 Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах, количество инфицированных превысило 60 тыс. человек, - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает CNN.

"Общее количество подтвержденных новых случаев коронавируса в мире насчитывает более 60 тысяч минимум в 27 странах и территориях, причем подавляющее большинство - на материковом Китае", - говорится в сообщении.

За пределами материкового Китая зафиксировано 568 случаев заражения и две смерти - в Гонконге и на Филиппинах.

В частности вирус зафиксировали в таких странах: Австралия (15 случаев), Бельгия (1 случай), Камбоджа (1 случай), Канада (7 случаев), Финляндия (1 случай), Франция (11 случаев), Германия (16 случаев), Гонконг (50 случаев, 1 смерть), Индия (3 случая), Италия (3 случая), Япония (всего 247: 28 случаев на суше + 219 на круизном лайнере), Макао (10 случаев), Малайзия (18 случаев), Непал (1 случай), Филиппины (3 случая, 1 смерть), Россия (2 случая), Сингапур (50 случаев), Южная Корея (28 случаев), Испания (2 случая), Шри-Ланка (1 случай), Швеция (1 случай), Тайвань (18 случаев), Таиланд (33 случая), Объединенные Арабские Эмираты (8 случаев), Великобритания (9 случаев), США (14 случаев), Вьетнам (15 случаев).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками, - граждане Украины, которые ждут эвакуации из Уханя, записали обращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, в ВОЗ заявили, что первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.