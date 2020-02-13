EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1455  74
Все про:депутат (2840) Сенат США (149) Слуга народа (653) Корниенко (124)

 Нардепы из "Слуги народа" поедут учиться в США в свободное от работы время, - Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нардепы их фракции поедут на учебу в США в свободное от работы в Верховной Раде время.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не только наши - со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует… Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос, поедут ли депутаты фракции на учебу в США.

По его словам, поскольку фракция "Слуга народа" самая крупная, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше депутатов этой фракции.

"Но опять же, тут вопрос по графику! Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет", - подчеркнул Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" будет более тщательно отбирать своих кандидатов на местных выборах, - Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3175473
 
 
 Топ комментарии
 
а когда у них внерабочее время?и кто оплатит эти внерабочие поездки?
не проще ли дистанционно поучиться?краина ж уже в смартфоне
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там их по Уханьски будут учить , как правильно проституток вызвать и не попалиться.
 показать весь комментарий
 
 
А нафіга? Все одно результат буде тим же - "смотрю кнігу, віжу фігу..."

-Всюди і завжди в цивілізованих країнах заробітки науковців, інженерів, вчителів, лікарів, взагалі - інтелігенції вищі, ніж у мєнтів...
-При тоталітарних режимах, в поліцейських державах - навпаки! Причому - без прив'язки до рівня кваліфікації і результатів роботи! А "професіоналізм наших" мєнтів, прокурорів, суддів, кгбешників близький до нуля...
Посудіть самі:
-Зе, місяць назад поставив завдання - за два тижні знайти організаторів і виконавців "прослушки Гончарука". Пройшов місяць - результат - НУЛЬ!
-Зе, поставив завдання до 9 січня закрити всі нелегальні АЗС і нелегальних виробників пального і покарати. Результат - вирішили не карати, а легалізувати... (при порожньому бюджеті)
-Зе, зобов'язав вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з постами країн-сусідів вже до кінця 2019 року для ліквідації контрабанди. Повністю не виконано - ні по експорту, ні по імпорту... Євробляхи, контрабанда під видом "гуманітарки", бурштин, ліс-кругляк...
Так, це - ознака професіоналізму, чи імітація роботи під необхідність встановлення їм високої зарплати? Так це професіоналізм, чи його заміна фальсифікаціями - як з переслідуванням АТОвців -"вбивць Шеремета", так і з навішування злочинів на Звіробій і Федину? Це пошук високоефективних професіоналів, чи прилаштування своїх антиукраїнців-фальсифікаторів....типу Авакова, Геращенка, Бабікова, Рябої Шапки, чи тих, хто не здатний пояснити джерел своїх доходів під завеликі сімейні активи..., чи грабіжників, порушників прав людини і присяги та кришувальників злочинців?
 показать весь комментарий
 
ой я вас прошу эти овцы растопырив пальцы сделав угромо страшно дебильное лицо где то поскубудтся с полицией и им сразу определят камеру лет так на 10...
 показать весь комментарий
 
 
Тут інше питання, понабирали "прєданих" довбо...бів, тобто розумні їм не підходять. Розумні будуть ставити запитання та інше, а тупими потворами можна рулить. Питання до того хто привів цей непотріб, а нахрена ти набрав цих і тепер навіщо іх навчати? Що вони робили в школі, чому не навчалися в ВУЗах? ****, зелебобіки ви понавибирали конченніх довбнів, про це говорить керівництво самої партії, і вас це влаштовує. Ну то нехай ваших дітей лікує сантехнік, ну на крайній випадок паталогоанатом.
 показать весь комментарий
 
 
Чему учиться!?до сих пор не научились на кнопки нажимать по отмашке старшего? жопы тупоголовые.
 показать весь комментарий
 
 
А че не в горячо любимую раху? Суки, как поехать- так в США, а как Украну тащить- так в мокшанские болота.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сто процентов уверен, шо робяты поедут учиться за свой счет
 показать весь комментарий
 
 
А для 75% тупих зебілів - серіальчик по Г+Г
 показать весь комментарий
 
 
а когда у них внерабочее время?и кто оплатит эти внерабочие поездки?
не проще ли дистанционно поучиться?краина ж уже в смартфоне
 показать весь комментарий
 
 
они шо, компас потеряли? кремль в другой стороне!
 показать весь комментарий
 
 
И КУДА ИМЕННО ПОЕДУТ УЧИТЬСЯ ЭТИ ПРИДУРКИ? В ПУБЛИЧНЫЕ ДОМА МАЙЯМИ И ЛАС ВЕГАСА? НА СТАЖИРОВКУ ?
 показать весь комментарий
 
 
Таких профі і в Макдональдс мити підлогу не візмуть.
 показать весь комментарий
 
 
Триматимемо кулаки, щоб черговий "стрілець з Орландо" натрапив на них в нічному гей-клубі.
 показать весь комментарий
 
 
а шо трускавецьке вище вже не показник ума у слуг урода???
 показать весь комментарий
 
 
Чему можно научить ЗЕДЯТЛОВ,долботятлы так ими и останутся,не хрен кататься за счёт народа идиотам
 показать весь комментарий
 
 
Американці, заберіть їх всіх будь ласка! Нардепы из "Слуги народа" поедут учиться в США в свободное от работы время, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1690
 показать весь комментарий
 
 
Не тілько най заберуть, а ще й в "карантин", до Паші Лазаренка, хай закриють... Років на 5 Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7317
 показать весь комментарий
 
 
Не будуть вони вчитися. Для того треба мати хист. Або відбирати як в Китаї - за здібностями з дитинства. Тільки для того нема ні часу ні терпіння. Люди стільки не живуть.
Мертве має бути мертвим.
 показать весь комментарий
 
 
В сободное от РАБОТЫ время............
Обьясняю для журналистов и депутатов ВР Украины:
-Работа (физика): перемещение определенной массы на определенное расстояние...
-Работа(политэкономика): процесс, связаный с производством каких-либо материальных ценностей......
ДЕПУТАТЫ (как и остальной "офисный планктон") являются "СЛУЖАЩИМИ".......
 показать весь комментарий
 
 
Я-же с Вами и не спорю))))
Хотелось-бы посмотреть, как в период своего ЗАКОННОГО отпуска, депутаты, за собственные, честно заработанные, денюшки ломануться В США "на учебу".........
Кстати! А когда у Конгресса каникулы?????????
 показать весь комментарий
 
 
учитывая, что у многих и них есть ВНЖ или паспорт США, то поедут домой)
 показать весь комментарий
 
 
А ******* расєю і примушують нас її любити... Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 726
 показать весь комментарий
 
 
Судження як у олігархів. Ось моє дітятько - воно в Кембіріджі економіку вчило. А дітятько навчилось лише віскі дудлити й проституток трахати.
 показать весь комментарий
 
 
Народ сверху дружно высказался против обучения, несмотря на то, что в нормальном мире это обязательно и престижно.
 показать весь комментарий
 
 
посилати депутатів вчитися? Ти з дуба звалився й головою вдарився?
 показать весь комментарий
 
 
Так смешно. В Италии (и в Европе вообще) специалист после университета, специализации, магистратуры итд. в своё личное время обязать проходить актуальные курсы. И платить за них. Это облигаторное! Не знаю, как у вас сейчас...
Да, мы днём или ночью работаем, и по вечерам и выходным едем на курсы. А широко-тематические бывают и по 3 - 5 дней . И далеко, в другом регионе. Платит сам специалист - и дорогу, и курсы, и отель.
 показать весь комментарий
 
 
Депутат таки должен быть подкован, как и любой др. специалист.
Вот йулья не проходила курсы, и устроили на рабочем месте скандал с дракой. А это сарые методы. Новых же она не знает.
 показать весь комментарий
 
 
Да ты так рассуждаешь, как один говорит еврейский народ везде есть. Я соглашаюсь, но поправляю, и только в двух странах президентами выбирают еврея, это в Израиле и Украине?.
 показать весь комментарий
 
 
Кремлевский ушлепок, ты такая же мразь , как и твои кремлевские уродливые слуги. Забирай этих "работничков" себе- корми , пои и учи их сам, за свое бабло, тварь.
 показать весь комментарий
 
 
А вы попробуйте от ТАКОЙ кормушки их теперь оторвать - отстреливаться будут! Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9347
 показать весь комментарий
 
 
За чей счёт этот банкет?
Вопрос риторический, естественно...)
 показать весь комментарий
 
 
а Яременко если можно в Бразилию . там проститутки дешевле
 показать весь комментарий
 
 
якою мовою то навчання??? Вони щось знають? Ну ось юзік прийде в Сенат. І що? Сміх та й той... Хай вже сидять у тому Трускавці...
 показать весь комментарий
 
 
"Есть такая программ. Она давно существует...." Организованная соросом и выпускает соросят-поросят Для полного развала и ограбления Украины. Поедут учится как дерибанить Украинскую Землю. Пусть этих ученых оставляют там на месте и пусть учат их до конца их жизни.
 показать весь комментарий
 
 
таня-маня с мухосранска, еще одна кремлевская подстилка вылезла с методичков в трусах. Вали отсюда, придумали херь про соросят, и множат ее, ущербные рабы. Они кремлевские подстилки как и ты, и к Соросу не имеют никакого отношения, как ты, тварь, к Украине.
 показать весь комментарий
 
А ви казали, що у вас на ще один Трускавець грошей немає, економили? Полотенця туди не беріть, бо на зворотній дорозі американські митники не поймуть, якщо у кожного з вас їх по 8 штук буде.
 показать весь комментарий
 
 
Я смотрю у слуг уродов сплошной праздник и отдых, в турборежиме , когда уж тут работать, только успевай подмахивать нужные законы!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо навчання пов'язано з роботою, то чому їдуть у вільний час? У даному випадку Корнієнко закликає порушити права депутатів.
 показать весь комментарий
 
 
А Милованов поедет и министр образования и НАУКИ, потом еще этого, что собаками за газ платить будет, когда с теплого кресла выгонят.
 показать весь комментарий
 
 
Поїдуть у США вчитися як приєднати Україну до расєї аби українці цього навіть не помітили...? Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2022
 показать весь комментарий
 
 
Людина схожа на бомжа з призвищем Корнієнко знов просто повторює з методичкі слова бубочкі Зю...
Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6319
 показать весь комментарий
 
 
щось мені здається, що краще їм їхати навчатися до Китаю і один день побути присутніми на стратах хабарників
 показать весь комментарий
 
 
Зашибісь. Набираємо в ДЕПУТАТИ малограмотної шушери і... відправляємо вчитися. Тобто вже майже рік державою керують якісь жлоби, а "нарід" все чекає чуда, роззявивши рота ))) Унікальне явище.
А нахріна вони тоді взагалі потрібні? За них думати буде Бєня, а вони - "освіту" здобувати? Та вам після цього тільки повіситися.
 показать весь комментарий
 
 
Какие штаты? Они ещё не все Трускавец осилили.
 показать весь комментарий
 
..да это просто праздник какой то Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 340 ..на шару в штаты на 5 +3 дня+дорога...две недели погудеть на Брайтоне...илья онону ст. офицер, мама любит скорость, макс задунайский, продайшарика, коломойского р-на крипак(того в мл. группу), пани курвалевская с сеньором вафельшуфличем, давы ашкелонский и днепровский воды продавец, и мн. мн .другие оболтусы великовозрастные...им в общественных вокзальных туалетах загаженых сидеть, и занято кричать зычными своими голосами, а не в Пиндосию, так ненавистную ими, за моском ехать...не дадут... Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 340 Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 340 Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 340...ржач опять вбросили... Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2534...
 показать весь комментарий
 
Цікаво, скільки депутатів Ради вільно володіє американською англійською? Ну, чисто поржать.
 показать весь комментарий
 
 
Який маразм. Їм потрібно роки три мінімум на загальний курс для чайників. Здібні студенти не завжди можуть добре вивчитися. Для галочки можна купити собі диплом онлайн ))
 показать весь комментарий
 
отара туристів! чому можуть навчитись барани?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх