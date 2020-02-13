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 Политика Украины
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 Украинская дипломатия готова к российским сценариям в ООН, - МИД о созыве РФ заседания Совбеза

Созыв Россией заседания Совбеза ООН по минским соглашениям традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"20 февраля по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Дискуссия, в которой примет участие Министр иностранных дел Украины В.Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политической, гуманитарной, экономической и социальной сфере", - заявили в МИД.

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"Вчера появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседания Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей. Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию. Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях. С высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях Президента и Правительства по восстановлению мира на Донбассе, в частности в свете выполнения договоренностей саммита глав государств и правительств стран Нормандского формата 9 декабря 2019 г.: прекращении обстрелов, взаимного освобождения удерживаемых лиц, обеспечении допуска Красного Креста на оккупированную территорию, определении гуманитарных участков разведения войск, улучшении социально-экономического обеспечения населения, интенсификации деятельности Миссии СММ ОБСЕ и др", - добавили в МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3175479
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво, це вже "хуже нє будєт" чи ще "хоть поржом"?))
Украинская дипломатия готова к российским сценариям в ООН, - МИД о созыве РФ заседания Совбеза - Цензор.НЕТ 2923
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Цікаво, це вже "хуже нє будєт" чи ще "хоть поржом"?))
Украинская дипломатия готова к российским сценариям в ООН, - МИД о созыве РФ заседания Совбеза - Цензор.НЕТ 2923
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Это та барышня,которая плотно дружит с пареньком с нестандартным дипломом?
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Чувствует моя ЖО приближение очередного зашквара Бубочки в международной политике.

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Якщо зеленські пристайки програють - не подарую!
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та чо, подарувати мона.... МОНку і пару гранат(пострілів з РПГ)

Якшо шо то це у мене кіт впав на Клаву і на Вєру, а я курив в той час(Баканов - нє завідуй)))
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А шо? Завоешь на весь Цензор???
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Ви будете там виправдовуватись ?
ЖАЛЮГІДНІ ви.......................
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Бачили вже ту підготовку до російських сценаріїв, як в ПАРЄ голосували за московію.
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ахаха, классно. я бы так не придумал.
реально - не оч. верю ша наша Зеля так обосралась. мо в пинжаке это стяжки какие-то такие то растакие то?
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попов - нафиг. че ты дурацкую туфту постишь то?
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це Пристайко готовий? Якщо він пив оковиту, то вірю що готовий. А як профі він неякий.
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Да? А В ********* Лавров-лошак в знак ноты протеста прибил к мавзолею свои мудья! Вам его не жалко? Шож вы творите гады!
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Но ведь на о. Крыс уже давно пьют воду из канализации закольцованную по кругу. Поэтому можно и пустить в канал для крысчан канализационные стоки (за не очень дорого) - что заслужили, то и получили.
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Сам придумал? Или с методички?
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Теперь вижу, что методича....
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Опять Украина будет оправдываться почему так долго сопротивляется и притесняет росийских ихтамнетов.
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Бубочка рассказал международным кругам, что украинский народ готов перенести границу с ДНР и ЛНР на берега Днепра. Вот по этому поводу Россия и собирает заседание Совбеза.
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