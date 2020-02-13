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 Политика Украины
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Все про:КИУ (333) Кошель Алексей (26) Светличная (62)

 КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе

В 179 избирательном округе на Харьковщине появился кандидат-клон Юлии Светличной – Яна Светличная.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель на своей странице в Фейсбук.

Он сообщил, что по имеющейся у него информации на 179 округе уж возрождается технология "клонов".

"После объявления об участии в выборах экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной сразу же появилась другая кандидатка, которая имеет одинаковую с ней фамилию и созвучное имя. На сайте НАПК уже опубликовано декларацию кандидата-клона – Яны Светличной", – написал Кошель.

Он напомнил, что во время прошлых парламентских выборов летом 2019 года власть постоянно заявляла о большом количестве "двойников", которые атаковали ее кандидатов.

"Сейчас точно такую же технологию она применяет уже к своим оппонентам. Комитет избирателей Украины обращает внимание Центральной избирательной комиссии на недопустимость практики нечестной борьбы на выборах, возможных попыток манипуляций с целью влияния на результаты голосования и необходимости обеспечения демократического и прозрачного избирательного процесса", – отметил Кошель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Светличная участвовала в форуме Генассамблеи ООН "Участие женщин-политиков в местном самоуправлении", - Харьковская ОГА

Он также выразил озабоченность, что накануне местных выборов 179-й округ могут превратить в очередную площадку для отработки политических технологий по образцу 205-го черниговского округа или выборов городского головы Мукачево в 2004-м.

По мнению генерального директора КИУ, сейчас все зависит исключительно от власти.

"Ждем завершения регистрации и считаем количество двойников в бюллетене", – резюмировал Кошель.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3175470
 
 
 Топ комментарии
 
А хто краща? Може в Яни ноги довші.
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КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 1872
и шо они нашли в той политике?
шо их оттуда и за титьки не оттащишь?
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В Харкові Світлічних як собак не різаних. КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 3290 Дикторка на ТБ теж була, дууужее симпатична! КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 8721
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клоны надоели - даешь аватара! и дарта вейдера впридачу
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КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 1872
и шо они нашли в той политике?
шо их оттуда и за титьки не оттащишь?
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робити нічого не треба й гроші дають.
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В Харкові Світлічних як собак не різаних. КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 3290 Дикторка на ТБ теж була, дууужее симпатична! КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 8721
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Светличная -протеже харьковского главы ОПЗЖ,бывшего главы администрации Порошенко - Райнина.Избирателей за дураков держат.Симбиоз внутренних врагов Украины.
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любовница райнина переживает, что она хуже, чем Яна?
бесполезное тело, только по тв пиариться может
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Охрана отмєна
Він вночі назвав мене - Лєна, а я не - Лєна
Я - Яна, охрана
Виведіть, бо ляже, як встану…
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не подобається?а щось,коли пєця тимошенкою.в.проти тимошенко ю.в.виставляв,то не піднімав хай.педебіл
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