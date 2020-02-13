 Нардепы из "Слуги народа" поедут учиться в США в свободное от работы время, - Корниенко

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Не только наши - со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует… Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос, поедут ли депутаты фракции на учебу в США.
По его словам, поскольку фракция "Слуга народа" самая крупная, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше депутатов этой фракции.
"Но опять же, тут вопрос по графику! Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет", - подчеркнул Корниенко.
-Всюди і завжди в цивілізованих країнах заробітки науковців, інженерів, вчителів, лікарів, взагалі - інтелігенції вищі, ніж у мєнтів...
-При тоталітарних режимах, в поліцейських державах - навпаки! Причому - без прив'язки до рівня кваліфікації і результатів роботи! А "професіоналізм наших" мєнтів, прокурорів, суддів, кгбешників близький до нуля...
Посудіть самі:
-Зе, місяць назад поставив завдання - за два тижні знайти організаторів і виконавців "прослушки Гончарука". Пройшов місяць - результат - НУЛЬ!
-Зе, поставив завдання до 9 січня закрити всі нелегальні АЗС і нелегальних виробників пального і покарати. Результат - вирішили не карати, а легалізувати... (при порожньому бюджеті)
-Зе, зобов'язав вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з постами країн-сусідів вже до кінця 2019 року для ліквідації контрабанди. Повністю не виконано - ні по експорту, ні по імпорту... Євробляхи, контрабанда під видом "гуманітарки", бурштин, ліс-кругляк...
Так, це - ознака професіоналізму, чи імітація роботи під необхідність встановлення їм високої зарплати? Так це професіоналізм, чи його заміна фальсифікаціями - як з переслідуванням АТОвців -"вбивць Шеремета", так і з навішування злочинів на Звіробій і Федину? Це пошук високоефективних професіоналів, чи прилаштування своїх антиукраїнців-фальсифікаторів....типу Авакова, Геращенка, Бабікова, Рябої Шапки, чи тих, хто не здатний пояснити джерел своїх доходів під завеликі сімейні активи..., чи грабіжників, порушників прав людини і присяги та кришувальників злочинців?
учить дебила
только портить!(с)
не проще ли дистанционно поучиться?краина ж уже в смартфоне
Мертве має бути мертвим.
Обьясняю для журналистов и депутатов ВР Украины:
-Работа (физика): перемещение определенной массы на определенное расстояние...
-Работа(политэкономика): процесс, связаный с производством каких-либо материальных ценностей......
ДЕПУТАТЫ (как и остальной "офисный планктон") являются "СЛУЖАЩИМИ".......
Хотелось-бы посмотреть, как в период своего ЗАКОННОГО отпуска, депутаты, за собственные, честно заработанные, денюшки ломануться В США "на учебу".........
Кстати! А когда у Конгресса каникулы?????????
Да, мы днём или ночью работаем, и по вечерам и выходным едем на курсы. А широко-тематические бывают и по 3 - 5 дней . И далеко, в другом регионе. Платит сам специалист - и дорогу, и курсы, и отель.
Вот йулья не проходила курсы, и устроили на рабочем месте скандал с дракой. А это сарые методы. Новых же она не знает.
Не... Маша уже умеет)))
Вопрос риторический, естественно...)
А нахріна вони тоді взагалі потрібні? За них думати буде Бєня, а вони - "освіту" здобувати? Та вам після цього тільки повіситися.