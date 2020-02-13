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 Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах, количество инфицированных превысило 60 тыс. человек, - CNN

Общее количество больных коронавирусом COVID-19 превысило 60 тысяч человек в 27 странах мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает CNN.

"Общее количество подтвержденных новых случаев коронавируса в мире насчитывает более 60 тысяч минимум в 27 странах и территориях, причем подавляющее большинство - на материковом Китае", - говорится в сообщении.

За пределами материкового Китая зафиксировано 568 случаев заражения и две смерти - в Гонконге и на Филиппинах.

В частности вирус зафиксировали в таких странах: Австралия (15 случаев), Бельгия (1 случай), Камбоджа (1 случай), Канада (7 случаев), Финляндия (1 случай), Франция (11 случаев), Германия (16 случаев), Гонконг (50 случаев, 1 смерть), Индия (3 случая), Италия (3 случая), Япония (всего 247: 28 случаев на суше + 219 на круизном лайнере), Макао (10 случаев), Малайзия (18 случаев), Непал (1 случай), Филиппины (3 случая, 1 смерть), Россия (2 случая), Сингапур (50 случаев), Южная Корея (28 случаев), Испания (2 случая), Шри-Ланка (1 случай), Швеция (1 случай), Тайвань (18 случаев), Таиланд (33 случая), Объединенные Арабские Эмираты (8 случаев), Великобритания (9 случаев), США (14 случаев), Вьетнам (15 случаев).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками, - граждане Украины, которые ждут эвакуации из Уханя, записали обращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, в ВОЗ заявили, что первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3175472
 
 
 Топ комментарии
 
Хотел бы я на твою рожу глянуть, ну чтоб знать как выглядит идиот!
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Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах, количество инфицированных превысило 60 тыс. человек, - CNN

При Скалецкой наши граждане в Украине будут умирать от чего угодно, только не от коронавируса. Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах, количество инфицированных превысило 60 тыс. человек, - CNN - Цензор.НЕТ 402
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Українці своїх не полишають. Так було за часів Петра Порошенко. А ЗеКоМанді поХу*. Наші співвітчизники на весь Світ Волають: "Заберіть нас з Ухані". А відповідь Зеленського така Зачекайте, немає фінансів... Невистачає слів, щоб пояснити дії Цих НЕЛЮДІВ!
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вывозить надо было раньше, сейчас правильно делают, они уже возможно заразны
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А ви уявіть, що ваша дитина зараз в Ухані. Уявили? Та ну її нах ту дитину, еге ж?
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нет, да и видеоуроков в инете полно, если что
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Уявили. Тиждень тому прийшла мати, чия дитина в Китаї, побачила, що я у масці, поіржала, як віслючиха оманська. Тю, та зніми ти цю дурну маску, не сміши людей, мій син вже два роки стриптизером у Китаї, каже, мамо, не хвилюйся, там ,де спалах інфекції, китайська армія оточила, вірус через військових не перебереться. Цікаво б глянути на список, чи є там його прізвище на евакуацію.
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Зачекайте, а де финансы? Соберите деньги за коммуналку, и не по карманам рассовывайте, а направьте меры против короновируса.
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Деньги есть. В этом году в бюджет включили 28 млрд специально для СНБО. Казалось бы - вот сейчас их и тратить. Проблема в том, что зеля собирался их украсть, и привык уже думать о них, как о своих. Использовать их и вправду на безопасность страны он не даст
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Чому б буратынке не попросить Карабаса пожертвовать Бенинг -747 для эвакуации наших земляков, или это не те земляки?
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Ми добре пам`ятаємо, як за часів Парашенка евакуювали українців з Непалу після землетрусу в 2015 році. )))
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Если они настоящие патриоты(25%) то останутся сами в Китае! А если ЗЕбилы то нафиг они вам, патриотам, нужны!
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Если бы их немедленно вывезли, вы бы писали, что 'зачем их вывезли, они всех заразят'. Вам никогда не угодишь. По-моему, правильно. Если в Украину попадёт вирус, нам всем трындец. Их нужно изолировать будет в Украине , но могут заразиться люди, которые будут заниматься их транспортировкой .
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Вывезти нужно. Страна должна заботиться о гражданах, в том числе и больных. Все нормальные страны - вывозят. Но нужен настоящий карантин. Нужно многое сделать УМЕЮЧИ. А зеленая власть, это власть криворуких дебилов.
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Еще раз, деньги есть. Много денег. Зеля вор, поэтому этом году в бюджет включили 28 млрд для СНБО. Расчет - тратить деньги СНБО можно решением секретаря, не особо заморачиваясь с обоснованиями. Казалось бы - вот сейчас их и тратить. Но зеля, разумеется, не даст. Это его миллиарды, он привык уже думать о них, как о своих.
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Ура, у нас вируса нет ))). Не потому ли, что тестов нет, а в бомаге про причину смерти напишут, что это лягушачий грипп.
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Во! Долго ждать мне не пришлось. Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах, количество инфицированных превысило 60 тыс. человек, - CNN - Цензор.НЕТ 4376 Главпаникёр тебе немедленно плюсанул. Ну, как дела? Реализация марлевых повязок проходит успешно?
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Ну ты и спишь до обеда. Набухался вчера ?А вахта на Цензоре ?
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Нет, дилер тампонов и повязок. Моя вахта с 02.00 до 08.00. А также с 14.00 до 20.00. Время у меня- гринвичское. Так что- я всегда вовремя.
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_Рассказами о себе без маски в кетае во время свинского гриппа ты уже доказал собственную глупость. Но по глупости ты ещё и бравируешь тем какой ты дурак. Випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували у 27 країнах, кількість інфікованих перевищила 60 тис. осіб, - CNN - Цензор.НЕТ 5176 Не продолжай доказывать, я уже верю.
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Паникёр сраный, мне плевать, слюной, на то- веришь ты мне или нет. Ты- просто срань-паникер. И всё.
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Видали какая истеричка? Випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували у 27 країнах, кількість інфікованих перевищила 60 тис. осіб, - CNN - Цензор.НЕТ 8909 Аж слюной брызжет.
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Хе-хе-хе... Таки хреново марлевые повязки продаются, да? Так тебе, срань-паникёр, и надо! Випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували у 27 країнах, кількість інфікованих перевищила 60 тис. осіб, - CNN - Цензор.НЕТ 3760
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У тебя навязчивая идея. Идефикс. Сам придумал, сам поверил... Не шибко здоровая херня.
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Ты попался! Золотое правило разведки: всегда обращать внимание на опровержения. Причина: они лживы на 90%, от общего числа. Если поднять то что ты тут высиралО, в начале волны панических публикаций о вирусе- становится понятным: ты просто заинтересованныный фэйс. На этом- всё. Випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували у 27 країнах, кількість інфікованих перевищила 60 тис. осіб, - CNN - Цензор.НЕТ 5606
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Продолжать доказывать - не требуется. Я вполне верю что ты дурачок.
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Ну и всё, срань-паникер. Верь. Мне- по прежнему наплевать на тебя, на твои измышления, на твою веру...
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах, количество инфицированных превысило 60 тыс. человек, - CNN

При Скалецкой наши граждане в Украине будут умирать от чего угодно, только не от коронавируса. Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах, количество инфицированных превысило 60 тыс. человек, - CNN - Цензор.НЕТ 402
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Надо срочно достраивать Китайскую стену.... и начинать заливать бетоном!
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Удивляюсь я рыгосоевым идиотам....ваш котолок совсем не варит? Если Украину заденет это вирус то на оставшихся в живых порохоботов будет объявлено сафари....ибо ваш соевый свин вместо реформ всё 5 лет грабежом занимался!!
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Динирійці з линирійцями від гепатиту і туберкульозу виздихають раніше, не переймайся. Випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували у 27 країнах, кількість інфікованих перевищила 60 тис. осіб, - CNN - Цензор.НЕТ 8119
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Ребятки, для тех умников , кто за Зе проголосовал, а потом рванул в другую страну за хорошей жизнью, потому что ну ее нах, ту Украину. Иногда вернуться так просто и не получится. Смотрите на ситуацию с нашими гражданами в Китае и делайте выводы.
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Хотел бы я на твою рожу глянуть, ну чтоб знать как выглядит идиот!
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Для этого тебе достаточно зеркала, ольгинец. Випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували у 27 країнах, кількість інфікованих перевищила 60 тис. осіб, - CNN - Цензор.НЕТ 3806
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Ехай в Ухань, добрый молодец. В Омерике вулкан как ******, тоже в Украину проситься будешь.
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В Україні просто немає чим фіксувати, тому ми й по за списком...
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Купить тесты мозгов нет. А жадность имеется.
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За вчерашний день в Китае число заболевших выросло по сравнению с предыдущим днем более чем в 7 раз, а умерших - в 2,5 раза. По состоянию на 00:00 часов по местному времени среды, 12 февраля, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 60 096 человек, смертельный исход зафиксирован в 1 363 случаях. (с)
Теперь о нас - Меньше сотни граждан, демонстративно брошенных на произвол. Единственная страна, которая неспособна организовать мероприятия из элементарного эпидемиологического протокола. Многократный перенос эвакуации. Вот это все, что нужно знать об Украине (как недееспособном государстве), о «суперменских способностях» команды Зеленского и о вечно молчащем профильном министре Скалецкой.... Китай же предпринимает титанические усилия, чтобы изолировать регион и найти вакцину. И только одна страна ведёт себя как самый настоящий олигофренчик - «ничего не знаю, ничего не вижу».
Оказалось, что на все кризисные случаи у нас есть только одна стратегия - страусиная, голова в песок, ждём, что рассосётся само. И мы уже даже не смущаемся, что выглядим при этом крайне отвратительно.(с)
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