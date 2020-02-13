 Украинские банки в 2019 году увеличили прибыль почти в три раза - до 60 млрд грн, - замглавы Нацбанка Рожкова

Об этом Рожкова написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"60 млрд грн. Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данным. Почти в три раза больше, чем годом ранее. Новый исторический рекорд", - написала она.
Она отметила, что это не сверхприбыли госбанков от ОВГЗ.
"Это реальный доход банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%", - отметила Рожкова.
Уроды!
Якщо заробили без порушень і сплатили податки - честь і хвала.
Гонтарева, **** разакрала усьо вмечсте с Порошенко, а-а-а-ааааааааааааааааа!!!!!!