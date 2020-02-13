 Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах, количество инфицированных превысило 60 тыс. человек, - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает CNN.
"Общее количество подтвержденных новых случаев коронавируса в мире насчитывает более 60 тысяч минимум в 27 странах и территориях, причем подавляющее большинство - на материковом Китае", - говорится в сообщении.
За пределами материкового Китая зафиксировано 568 случаев заражения и две смерти - в Гонконге и на Филиппинах.
В частности вирус зафиксировали в таких странах: Австралия (15 случаев), Бельгия (1 случай), Камбоджа (1 случай), Канада (7 случаев), Финляндия (1 случай), Франция (11 случаев), Германия (16 случаев), Гонконг (50 случаев, 1 смерть), Индия (3 случая), Италия (3 случая), Япония (всего 247: 28 случаев на суше + 219 на круизном лайнере), Макао (10 случаев), Малайзия (18 случаев), Непал (1 случай), Филиппины (3 случая, 1 смерть), Россия (2 случая), Сингапур (50 случаев), Южная Корея (28 случаев), Испания (2 случая), Шри-Ланка (1 случай), Швеция (1 случай), Тайвань (18 случаев), Таиланд (33 случая), Объединенные Арабские Эмираты (8 случаев), Великобритания (9 случаев), США (14 случаев), Вьетнам (15 случаев).
Как сообщалось ранее, в ВОЗ заявили, что первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
При Скалецкой наши граждане в Украине будут умирать от чего угодно, только не от коронавируса.
Теперь о нас - Меньше сотни граждан, демонстративно брошенных на произвол. Единственная страна, которая неспособна организовать мероприятия из элементарного эпидемиологического протокола. Многократный перенос эвакуации. Вот это все, что нужно знать об Украине (как недееспособном государстве), о «суперменских способностях» команды Зеленского и о вечно молчащем профильном министре Скалецкой.... Китай же предпринимает титанические усилия, чтобы изолировать регион и найти вакцину. И только одна страна ведёт себя как самый настоящий олигофренчик - «ничего не знаю, ничего не вижу».
Оказалось, что на все кризисные случаи у нас есть только одна стратегия - страусиная, голова в песок, ждём, что рассосётся само. И мы уже даже не смущаемся, что выглядим при этом крайне отвратительно.(с)