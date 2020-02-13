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Все про:банки (1663) Рожкова Екатерина (63)

 Украинские банки в 2019 году увеличили прибыль почти в три раза - до 60 млрд грн, - замглавы Нацбанка Рожкова

Первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заявила, что по предварительным данным украинские банки в 2019 году увеличили прибыль почти в три раза - до 60 млрд грн.

Об этом Рожкова написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"60 млрд грн. Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данным. Почти в три раза больше, чем годом ранее. Новый исторический рекорд", - написала она.

Она отметила, что это не сверхприбыли госбанков от ОВГЗ.

"Это реальный доход банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%", - отметила Рожкова.

Украинские банки в 2019 году увеличили прибыль почти в три раза - до 60 млрд грн, - замглавы Нацбанка Рожкова 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3175482
 
 
 Топ комментарии
 
За чей счет? С чего вы радуетесь уроды? Что людей обокрали?
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во всем мире банки зарабатывают на том что "обокрали людей". И что?
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Приват после национализации показывает только прибыль 1-2 млрд$$$ в год. А до этого, при пархатых, в р-не нуля.
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Супер... или нет? И эти банки рассказывают сказки что не могут понизить процентную ставку по кредитам?
Уроды!
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это что б народ слюной от счастья не захлебнулся!, думают от народе стервецы!!! ДУМАЮТ!!!)))
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За чей счет? С чего вы радуетесь уроды? Что людей обокрали?
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во всем мире банки зарабатывают на том что "обокрали людей". И что?
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За счёт чего украинские банки увеличили прибыль в три раза?
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это имеет значение? Банки никого не заставляют брать кредиты, или переводить деньги.
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в смысле обокрали людей? людей кто то как баранов заставляет туда идти что ли?
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А что не заставляют? Или ты вообще Лох? Возьми попробуй *теплый кредит* или *помощь аграриям* или другую госпрограмму без участия банка в который тебя направляют. И ни нужно тут путать с Западными банками. Там кредит дают под 1,5% а не под 25%
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А что ты визжишь что газ дорожает? Тебя что кто то заставляет его покупать? У нас же рыночная економика. Походи по рынку купи дешевле, лол Українські банки в 2019 році збільшили прибуток майже втричі - до 60 млрд грн, - заступниця голови Нацбанку Рожкова - Цензор.НЕТ 9059
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А еще принц Ринат Ахметов королевский замок на Лазурном берегу купил. Арррааа!!!!
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А почему она еще на воле с Гонтаревой? Українські банки в 2019 році збільшили прибуток майже втричі - до 60 млрд грн, - заступниця голови Нацбанку Рожкова - Цензор.НЕТ 5112
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на сколько стали богаче банки ,на столько беднее стал народ
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Красава!!!! Пойду Шефа мучать, чтобы зарплату поднял))))
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Если проанализировать динамику изменения соотношения процентных ставок по кредитам/депозитам за последние 5 лет то многое станет ясным даже для человека без профильного образования.
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в Украине остались украинские банки???))), ах ну да..только убыточный Приват!)))
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Приват после национализации показывает только прибыль 1-2 млрд$$$ в год. А до этого, при пархатых, в р-не нуля.
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В ринкових умовах заробити якнайбільше - це головна чеснота будь-якого підприємця (в т.ч. в банківській сфері). Держава і її інституції мають слідкувати, щоб ті заробітки були: а)без порушення Закону; б)чесно і порядно (бо можуть бути недолугими Закони, які потрібно правити час від часу).

Якщо заробили без порушень і сплатили податки - честь і хвала.
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Налоги это незначительная часть от прибыли. Откуда и/или от кого перетекли деньги в прибыль банков?
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Вся заслуга *украинских* банков в том что они берут кредиты у Запада под 1% годовый а потом перепродают украинским рабам под 25%. Я уже не говорю на сколько миллиардов банки нажились на *государственных* схемах, которые у нас проворачиваются только через банки такие как *теплые кредиты*. Лошье даже не представляет на сколько его надули. Один знакомый радовался что ему дали очень выгодный *теплый кредит* на окна. Когда я ему показал за сколько я купил себе окна без никаких супервыгодных теплых кредитов за год до етого он чуть не плакал. Разница в сумме была чуть ли не в 1,5 раза. Я уже не говорю про беготню кабинетную
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Понимаю возмущение, но таких операций как ты описал-банк взял под 1%, а тут врулил по 25, не бывает.
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Еще как бывает. Правда не так просто как я сказал. А с помощью закрученных схем. Например МВФ дает кредит нам под 1.5-2% а они проворачивают через свои банки етот кредит под предлогом разных программ. А сколько государственных тоесть наших денег Гонтарева всыпала в свои банки под предлогом их спасения?
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все так, иностранным банкам не дают войти на рынок Украины, ибо украинские олигархи-хапуги, кроме как на спекуляциях и ворвстве обогащаьбся не умеют!
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Что то не верится *в три раза*,очень напоминает заявление одного человека с нестандартным дипломом о росте экономики на 40%за 5 лет...
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А-а-а-ааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гонтарева, **** разакрала усьо вмечсте с Порошенко, а-а-а-ааааааааааааааааа!!!!!!
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Соросята замучили, а-а-а-аааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А чи не забагато деруть за послуги українські банки і чому це питання ніхто не контролює?
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Да! На двойных газовых платёжках банкам трудно не получать прибыль от населения. Если разе что просто не открывать двери людям в своих филиалах. Українські банки в 2019 році збільшили прибуток майже втричі - до 60 млрд грн, - заступниця голови Нацбанку Рожкова - Цензор.НЕТ 7111
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Банківська сфера це та категорія бізнесі яка ні краплі ВВП країні не добавляє (теж саме торгівля ..купив - продав ) нуль пользи для роста економічного стану країни. Шановні а кредитна ставка в разі береться з ставки по депозитам. Дядя Вася положив в бан на депозит 10000 грн пі 14,5% річних, банк ці 10К надав кридитом 5к дяді Петі і 5К ддяді Вові під 49,5% річних ( тому зараз ПРИВАТ і ОЩАД пропонує крошові кредити підж 4,5 % на місяць...))) я точно знаю самі пропонували ...) В кінці року Дядя Вася отримав за рік депозита - 11450грн. Дядя Петя і дядя Вова витратили по 5К і на протязі року виплатили банкові по 7525 грн значить разом 15050. А ТЕПЕР *******. Банк не вклавши ні копійки заробив 15050-11450=4600 грн за рік на 10000 грн ..Вам ще не смішно????? А мені СМІШНО - ЯКІ МИ ДУРНІ.
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Ага, прибуток банки збільшили в три рази, річна ставка по доларових депозитах в Приваті 1,75%, навіть інфляції в США не покриває, ніяк не наїдяться!!!
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Финансовая система Украины постепенно возвращается в стабильное состояние. Курс гривны стабильный. Процентные ставки по кредитам и депозитам постепенно снижаются. Доходность ОВГЗ уже снизилась ниже 10%. Внешние долги, номинированные в долларах и евро, постепенно снижаются. В первом и третьем кварталах нынешнего года нас ждут пиковые выплаты по внешним долгам. Первый квартал мы уже наполовину прошли. Пройдем третий квартал и дальше всё пойдет легче и стабильнее. Самое главное, что гривна становится главной валютой внутреннего инвестирования. Растут депозиты и кредиты в гривнах. Стабильность финансовой системы - это необходимое условие для дальнейшего экономического роста. Нужно просто время.
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АГА..)) а далі РАВЙ НАСТАНЕ))))) ми це вже чуємо 29 років., А РЕЗУЛЬТАТ ОДИН ПОЛІТ В СРАКУ ВСЄЇ КРАЇНИ.Дякую за інформацію... )))))
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А ви шановні займаєтесь всякою дурньою типу виборами , а дойка народу України йде собі далі.... До речі теж касається і Газу..Ви просто подивіться всю картину як все робилось...За газ тут взагалі їх всіх до стінки можна поставити... Народу треба вимагати конктрених показників за законом а народ вибирає між ***** і придурком...сміх
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